Ngày 1-10, Công an xã Bom Bo (Đồng Nai) đã trực tiếp làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin cùng những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Thông tin đăng tải sai sự thật về vụ bắt cóc được lan truyền trên mạng xã hội facebook

Kết quả xác minh cho thấy công dân D.A.D (SN 2008) là con của anh Đ.Đ và chị T.K, trú tại thôn 7, xã Bình Minh (nay là xã Bom Bo) hoàn toàn không bị bắt cóc như thông tin lan truyền.

Nam thanh niên D. khẳng định, vào ngày 19-9, em chỉ đón taxi đi làm sau khi tìm việc qua mạng xã hội, không hề có việc bị bắt cóc hay gia đình bị tống tiền.

Qua sự việc trên, Công an xã Bom Bo khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận. Các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin sai sự thật cần nhanh chóng gỡ bỏ nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng lưu ý người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt đối với các thông tin tuyển dụng có nội dung “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để phòng tránh nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng.