Sân bay, nhà ga Nhật Bản quá tải dịp nghỉ lễ năm mới

Đây cũng là năm đầu tiên không có bất kỳ hạn chế nào khi mà COVID-19 được hạ mức xuống tương đương với cúm mùa, các chuyến bay luôn kín chỗ, trong khi các hành khách muốn sử dụng tàu cao tốc Shinkansen bắt buộc phải đặt chỗ trước.



Theo hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways, các chuyến bay nội địa khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay Osaka gần như kín chỗ trong ngày 29 và ngày 30, di chuyển chủ yếu là các gia đình trở về quê trong dịp cuối năm và đầu năm mới, sân bay Narita gần Tokyo cũng ghi nhận tình trạng tương tự với số lượng các chuyến bay quốc tế tăng lên đột biến.

Theo công ty quản lý sân bay Narita, số lượng hành khách đã tăng hơn 70% so với năm ngoái. Trong khi đó, tại các nhà ga lớn cũng xuất hiện tình trạng quá tải do nhiều hành khách đổ về quê trong dịp nghỉ lễ này, Công ty đường sắt Nhật Bản JR yêu cầu đặt chỗ trên tất cả các tuyến tàu cao tốc Shinkansen Nozomi, tuyến nhanh nhất nối Tokyo với khu vực phía nam, những người không đặt chỗ trước phải xếp hàng dài để mua ghế tự do trên tuyến tàu chậm hơn, tỷ lệ lấp đầy chỗ trống trên các tuyến tàu có ghế tự do đã vượt quá 100%.

Hoạt động của các công ty vận tải hành khách của Nhật Bản dần khôi phục sau khi Chính phủ hạ cấp độ đối với COVID-19, nhu cầu sử dụng các phương tiện công cộng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là trong các ngày lễ hoặc các kỳ nghỉ dài. Dự kiến, cao điểm quá tải của các sân bay và nhà ga ở chiều về sẽ đạt cao điểm vào ngày 3/1 khi kỳ nghỉ kết thúc.