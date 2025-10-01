Hàng triệu tài xế chứng kiến sự thay đổi lớn từ hôm nay 1/10: Riêng 2 đối tượng này là ngoại lệ

Hôm nay 1/10/2025 là ngày đánh đấu tất cả tài khoản thu phí của hàng triệu tài xế trên cả nước đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về việc lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo quy định tại Nghị định số 119/2024 của Chính phủ.

Thời hạn mới dành cho doanh nghiệp vận tải và người nước ngoài là đến hết ngày 31/12/2025, thay vì trước 1/10/2025 như quy định chung.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/9:

Qua phản ánh của doanh nghiệp và người dân, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nhiều vướng mắc:

Để tránh ách tắc tại các trạm thu phí và đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định gia hạn thời gian chuyển đổi cho doanh nghiệp và người nước ngoài đến hết 31/12/2025.

Trong thời gian này, doanh nghiệp vận tài và người nước ngoài được phép tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí hiện tại thay thế cho phương tiện thanh toán không tiền mặt, trong khi chờ hoàn thiện giải pháp kết nối phù hợp.

Ngược lại, đối với các tài xế thông thường, thời hạn vẫn giữ nguyên như Nghị định 119/2024: tất cả tài khoản thu phí phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10/2025.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí phối hợp chặt chẽ với VEC và các nhà đầu tư BOT để:

Chuẩn bị các kịch bản, phương án xử lý sự cố có thể xảy ra.

Bố trí thêm nhân sự trực tiếp tại trạm thu phí để hỗ trợ chủ phương tiện.

Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán nhằm tháo gỡ khó khăn về phí dịch vụ, tốc độ xử lý và mở rộng các phương tiện thanh toán không tiền mặt cho doanh nghiệp.

Như vậy, quyết định gia hạn chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và người nước ngoài, còn cá nhân vẫn phải tuân thủ mốc 1/10/2025. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm vừa đảm bảo lộ trình chuyển đổi, vừa tránh gây gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ trong giai đoạn quá độ.