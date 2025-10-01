Khu vực đường 70 đi qua viện K Tân Triều theo ghi nhận sáng 1/10 nước mênh mông.

Tại khu vực phía Nam thành phố, tình hình ngập úng đặc biệt nghiêm trọng. Trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, mực nước vẫn duy trì ở mức sâu từ 30-50cm. Chỉ những chiếc xe tải, xe buýt hay ô tô gầm cao mới có thể "rẽ sóng" vượt qua.

Đoạn đường Nguyễn Xiển vào sáng nay.

Trục đường Nguyễn Xiển vào sáng nay nước vẫn mênh mông bao trùm mặt đường khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các khu vực khác của thành phố. Xung quanh tòa nhà Keangnam và các tuyến đường như Phạm Văn Bạch và Xuân Tảo cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu.

Xung quanh tòa nhà Keangnam vẫn còn ngập sâu.

Khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến đường lân cận mực nước ngập sâu từ 0,4 đến 0,6 mét.

Tình trạng này không chỉ gây tê liệt giao thông cục bộ tại một trong những nút giao thông quan trọng mà còn tạo ra cảnh ùn tắc kéo dài, các phương tiện phải nhích từng chút một qua đoạn đường ngập.

Khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khu vực Phạm Văn Bạch.

Khu vực ngã 3 Xa La - viện K Tân Triều rất nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập sâu.

Trước tình hình ngập úng nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Tại khu đô thị Handiresco (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), do tình trạng ngập úng còn diễn biến phức tạp, UBND phường Đông Ngạc đã ra thông báo tiếp tục tổ chức xe quân đội để đưa đón các cư dân ra vào khu đô thị trong ngày 1/10/2025.

UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với đơn vị quân đội trên địa bàn để hỗ trợ đưa đón các cư dân bị úng ngập.

Các chuyến xe đặc biệt này hoạt động liên tục từ 6h30 sáng đến 19h00 tối, đảm bảo an toàn và hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của người dân trong vùng ngập.