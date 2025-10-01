Hà Nội đang chịu cảnh chìm trong biển nước khi mưa lớn kéo dài gây ra ngập úng diện rộng. Nhiều điểm ngập sâu, khiến giao thông kẹt cứng, xe máy chết máy giữa dòng nước. Trong bối cảnh đó, việc chủ động cập nhật tình hình các điểm ngập úng trên điện thoại trở thành giải pháp cần thiết để người dân lên kế hoạch di chuyển an toàn.

Cách tra cứu điểm ngập úng tại Hà Nội bằng iHanoi

Để cập nhật thông tin tình trạng ngập úng một các nhanh chóng, chính xác, người dân có thể sử dụng tính năng "Bản đồ ngập úng" trên ứng dụng iHanoi.

iHanoi là một ứng dụng di động do chính quyền Hà Nội phát triển vào năm 2024, nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và du khách tại thủ đô. Ứng dụng này tích hợp nhiều tính năng hữu ích, giúp người dùng tra cứu thông tin liên quan đến giao thông, ngập lụt, y tế, an sinh xã hội, và các dịch vụ công trực tuyến khác.

Để có thể tra cứu đường ngập tại Hà Nội, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại. Tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.





Bước 2: Nhấn chọn vào mục Giao thông. Chọn vào mục Bản đồ ngập úng.





Bước 3: Khi bản đồ hiện ra, người dân có thể phóng to/thu nhỏ bản đồ để xem chi tiết các địa điểm xảy ra tình trạng ngập úng.

Cách tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội bằng HSDC Maps

Ứng dụng HSDC Maps là tiện ích được phát triển bởi công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, giúp tra cứu các điểm ngập lụt tại Hà Nội thông qua bản đồ trực quan sinh động và được cập nhật thường xuyên, liên tục khi trời mưa to.

Bước 1: Tải về điện thoại ứng dụng HSDC Maps.

- Ứng dụng HSDC Maps cho Android.

- Ứng dụng HSDC Maps cho iOS.

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng HSDC Maps, sau đó xác nhận cấp quyền truy cập vị trí định vị của bạn cho ứng dụng bằng cách chọn vào Cho phép khi dùng ứng dụng .





Bước 3: Nhấn chọn tab Hiện trạng để xem tình hình các địa điểm mưa lớn và ngập lụt. Sau đó, nhấn chọn vào các địa điểm đó để xem lượng mưa và hình ảnh thực tế đo được.