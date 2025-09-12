Kim Jong Kook không mời Lee Kwang Soo dự đám cưới, nội bộ Running Man lục đục, cạch mặt nhau?

"Anh Hổ" Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/9. Ngày trọng đại của nam ca sĩ được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007" vì bảo mật tuyệt đối, với chưa đến 100 khách mời tham dự. Đến ngày 11/9, Kim Jong Kook đã lần đầu lộ diện sau hôn lễ bằng việc đăng tải video cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã chúc mừng cho ngày vui của anh. Nam diễn viên cũng mong mọi người cảm thông cho việc anh tổ chức 1 đám cưới kín bưng đến "con ruồi cũng chẳng thể lọt vào".

Trong video nói trên, Kim Jong Kook cũng công bố danh sách khách mời đến dự đám cưới của anh. Theo đó, các thành viên trong show Running Man gồm Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, HaHa, Song Ji Hyo, Yang Se Chan, PD Choi Hyung In, hội bạn tuổi Thìn gồm Cha Tae Hyun, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Joo Woo Jae, Kang Hoon, Seo Jang Hoon, Jonathan, Shorry cùng luật sư, stylist, quản lý và một số bạn tập gym thân thiết với Kim Jong Kook, là những cái tên đã góp mặt trong ngày nam ca sĩ đi lấy vợ.

Kim Jong Kook lộ diện sau hôn lễ để cảm ơn đồng nghiệp và người hâm mộ đã chúc phúc cho ngày trọng đại của anh

Đáng chú ý, lướt từ đầu đến cuối, cư dân mạng phát hiện Lee Kwang Soo - người gắn bó với Kim Jong Kook từ những ngày đầu của show Running Man - không nằm trong danh sách khách mời. Cả 2 đã sát cánh bên nhau suốt 11 năm, trước khi Lee Kwang Soo rời khỏi dàn cast Running Man. Điều làm dấy lên nghi vấn "anh Hổ" và "anh Hươu" đã "cạch mặt" nhau. Cho nên, Kim Jong Kook mới không mời Lee Kwang Soo đến đám cưới của mình. Không ít netizen cũng đặt câu hỏi thắc mắc về mâu thuẫn của 2 thành viên Running Man.

Sau khi nghi vấn Kim Jong Kook nghỉ chơi Lee Kwang Soo nổ ra, 1 nguồn tin thân cận của "anh Hổ" giải thích lý do "anh Hươu" không có mặt trong danh khách mời đám cưới: "Ngày Kim Jong Kook tổ chức hôn lễ Lee Kwang Soo đang ở Việt Nam tham gia lịch trình quảng bá phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Lịch trình ở nước ngoài của Lee Kwang Soo đã được lên kế hoạch trước khi anh ấy biết về thời điểm Kim Jong Kook đám cưới. Do đó, Lee Kwang Soo không thể tham dự".

Việc Lee Kwang Soo vắng mặt trong hôn lễ của Kim Jong Kook dấy lên nghi vấn mối quan hệ của cặp sao rạn nứt, đã nghỉ chơi. Tuy nhiên, phía Kim Jong Kook đã bác bỏ, giải thích rằng Lee Kwang Soo không thể tham dự vì kẹt lịch quảng bá phim ở Việt Nam

Lee Kwang Soo đến TP.HCM vào ngày 2/9. Ngày 4/9, nam diễn viên bắt đầu thực hiện lịch trình quảng bá tác phẩm Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Trong khi đó, Kim Jong Kook thông báo cưới rất vội vã. Anh công bố hỷ sự vào ngày 18/8 và cưới vào ngày 5/9, chỉ cách nhau hơn 2 tuần. "Anh Hổ" còn giữ bí mật với những người thân cận xung quanh. Khi nghe tin, dàn sao Running Man đã rất ngỡ ngàng. Vì Kim Jong Kook báo gấp nên họ phải nhanh chóng đổi lịch trình để dự đám cưới của anh. MC Yoo Jae Suk thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi được mời làm chủ trì một lễ cưới đột ngột như vậy".

Kim Jong Kook thậm chí còn giữ kín địa điểm đám cưới đến phút chót. Anh thông báo địa điểm cho khách mời chỉ 1 ngày trước đám cưới. "Anh Hổ" còn cẩn thận dặn dò dàn sao hạng A: "Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé". Ngôi sao Running Man muốn những vị khách giữ bí mật thông tin càng nhiều càng tốt.

Lee Kwang Soo sang Việt Nam để quảng bá phim mới từ ngày 2/9

Trong khi nhiều nghệ sĩ cho biết họ đã vì Kim Jong Kook báo gấp nên họ phải nhanh chóng đổi lịch trình để dự đám cưới của anh

Việc Kim Jong Kook gấp rút cưới, lại giữ bí mật nghiêm ngặt khiến công chúng Hàn Quốc không khỏi đặt dấu hỏi. Xports News dẫn lại nghi vấn ầm ĩ trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc, cho rằng Kim Jong Kook vội vã cưới gấp do cô dâu đã mang thai, anh sắp lên chức bố. Ngoài ra, netizen cũng đặt nghi vấn phải chăng vợ Kim Jong Kook là người "quyền cao chức trọng" nên mới phải bảo mật đám cưới kỹ như vậy? Còn có giả thuyết khác "đen tối" hơn cho rằng có thể vợ "anh hổ" là nhân vật tai tiếng không nên được biết đến, nên họ làm đám cưới kín nhằm bảo vệ danh tiếng của Kim Jong Kook.

Trước nghi vấn "cưới chạy bầu", Kim Jong Kook phủ nhận: "Dù có hơi gấp gáp thật nhưng không phải vậy. Ở tuổi này mà được gọi là cưới chạy bầu thì cũng là phúc rồi".

Kim Jong Kook bác bỏ tin cưới gấp vì phải "chạy bầu"

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom