San bằng kỉ lục giành nhiều giải thưởng Grammy nhất mọi thời đại, Beyoncé chưa xuất hiện vì tắc đường

Trước khi truyền hình trực tiếp lễ trao giải Grammy 2023, ban tổ chức đã thông báo Beyoncé chiến thắng 3 giải thưởng mới. Và cách đây ít phút, Beyoncé tiếp tục khiến khán giả háo hức khi chiến thắng ở hạng mục Ca khúc R&B xuất sắc nhất cho sản phẩm âm nhạc Cuff It của mình.

Theo Variety, chiến thắng này đã giúp "Ong chúa" san bằng kỉ lục giành nhiều giải thưởng Grammy nhất mọi thời đại với 31 giải thưởng. Và khả năng cao Beyoncé sẽ phá vỡ kỉ lục trong buổi tối nay khi cô vẫn còn cơ hội ở 4 hạng mục đề cử nữa. Trong đó, Beyoncé được đề cử ở 3 hạng mục danh giá nhất Grammy: Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Album của năm.

3 giải thưởng đầu tiên của buổi lễ mà nữ ca sĩ nhận được là Bài hát xuất sắc nhất viết cho phương tiện truyền thông (ca khúc Be Alive từ bộ phim King Richard), Bản thu âm thể loại dance/điện tử xuất sắc nhất (Break My Soul) và Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện Plastic Off the Sofa.

Beyoncé được dự đoán là người làm nên kì tích tại Grammy năm nay nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa xuất hiện. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, mặc dù có thể lập nên kì tích mới nhưng rất có thể Beyoncé sẽ không kịp tận hưởng khoảnh khắc này khi cho tới thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa xuất hiện. Người dẫn chương trình Trevor Noah cho biết Beyoncé đang trên đường tới nhưng bị mắc kẹt bởi giao thông tại Los Angeles hôm nay. Hiện khán giả vô cùng hoang mang và mong chờ sự xuất hiện của ngôi sao 41 tuổi này. Trong khi đó, chồng của Beyoncé - Jay Z - đã có mặt tại lễ trao giải Grammy từ trước đó.

Lễ trao giải Grammy 2023 vẫn đang tiếp tục được diễn ra và khán giả hi vọng sẽ sớm thấy Beyoncé trên sân khấu và nhận được kì tích lịch sử Nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng Grammy nhất mọi thời đại.