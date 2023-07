Khán giả Việt nói gì về phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba?

"An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã lên sóng vào ngày hôm qua, 12/7. Ngay ở tập đầu, bộ phim đã khiến khán giả ngán ngẩm vì kỹ xảo giả trân. Tuy nhiên về phần nội dung, tác phẩm này lại thu về những đánh giá khá tích cực.

"An Lạc truyện" có sự góp mặt của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dưới đây là một vài bình luận của cư dân mạng sau khi xem xong tập đầu tiên:

- Kỹ xảo giả trân quá nhưng nội dung cũng được nha, mình đọc nguyên tác rồi hay lắm. Biên kịch chỉ cần bám sát đừng cải biên bậy bạ là được. - Ai có lịch chiếu bộ này không? Công nhận kĩ xảo, diễn xuất nữ chính giả trân thật ấy nhưng nội dung hay phết, mạch phim cũng nhanh nên đang hóng thêm vài tập xem sao. - Mới xem tập 1 xong thấy nội dung cũng ổn nhưng kĩ xảo không ổn lắm, với nhìn nam chính non hơn nữ chính sao ấy, nói chung cũng hóng. - Mọi người gõ phim "Cuộc phiêu lưu của Sinbad" xem thử đi, phim thời những năm 90 mà thấy nó còn thật hơn cả phim này.

Phân cảnh bị chê giả trân trong "An Lạc truyện"

Nói thêm về "An Lạc truyện", bộ phim kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một cô gái vốn sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng sau đó, biến cố ập đến khiến gia tộc của cô gặp nạn diệt môn. Không chấp nhận số phận nghiệt ngã, Nhậm An Lạc cố gắng điều tra chân tướng nhằm đòi lại sự trong sạch cho gia đình, đồng thời làm hết sức để giúp đỡ bách tính.



Trong quá trình này, cô trở thành cánh tay phải của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Cô giúp Hàn Diệp phá được những vụ án quan trọng, còn chẳng quản khó khăn theo anh xuất chinh. Ở chiều ngược lại, Hàn Diệp cũng giúp cô tra ra sự thật về vụ án của gia đình Nhậm An Lạc.

Bộ phim "An Lạc truyện" hiện đang được chiếu trên YOUKU.