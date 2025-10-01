Sáng 1-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố ngày 30-9 có 82 điểm úng ngập. Đến 6 giờ ngày 1-10, còn hơn 20 điểm úng ngập.

Ngập tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội (khu vực làng Phú Đô cũ) sáng 1-10. Ảnh: Văn Duẩn

Cụ thể, tại khu vực sông Nhuệ còn úng ngập tại các đường, phố như: Lê Quang Đạo, Trần Bình, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5 và 6, ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng,...

Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng còn ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Để sớm giải quyết tình trạng úng ngập tại các điểm trên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Đồng thời đơn vị cũng vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống nhằm hạ mực nước trên các sông, hồ.

Do mưa lớn cũng đã khiến một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như: Trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội (khu vực làng Phú Đô cũ) sáng 1-10, cả khu vực vẫn mất điện, mất nước. Ngoài đường nước vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt. Người dân muốn di chuyển phải lội nước ngập sâu tới thắt lưng

Nước tràn vào nhà dân. Trong nhà vẫn còn ngập tới 50 cm. Nguyên nhân do Trạm bơm Đồng Bông bị ngập nên không bơm tiêu nước được. Từ đêm qua đến 8 giờ sáng nay, nước mới rút được 7 cm.

