Sandara không nghĩ 2NE1 sẽ tan rã, từng bật khóc vì hành động của YG

Mới đây, Sandara Park đã tham gia chương trình Look Me Up sau khi phát hành E.P solo đầu tay sau 2 năm chính thức rời YG. Tại đây, chị cả 2NE1 đã có những chia sẻ về việc nhóm tan rã, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, cách đối xử của YG với "gà cưng" một thời cũng khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Dara mới phát hành E.P solo đầu tay

Cụ thể, Sandara tiết lộ cô và các thành viên không hề biết Crush sẽ là album cuối cùng của 2NE1. Trước đó, việc 2 ca khúc Falling In Love và Do You Love Me không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng đã khiến 4 cô gái từng nghĩ Missing You sẽ là sản phẩm cuối của nhóm. Đáng chú ý, thái độ vô tâm, không tôn trọng nghệ sĩ từ phía YG đã khiến nhiều fan bất bình, không đồng tình.

"Lúc thu Missing You mình đã có ý nghĩ 'Ồ đây là lần cuối chăng?' Lý do mình nghĩ đó là ca khúc cuối cùng bởi khi bọn mình phát hành 2 ca khúc Falling In Love và Do You Love Me dưới dạng single, công ty đã nói rằng: 'À 2NE1 tiêu rồi'. Tại vì chúng mình đạt hạng 10 trên BXH? Chúng mình là nhóm luôn đạt No.1 nhưng giờ lại chỉ đạt No.10, chúng mình cũng buồn lòng mà cả các fan lẫn công ty cũng vậy." - Sandara chia sẻ.

Dara chia sẻ về thời điểm khó khăn của nhóm khi thu âm ca khúc Missing You

Nữ thần tượng không biết lúc đó do công ty nói đùa hay tiếc nuối vì thành tích sụt giảm nhưng điều này đã khiến buổi thu âm ca khúc Missing You trở nên buồn bã như 1 cuộc chia ly. Thậm chí, Dara còn chia sẻ cô và Park Bom đã buồn đến mức bật khóc nức nở mấy tiếng trong phòng thu làm người hâm mộ không khỏi xót xa.

Dara với Park Bom từng bật khóc vì nghĩ Missing You là ca khúc cuối cùng của nhóm

Một số bình luận của netizen:

- YG family chỉ là chiêu trò, vắt chanh bỏ vỏ cả thôi. Ko ai nghĩ dc 2ne1 lại disband theo cách như vậy. Dẫu sao tình cảm 4 thành viên vẫn tốt. Đối với mình nhắc đến năng lượng và cá tính đó là 2ne1...đặc biệt là CL quá ngầu. - Một scandal mà đã hủy hoại cả 1 nhóm nhạc. Hôm qua vừa nghe lại CRUSH xong. Phải công nhận là: Đa sắc màu, bài hát nhiều thể loại, nhạc 2ne1 đỉnh thực sự ý. - Mình nhớ 2NE1, mọi người rất tuyệt vời, mình cũng chưa bao giờ nghĩ nhóm sẽ disband như vậy. - Đọc mà nghẹn ngào luôn, staff công ty cũng kỳ ghê nói câu đọc nghe mà tức, mới hạng 10 mà tưởng đâu hạng 100.

Sau đó, vì Missing You tiếp tục đạt #1 đã như một món quà, động lực cho nhóm tiếp tục hoạt động và gặt hái nhiều thành công với album Crush. Tuy nhiên, scandal của Park Bom đã khiến hoạt động của 2NE1 bị gián đoạn đầy tiếc nuối, công chúng quay lưng khiến các thành viên phải tách ra solo. Đến tháng 4/2016, việc em út Minzy rời nhóm đã khiến YG chính thức đưa ra quyết định "giải tán" 2NE1.