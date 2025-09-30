Sao hạng A Hàn Quốc ê chề khi đến Việt Nam, lộ cả khoảnh khắc thiếu vải trước mặt fan cuồng

Bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tay Anh Giữ Một Vì Sao vừa tung ra phân đoạn khiến khán giả cười ngất với sự góp mặt của Lee Kwang Soo. Trong tình huống bất ngờ, nhân vật của anh là nam thần tượng quốc tế Kang Jun Woo bị hai người bạn thân của Thảo (Hoàng Hà) tóm gọn ngay tại nhà Thảo trong trạng thái… “thiếu vải”.

Cụ thể, sau sự cố thất lạc hộ chiếu, nhân vật do Lee Kwang Soo thủ vai được Hoàng Hà bí mật cho tá túc để tránh lộ thông tin. Đúng lúc ấy, cặp bạn thân của cô (Duy Khánh và Cù Thị Trà đảm nhận) bất ngờ ghé thăm. Sự bối rối của Hoàng Hà cùng những chiêu trò đánh lạc hướng càng khiến cả hai nghi ngờ. Đỉnh điểm là khi Lee Kwang Soo thản nhiên bước ra từ phòng tắm gương mặt vẫn còn ngơ ngác và đang không hề mặc áo.

Khoảnh khắc cực xấu hổ của Lee Kwang Soo trong phim

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến không khí bùng nổ. Hai người bạn lập tức đơ toàn tập, không tin vào mắt mình khi chứng kiến idol hạng A quốc tế trong tình huống khó đỡ đến vậy. Thảo thì chỉ biết đứng chôn chân, còn hai người bạn thì từ ngỡ ngàng chuyển hẳn sang phấn khích, la hét ầm ĩ khi phát hiện siêu sao hạng A bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt. Biểu cảm bất lực và có phần quê độ của Kang Jun Woo khiến cảnh phim trở thành một trong những điểm nhấn hài hước, dễ thương nhất được hé lộ từ đầu dự án đến nay.

Biểu cảm bất lực đầy hài hước của Lee Kwang Soo

Nhiều khán giả hào hứng bình luận rằng đây chính là món quà đặc biệt của ekip, giúp Lee Kwang Soo phô diễn sở trường hài duyên dáng, đồng thời mở ra loạt rắc rối kế tiếp khi bí mật giữa anh và Hoàng Hà trong phim có nguy cơ bị phanh phui. Bên cạnh yếu tố hài hước, phân đoạn này còn làm nổi bật màn tung hứng ăn ý của Lee Kwang Soo với Duy Khánh - một cây hài trẻ của Việt Nam. Bộ đôi được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đối đáp khó đỡ, giúp bộ phim thêm phần duyên dáng.

Sau khoảnh khắc gây sốt ấy, ekip cũng hé lộ thêm cảm hứng đứng sau câu chuyện tình cảm trong Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Đạo diễn Kim Sung Hoon tiết lộ ông chọn cà phê làm “sợi dây kết nối” xuyên suốt, bởi nhìn thấy sự đồng điệu giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở thức uống tưởng chừng quen thuộc này. Tại Việt Nam, cà phê không chỉ là một ngành công nghiệp, mà còn gắn liền với đời sống thường nhật, từ góc phố vỉa hè đến những quán barista hiện đại. “Cà phê đưa con người xích lại gần nhau, và tôi muốn điều đó trở thành chất xúc tác cho câu chuyện tình yêu của phim”, đạo diễn chia sẻ.

Cafe như một nhân vật quan trọng trong phim

Đằng sau hậu trường, ekip Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp của đoàn phim Việt. Dàn diễn viên Việt như Hoàng Hà, Duy Khánh đều bày tỏ sự phấn khởi khi được làm việc trong một môi trường giàu năng lượng và chỉn chu. Hoàng Hà cho biết cô cảm thấy an tâm vì mọi câu hỏi chuyên môn luôn được ekip Hàn giải đáp cặn kẽ, giúp cô khắc họa nhân vật chân thật hơn. Trong khi đó, Duy Khánh xem cơ hội góp mặt ở dự án Việt - Hàn lần này như một giấc mơ, bởi mọi khâu sản xuất đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tay Anh Giữ Một Vì Sao dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 3/10/2025.

Nguồn ảnh: NSX