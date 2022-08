Sáng 1/8: Có 3 dấu hiệu chính mắc bệnh đậu mùa khỉ; 1 tuần ghi nhận hơn 10 nghìn ca COVID-19 mới

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới hơn 581,8 triệu ca, trên 6,4 triệu ca tử vong.

Ngày 31/7, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 80.000 ca lần đầu tiên trong khoảng một tuần trở lại đây. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng tăng lên mốc cao nhất trong 2 tháng, trong bối cảnh bùng phát làn sóng lây nhiễm do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) nêu rõ, với thêm 73.589 ca nhiễm mới, trong đó có 341 ca nhập cảnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 19.776.050 ca.

Số ca mắc mới nói trên giảm đáng kể so với mức 82.002 ca ghi nhận một ngày trước đó, chủ yếu do số lượng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thấp hơn vào dịp cuối tuần, song vẫn lớn hơn 65.373 ca ghi nhận một tuần trước đây khi dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại do biến thể phụ BA.5.

Tại Ấn Độ, ngày 30/7, giới chức trách cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vẫn vượt ngưỡng 20.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp. Tính đến nay, đã có tổng cộng 43.330.442 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ bình phục và được xuất viện.

Kể từ khi chiến dịch tiêm phòng COVID-19 được triển khai tại Ấn Độ cho tới sáng 30/7, đã có tổng cộng gần 2,04 tỷ liều vaccine được tiêm cho người dân. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ gần đây cho biết khoảng 40 triệu người đủ điều kiện tại nước này chưa tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 nào.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều dòng phụ của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh, Bộ Y tế Ấn Độ đang theo dõi sát các diễn biến dịch bệnh cả trong và ngoài nước, đồng thời kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 tại những nơi tập trung đông người.