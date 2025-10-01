Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), ngày 30/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội biến thành sông sau trận mưa lớn kinh hoàng kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc. Hàng loạt phương tiện chết máy do ngập lụt, người dân buộc phải dắt bộ về nhà hoặc tìm đến các cửa hàng sửa chữa. Các tiệm sửa xe trên nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Tuy nhiên, trong tối 30/9 cũng không ít người dân di phải dắt bộ xe chết máy vài km mới về tới nhà, chưa kịp sửa xe nên sáng sớm nay phải dắt ra tiệm sửa chữa cho kịp giờ đi làm.

Ngay từ sáng, một tiệm sửa xe tại Cầu Giấy (Hà Nội) đã tấp nập khách dắt xe đến sửa

Sau trận ngập hôm qua, thợ sửa xe làm việc không ngơi tay

Vài chục chiếc xe xếp hàng dài chờ đến lượt sửa chữa

Theo ghi nhận của PV, trong sáng 1/10, các tiệm sửa xe trên địa bạn Hà Nội cũng đã mở cửa từ sớm đến phục vụ nhu cầu sửa xe của khách hàng. Ngay từ 6-7h sáng, nhiều tiệm sửa xe đã để chật kín các phương tiện.

Chủ một cửa hàng sửa xe chia sẻ: "Từ 6h sáng chúng tôi đã mở cửa, chỉ sau khoảng 20 phút, chỗ để xe đã kín đặc. Nhiều khách kể xe hỏng từ tối qua nhưng quá khuya mới về đến nhà, nên sáng nay tranh thủ mang ra sửa để còn kịp đi làm."

Theo tìm hiểu được biết, sau trận mưa ngập khắp các ngả đường ngày hôm qua, phần lớn các xe máy chủ yếu gặp lỗi xe không đề được, hoặc không nổ máy do nước vào. Theo các chủ cửa hàng sửa xe cho biết, giá sửa với xe số khoảng 200.000 đồng/xe, xe tay ga từ 500.000 đồng/xe. Tuy nhiên, với các lỗi nặng như bó máy, đề nhiều lần khiến thiết bị hỏng, chi phí sửa có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng.

Một tiệm sửa xe ở Thanh Xuân cũng mở cửa từ sớm để phục vụ nhu cầu sửa xe của khách hàng

Nhiều người tranh thủ sửa xe sớm để còn kịp giờ đi học, đi làm

Theo chia sẻ của các thợ sửa xe, phần lớn các xe đều gặp lỗi không đề được hoặc không nổ máy do nước tràn vào

Anh Lê Văn Mạnh (ở Hà Đông) cho biết: "Tối qua xe tôi chết máy lúc 8h, phải dắt bộ 2km bì bõm lội nướ ngập về đến nhà lúc hơn 20h. Trời mưa gió, thợ cũng đóng cửa hết nên đành để sang sáng nay đi sửa. Tôi phải đến từ 6h30 để kịp giờ làm việc, nhưng lúc tới nơi đã phải chờ 5-6 người mới đến lượt".

Trong khi đó, chị Mai (Cầu Giấy) cho biết, "Gia đình chị có 3 chiếc xe máy thì đều bị chết máy cả, người thì gửi ở tiệm sửa xe, còn tôi với con gái thì cô dắt về nhà. Sáng nay tôi phải mang xe đi sửa sớm xong bắt xe ôm công nghệ đi làm cho kịp giờ. Ngồi chờ chục người nữa mới đến lượt thì muộn làm mất".

Chị Mai cho biết, trận ngập trước xe chị cũng bị chết máy, nhưng may tìm được tiệm sửa xe ngay gần đó nên k phải dắt bộ. Còn hôm qua, chị đã phải dắt bộ hơn 1km mới về được đến nhà.