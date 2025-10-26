Gan đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa, giải độc của cơ thể. Tuy nhiên, lá gan rất dễ bị ảnh hưởng và suy yếu bởi môi trường, thói quen ăn uống và lối sống thiếu khoa học. Từ đó dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Đáng lo khi gan có khả năng dự trữ rất mạnh, không có dây thần kinh cảm giác đau nên triệu chứng bệnh tật đều xuất hiện muộn. Vì vậy, đừng bao giờ chủ quan với 5 bất thường lặp lại mỗi sáng ngủ dậy dưới đây. Rất có thể, lá gan của bạn đã có những tổn thương nghiêm trọng, hay nói cách khác là đã "xơ xác" như tổ ong!

1. Hôi miệng trầm trọng

Sáng thức dậy, miệng có thể có mùi do vệ sinh răng miệng chưa sạch hoặc thở bằng miệng, nhưng nếu mùi rất nặng và dai dẳng vào mỗi buổi sáng, bạn nên cẩn trọng với bệnh lý về gan.

Bệnh gan có thể làm suy giảm chức năng tiêu hóa và trao đổi chất. Sự tích tụ các chất chuyển hóa như amoniac do quá trình tiêu hóa không kịp thời có thể làm trầm trọng thêm mùi khó chịu trong miệng, đặc biệt rõ rệt sau một đêm tích tụ. Hôi miệng nặng là một dấu hiệu phổ biến của suy gan.

2. Chảy máu nướu răng

Chảy máu nướu răng không chỉ là bệnh lý nha khoa đơn thuần. Ngoài nguyên nhân do chải răng sai cách, tình trạng này cũng có thể chỉ ra một bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư gan. Gan chịu trách nhiệm tổng hợp một phần các yếu tố đông máu.

Khi gan bị tổn thương nghiêm trọng, chức năng này bị ảnh hưởng, dẫn đến chức năng đông máu bất thường. Ngoài chảy máu nướu răng, người bệnh còn có thể xuất hiện các đốm tím và vết bầm tím dưới da.

3. Nước tiểu có màu đậm đặc như nước trà

Nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt. Nếu nước tiểu có màu vàng hổ phách đậm thì có thể là dấu hiệu mất nước, nhưng nếu màu đậm đặc như nước trà, đây là một cảnh báo gan đang bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân là do gan chuyển hóa bilirubin một cách bất thường. Lượng lớn bilirubin không thể đào thải qua đường tiêu hóa mà đi vào máu, tham gia vào quá trình tuần hoàn và cuối cùng làm cho nước tiểu có màu đậm hơn.

4. Suy nhược cơ thể và mệt mỏi dai dẳng

Sau một đêm ngủ nghỉ, cơ thể thường tràn đầy sức sống. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và suy nhược ngay cả khi đã ngủ đủ giấc, hãy cảnh giác với bệnh gan.

Chức năng gan bị suy giảm làm giảm khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Đồng thời, khả năng tổng hợp glycogen dự trữ năng lượng của gan cũng yếu đi, không đáp ứng được nhu cầu năng lượng của cơ thể, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

5. Vàng da hoặc ngứa da không rõ nguyên nhân

Vàng da và ngứa da là các triệu chứng điển hình của rối loạn chức năng gan. Vàng da xảy ra khi lượng bilirubin trong máu tăng cao (do gan không thể xử lý). Tương tự, sự tích tụ của các chất thải, bao gồm các muối mật, có thể gây kích ứng nghiêm trọng dưới da, dẫn đến tình trạng ngứa ngáy khó chịu kéo dài mà không phải do dị ứng hay bệnh da liễu.

Để nuôi dưỡng một lá gan khỏe mạnh, bạn cần hạn chế uống rượu, sử dụng thuốc đúng cách theo chỉ định của bác sĩ để tránh gánh nặng không cần thiết cho gan. Đồng thời, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, ưu tiên rau củ quả, các loại hạt, và tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, nhiều dầu mỡ. Việc giảm thiểu tiếp xúc với các hóa chất và độc tố có hại trong môi trường sống cũng là cách bảo vệ lá gan trước nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.



