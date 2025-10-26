Nhân vật chính là anh Mitsuo (tên đã được thay đổi), 37 tuổi, giáo viên tại một trường trung học ở Tokyo. Anh ăn nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực, là mẫu người đàn ông điềm đạm và yêu gia đình. Thế nhưng, cuộc sống tưởng chừng êm đềm ấy lại tan vỡ chỉ vì vài nốt mụn nhỏ quanh miệng.

“Mới đầu tôi nghĩ chỉ là bị nhiệt miệng, nhưng khi đến bệnh viện khám, bác sĩ lại nói đó là triệu chứng của... giang mai”, Mitsuo kể lại với vẻ bàng hoàng. “Tôi chưa bao giờ phản bội vợ, vậy bệnh này từ đâu ra?”.

Từ cú sốc ấy, anh tìm đến nữ thám tử tư nổi tiếng Yamamura Yoshiko, mong muốn được điều tra “để tìm lại niềm tin nơi vợ mình” dù trong lòng anh đã loáng thoáng một nỗi sợ hãi.

Mitsuo và vợ quen nhau từ thời còn là bạn học. Khi ấy, anh là “ngôi sao” của trường vì học giỏi, thể thao tốt, được nhiều cô gái yêu mến; còn cô chỉ là một người bình thường, ít nói, chẳng mấy ai để ý. Nhưng trong buổi họp lớp năm 27 tuổi, người con gái ấy bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Cô bày tỏ rằng đã “thầm thích anh từ thời đi học”.

Tình cảm nhanh chóng nảy nở, rồi cô mang thai. Dù chênh lệch về gia thế, bố vợ là lãnh đạo doanh nghiệp, còn nhà Mitsuo chỉ là công chức bình thường, anh vẫn được chấp nhận và được giúp đỡ 20 triệu yên để mua nhà.

Mười năm sau, gia đình họ trở thành hình mẫu lý tưởng vợ đảm, con ngoan, mỗi năm sinh nhật chồng cô đều viết thư tay nói “Cảm ơn anh, em rất hạnh phúc”. Mitsuo từng nghĩ cuộc đời mình viên mãn.

Khi bác sĩ khẳng định anh mắc giang mai , căn bệnh chủ yếu lây qua đường tình dục, Mitsuo cảm thấy như trời sụp. Anh biết mình không hề làm gì sai, vậy chỉ còn một khả năng vợ đã phản bội .

Anh tìm đến thám tử Yamamura trong tuyệt vọng. Sau khi nhận lời, nữ thám tử bắt đầu theo dõi âm thầm quanh nhà họ.

Kết quả khiến cả hai sững sờ chỉ trong buổi theo dõi đầu tiên, vợ anh Mitsuo bị bắt gặp bước lên một chiếc SUV có dán kính tối màu, và… xe bắt đầu lắc nhẹ suốt nửa tiếng. Khi cô bước xuống, mặt đỏ, tóc rối, thần thái khác hẳn.

Người đàn ông trong xe không ai khác chính là bạn học cũ của Mitsuo , một kẻ đã có vợ con nhưng nổi tiếng trăng hoa. Khi Mitsuo đối chất, người này thản nhiên thừa nhận “có qua lại” và còn cười cợt khi nghe Mitsuo nói mình bị giang mai: “Chết rồi, chắc tôi cũng phải đi khám thôi”.

Đau lòng hơn, người vợ lại không hề hối lỗi. Cô nói lạnh lùng: “Tôi chỉ quá chán thôi. Các bà mẹ khác cũng đều ngoại tình mà”.

Khi sự thật được phơi bày, cả hai bên cha mẹ đều choáng váng. Bố mẹ vợ bật khóc xin lỗi con rể, trong khi bố mẹ Mitsuo lại khuyên anh “nên bỏ qua”: “Chuyện vợ chồng ai cũng có lúc sai. Ngay cả bố con ngày xưa cũng từng lầm lỗi, mẹ vẫn chọn tha thứ mà sống tiếp”.

Nhưng Mitsuo không thể “coi như chưa có gì”. Anh muốn ly hôn, nhưng lo cho con gái: “Nếu để con ở với mẹ, tôi không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì”.

Theo thám tử Yamamura, có thể Mitsuo sẽ chọn không ly hôn ngay , vì muốn bảo vệ con, nhưng trong lòng anh, tổ ấm ấy đã tan vỡ.

Câu chuyện khiến dư luận Nhật Bản tranh cãi gay gắt về đạo đức hôn nhân và sức ép của đời sống hiện đại. Trong khi nhiều người thương cảm cho người chồng, cũng có ý kiến cho rằng sự im lặng, nhẫn nhịn quá lâu khiến anh không nhận ra những rạn nứt trong mối quan hệ.

Yamamura kết lại bài viết bằng một dòng ngắn: “Trong tình yêu, có người chọn dối trá để tồn tại, có người chọn sự thật dù đau đớn. Mong anh Mitsuo sẽ tìm lại được sức mạnh, vì chính mình và vì con gái”.

Một vết thương do dao cắt có thể lành, nhưng vết thương từ phản bội thì khó mà lành lại, nhất là khi nó được phát hiện trong… bệnh án.

Nguồn và ảnh: Sohu