Phụ nữ đảm nhận nhiều việc trong gia đình vào dịp Giáng sinh, năm mới

Phụ nữ thường là người đảm nhận phần lớn các trách nhiệm gia đình trong những ngày lễ Tết. Theo dữ liệu mới của Ngân hàng Starling (Anh), 85% phụ nữ cho biết họ thực hiện hầu hết những việc cần làm trong dịp Giáng sinh, so với chỉ 30% nam giới.

Đảm nhận nhiều việc hơn

Mặc dù nhận thức xung quanh vấn đề bất bình đẳng giới trong phân công việc nhà giữa các cặp vợ chồng ngày càng tăng, song những khuôn mẫu cũ vẫn tiếp tục tồn tại với gánh nặng đè nặng lên vai người phụ nữ. Mô hình này tiếp tục diễn ra trong mùa Giáng sinh, khi có thêm các công việc bổ sung như mua quà và nấu bữa tối.

Nghiên cứu do Ngân hàng Starling công bố, sau khi ra mắt công cụ trực tuyến Share The Load, cho thấy phụ nữ chịu trách nhiệm chính về 19 trong số 23 các công việc do cuộc khảo sát đề xuất. Những việc này là mua quà, gói quà, lên kế hoạch và nấu bữa tối Giáng sinh, mặc quần áo cho trẻ em, mua cây thông và đồ trang trí, viết thiệp Giáng sinh, dọn dẹp nhà cửa để đón khách, dọn dẹp sau khi khách ra về...

Ngược lại, đàn ông chỉ đảm nhận 4 nhiệm vụ và 2 trong số đó diễn ra vào ngày Giáng sinh là cắt gà tây và rửa bát sau bữa tối. Hai công việc khác mà nam giới đảm nhận bao gồm gỡ rối đèn Giáng sinh và dọn dẹp cây thông sau mùa lễ.

Phụ nữ đảm nhận hầu hết các trách nhiệm trong gia đình những ngày lễ

Vì đảm nhận phần lớn công việc trong dịp Giáng sinh nên nghiên cứu cho thấy phụ nữ ít tận hưởng mùa lễ hội hơn. Khảo sát cho thấy phụ nữ có khả năng cảm thấy bị kiệt sức cao gấp đôi khi mùa lễ hội kết thúc. Gần 1/5 (20%) số người tham gia làm phần lớn công việc trong dịp Giáng sinh nói rằng họ cảm thấy không được tôn trọng, con số này tăng lên 22% đối với phụ nữ so với 12% đối với nam giới.

Bình luận về nghiên cứu, chuyên gia tài chính gia đình tại Ngân hàng Starling, Rachel Kerrone, nói: "Những phát hiện của chúng tôi đã khơi dậy cuộc trò chuyện ở Anh về việc ai thực sự làm những gì ở nhà. Áp lực gia đình có thể còn lớn hơn vào dịp Giáng sinh và một lần nữa, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng phụ nữ đang gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình hơn".

Gánh nặng "lao động cảm xúc"

Nhiều gia đình ở thế kỷ 21 vẫn tồn tại quan niệm đương nhiên rằng người mẹ chịu các trách nhiệm như theo dõi lịch trình, quan tâm các nhu cầu của gia đình, lập kế hoạch, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc các thành viên trong gia đình, giám sát các việc và hoạt động cần thiết - tác giả Darcy Lockman viết trong cuốn "All the Rage: Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership".

Loại công việc thường không được chú ý này được gọi là "lao động cảm xúc". Tác giả Gemma Hartley cho biết: "Lao động cảm xúc, như tôi định nghĩa, là sự kết hợp giữa quản lý cảm xúc và quản lý cuộc sống. Đó là công việc vô hình, không được trả lương mà chúng ta làm để giúp những người xung quanh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc".

Phụ nữ thường cảm thấy kiệt sức vào các ngày lễ.

Hartley chỉ ra rằng kỳ vọng phổ biến về việc phụ nữ phải chịu trách nhiệm chính về những công việc này trong gia đình là một phần của cái mà các nhà xã hội học gọi là "cuộc cách mạng giới bị đình trệ". Trong khi phụ nữ đã đạt được tiến bộ trong những thập kỷ gần đây về bình đẳng với nam giới trong các lĩnh vực như kinh doanh và chính trị, thì lại thiếu tiến bộ rõ rệt trong vấn đề chia sẻ "lao động cảm xúc" một cách công bằng ở hai giới trong gia đình.

Tất nhiên, phụ nữ phải chịu gánh nặng bất bình đẳng này quanh năm nhưng mọi thứ trở nên vất vả hơn vào các ngày lễ, khiến họ hoàn toàn kiệt sức. Hartley viết: "Phải mất rất nhiều thời gian và năng lượng để thực hiện loại công việc này và chúng tôi không bao giờ ngừng nghĩ đến chúng. Chúng tôi phải trả giá khi sử dụng hết nguồn lực tinh thần mà lẽ ra chúng tôi có thể dành cho bản thân, sự nghiệp, cuộc sống và hạnh phúc của chúng tôi".

Việc lên kế hoạch cho những ngày lễ Tết và đảm nhận tất cả các hình thức lao động khác trong gia đình không nên chỉ đổ lên vai người phụ nữ. Nếu mọi người thuộc mọi giới tính nhận ra điều này và cùng tham gia làm những công việc đó thì người mẹ/vợ trong gia đình sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Nguồn: Yahoo Life, CNN