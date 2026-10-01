47 tuổi, Tần Lam dường như đang trẻ lại, tiết lộ "nước ép rau củ chống viêm" cô hay uống với các thành phần được ĐH Harvard khuyên dùng

Nữ diễn viên Trung Quốc Tần Lam tiết lộ duy trì thói quen uống nước ép rau củ kết hợp nhiều loại quả mọng, rau xanh và các loại hạt trong hơn 2 năm. Công thức này được cô gọi là “nước ép chống viêm”, nhưng liệu những thực phẩm quen thuộc có thực sự giúp làm chậm lão hóa và cải thiện làn da?

Ở tuổi 47, nữ diễn viên Tần Lam vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, làn da mịn màng và vóc dáng thanh thoát. Bên cạnh việc tập luyện, duy trì giờ giấc sinh hoạt và kiểm soát chế độ ăn uống, cô cũng quan tâm đến xu hướng dinh dưỡng chống viêm.

Mới đây, trên nền tảng Xiaohongshu, Tần Lam chia sẻ công thức nước ép rau củ kết hợp nhiều nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa và chất béo có lợi. Theo nữ diễn viên, cô đã duy trì thói quen này hơn 2 năm và nhận thấy làn da ít nổi mụn hơn.

Công thức của Tần Lam nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi sử dụng nhiều loại thực phẩm chống viêm được Trường Y Harvard khuyến nghị, bao gồm rau lá xanh đậm, quả mọng, cà chua, hạt và dầu tốt cho sức khỏe, thành một loại "nước ép rau củ quả chống viêm".

Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có một loại đồ uống nào có thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa hay điều trị mụn. Lợi ích sức khỏe chủ yếu đến từ chế độ ăn uống cân bằng và thói quen sinh hoạt được duy trì lâu dài.

Chế độ ăn chống viêm có gì đặc biệt?

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước tổn thương hoặc tác nhân gây hại. Tuy nhiên, tình trạng viêm mạn tính kéo dài có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Vì vậy, chế độ ăn chống viêm ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây không phải là phương pháp sử dụng một vài loại thực phẩm để loại bỏ tình trạng viêm, mà là cách xây dựng khẩu phần ăn ưu tiên thực phẩm tự nhiên, đa dạng dưỡng chất.

Các loại rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và cá là những thực phẩm thường xuất hiện trong chế độ ăn này. Chúng cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất béo không bão hòa và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Trong đó, quả mọng chứa anthocyanin và các hợp chất chống oxy hóa; cà chua cung cấp lycopene; rau lá xanh giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các loại hạt cùng một số loại dầu thực vật cũng bổ sung chất béo không bão hòa, trong đó có axit béo omega-3 từ một số nguồn thực vật.

Ngược lại, nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường, thực phẩm chiên rán và các sản phẩm chế biến sẵn có hàm lượng đường, muối hoặc chất béo bão hòa cao.

Duy trì chế độ ăn cân bằng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, hiệu quả không phụ thuộc vào một loại thực phẩm riêng lẻ, mà nằm ở tổng thể khẩu phần và lối sống.

Công thức nước ép rau củ chống viêm của Tần Lam

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, công thức nước ép của cô kết hợp nhiều loại rau củ, trái cây và nguyên liệu dạng bột. Các thành phần gồm táo, rau xà lách, cà rốt, ớt chuông, cải xoăn, việt quất, mâm xôi, cà chua bi, mướp đắng, mầm lúa mì, bột hạt lanh, bột aronia (một loại quả mọng sẫm màu), dầu hạt tía tô và bột hạt hỗn hợp. Tất cả được xay cùng một lượng nước vừa đủ.

Nếu muốn thử công thức này, có thể bắt đầu với khẩu phần khoảng 300-400ml cho một người, sử dụng lượng nhỏ của từng nguyên liệu rồi điều chỉnh theo khẩu vị và khả năng dung nạp. Không nhất thiết phải sử dụng đầy đủ mọi thành phần, đặc biệt nếu khó tìm mua hoặc chưa quen với hương vị của các loại rau củ.

Một lưu ý là nước ép xay từ nhiều nguyên liệu không tự động trở thành thức uống có tác dụng chống viêm đã được chứng minh. Việc xay nhuyễn có thể giữ lại phần lớn chất xơ nếu sử dụng toàn bộ phần thịt rau củ và trái cây, nhưng vẫn cần chú ý lượng đường tự nhiên, tổng năng lượng và khẩu phần tiêu thụ.

Người có bệnh lý nền, dị ứng thực phẩm hoặc đang sử dụng thuốc nên cân nhắc thành phần phù hợp; đặc biệt, không nên tự ý sử dụng các loại dầu hoặc bột bổ sung với lượng lớn chỉ vì được quảng bá có lợi cho sức khỏe.

Điều đáng học hỏi từ thói quen của Tần Lam không phải là kỳ vọng một ly nước ép có thể “đóng băng tuổi tác”, mà là sự chú trọng đến dinh dưỡng hằng ngày. Ăn đa dạng rau củ quả, bổ sung đủ protein, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và sử dụng kem chống nắng vẫn là những nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe cũng như vẻ ngoài tươi tắn theo thời gian.

Công thức nước ép rau củ của Tần Lam

Công thức được nữ diễn viên chia sẻ có khá nhiều thành phần, từ rau củ, trái cây đến các loại bột và dầu thực vật. Với khẩu phần một người, có thể tham khảo lượng nguyên liệu sau:

Nguyên liệu:

1/4 quả táo, giữ nguyên vỏ sau khi rửa sạch.

2-3 lá xà lách, hoảng 20g.

2 lát cà rốt, khoảng 15-20g.

1/8 quả ớt chuông, khoảng 15g.

1 lá cải xoăn nhỏ, khoảng 10-15g.

5 quả việt quất và 2-3 quả mâm xôi.

2-3 quả cà chua bi.

1-2 lát mướp đắng mỏng, khoảng 5-10g.

1/2 thìa cà phê mầm lúa mì và 1/2 thìa cà phê bột hạt lanh.

1/4-1/2 thìa cà phê bột aronia (quả mọng sẫm màu).

1/2 thìa cà phê dầu hạt tía tô và một ít bột hạt hỗn hợp.

150-200ml nước, tùy độ đặc mong muốn.

Cách làm: Rửa sạch các loại rau củ và trái cây, bỏ hạt táo rồi cắt nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay cùng nước, xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Nên uống cả phần bã thay vì lọc bỏ để giữ lại nhiều chất xơ hơn.

Vì công thức có nhiều thành phần và hương vị khá đa dạng, người mới thử có thể giảm số lượng nguyên liệu, bỏ mướp đắng hoặc điều chỉnh lượng bột hạt để dễ uống hơn. Không nhất thiết phải sử dụng đầy đủ mọi thành phần trong mỗi lần xay.

Lượng nguyên liệu trên chỉ là gợi ý để tham khảo tại nhà, không phải khẩu phần dinh dưỡng bắt buộc. Nếu bột sử dụng đã chứa hỗn hợp nhiều loại hạt, có thể bỏ phần hạt bổ sung để tránh thêm quá nhiều nguyên liệu không cần thiết.