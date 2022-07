Sáng 30/7: Bộ Y tế chỉ ra 5 dấu hiệu nguy hiểm của bệnh đậu mùa khỉ; Tăng cường giám sát biến thể phụ BA.4, BA.5

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới hơn 579,8 triệu ca, trên 6,4 triệu ca tử vong.

Nhật Bản đang chứng kiến xu hướng gia tăng số ca mắc gần đây với tổng số ca mắc mới trong nước vượt 200.000 ca ngày 27/7. Trong khi đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/7 cho biết Nhật Bản có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất thế giới trong tuần tính đến ngày 24/7 với hơn 969.000 ca, sau đó là Mỹ với 860.000 ca và Đức với 570.000 ca.

Nhật Bản đang đối diện với làn sóng dịch thứ 7, do biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Theo WHO, có hơn 6,6 triệu ca mắc mới trên toàn cầu trong tuần qua, tăng khoảng 300.000 ca so với tuần trước đó.

Tại Ấn Độ, ngày 28/7 ghi nhận số ca mắc mới một lần nữa vượt mốc 20.000 ca. Cụ thể, có 20.557 ca mắc mới được báo cáo trong ngày 28/7, đưa tổng số ca mắc lên 43.959.321 ca. Số ca đang điều trị hiện là 146.323 ca. Ấn Độ cũng ghi nhận 44 ca tử vong trong ngày.

Chính phủ Ấn Độ đang tập trung thúc đẩy tiêm vaccine liều tăng cường khi tỷ lệ này vẫn còn thấp.