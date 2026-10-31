Sắc vóc thật của siêu mẫu Lâm Chí Linh ở tuổi 51 khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi là "đẹp đến khó tin", bí quyết trẻ hóa cũng được hé lộ

Đằng sau vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) là những thói quen chăm sóc da, ăn uống và vận động được duy trì trong nhiều năm.

Mới đây, siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh bất ngờ xuất hiện tại khu Trung Sơn, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để quay video quảng cáo. Diện chiếc váy màu hồng nude dịu dàng, người đẹp sinh năm 1974 thu hút sự chú ý bởi thần thái thanh lịch cùng vẻ ngoài rạng rỡ.

Những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của cô nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của nữ nghệ sĩ, cho rằng cô ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Bên cạnh diện mạo trẻ trung, hành động hào phóng thanh toán hóa đơn cho các thực khách tại nhà hàng nơi quay hình cũng giúp cô ghi điểm bởi sự thân thiện, gần gũi.

Ở tuổi 51 và sắp bước sang tuổi 52, Lâm Chí Linh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là lợi thế ngoại hình mà còn là lối sống kỷ luật, từ chăm sóc da, chống nắng đến kiểm soát chế độ ăn và duy trì vận động.

Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, những thay đổi liên quan đến nội tiết tố, tình trạng suy giảm collagen và quá trình trao đổi chất có thể khiến làn da kém đàn hồi, dễ khô hơn, đồng thời việc duy trì vóc dáng cũng trở nên khó khăn. Những thói quen chăm sóc bản thân của Lâm Chí Linh gợi mở một cách tiếp cận đáng tham khảo: Không chạy theo những phương pháp trẻ hóa cấp tốc mà chú trọng duy trì sức khỏe và vẻ ngoài từ những việc nhỏ mỗi ngày.

1. Dưỡng ẩm cho da, chăm sóc kỹ vùng mắt và đôi tay

Lâm Chí Linh duy trì thói quen uống nước sau khi thức dậy, bổ sung khoảng 2 lít nước mỗi ngày và chú trọng dưỡng ẩm cho da bằng tinh chất, mặt nạ, kem dưỡng. Cô đặc biệt chăm sóc vùng mắt và đôi tay, kết hợp massage nhẹ nhàng để giữ da mềm mại.

Với phụ nữ trung niên, dưỡng ẩm đều đặn giúp cải thiện tình trạng khô căng, hạn chế nếp nhăn do thiếu ẩm và duy trì vẻ căng mịn cho da. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp đảo ngược hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên.

2. Chống nắng mỗi ngày, kể cả khi ở trong nhà

Lâm Chí Linh luôn chú trọng chống nắng, thường mang theo kem chống nắng và kết hợp dùng ô, đội mũ khi ra ngoài. Cô ưu tiên sản phẩm có SPF từ 30 trở lên và thoa lại khi cần thiết.

Với phụ nữ sau tuổi 40, chống nắng là bước quan trọng giúp hạn chế lão hóa da do tia UV, vốn có thể phá vỡ collagen và elastin, khiến da kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và đốm sắc tố. Vì vậy, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng mỗi ngày, kết hợp che chắn và thoa lại theo hướng dẫn khi hoạt động ngoài trời kéo dài.

3. Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, hạn chế đường tinh luyện

Lâm Chí Linh ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến, hạn chế món nhiều muối, chất béo và bổ sung protein từ cá, thịt gà, trứng cùng rau củ, trái cây tươi như ổi, táo, thanh long. Cô cũng từng chia sẻ bữa sáng yến mạch ngâm qua đêm với hạt chia, sữa chua và sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành không đường.

Với đồ ngọt, người đẹp không kiêng tuyệt đối mà chỉ thưởng thức thỉnh thoảng, ưu tiên sữa chua không đường khi muốn ăn nhẹ. Hạn chế đường bổ sung giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và giảm các tác động bất lợi liên quan đến quá trình đường hóa, vốn có thể ảnh hưởng đến cấu trúc collagen.

Với phụ nữ trung niên, duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ protein, rau củ và chất béo có lợi, đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến và đồ uống nhiều đường là nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe, vóc dáng và làn da khi tuổi tác tăng lên.

4. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động

Dù lịch trình công việc bận rộn, Lâm Chí Linh được cho là vẫn dành thời gian vận động mỗi ngày, với mục tiêu khoảng 30 phút. Những hoạt động cô yêu thích gồm yoga, bơi lội và các bài tập tại nhà như plank, kéo giãn toàn thân khi không thể đến phòng tập.

Đây đều là những hình thức vận động có thể điều chỉnh cường độ theo thể trạng, giúp tăng khả năng vận động, cải thiện sức bền và hỗ trợ duy trì vóc dáng.

Sau tuổi 40, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ có thể nhận thấy khối lượng cơ giảm dần, mỡ cơ thể phân bố khác trước và việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Ít vận động còn làm tăng nguy cơ suy giảm thể lực theo tuổi tác.

Vì vậy, duy trì thói quen tập luyện đều đặn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc cố gắng tập thật nặng trong thời gian ngắn. Ngoài các hoạt động như yoga, bơi lội hoặc đi bộ, phụ nữ trung niên nên kết hợp tập sức mạnh phù hợp để duy trì cơ bắp, hỗ trợ xương khớp và khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày.

5. Chăm sóc đôi chân bằng massage và vận động nhẹ trước khi ngủ

Thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với giày cao gót khiến Lâm Chí Linh đặc biệt chú trọng chăm sóc đôi chân. Sau khi kết thúc công việc, cô có thói quen ngâm mình trong bồn tắm, sau đó sử dụng dầu dưỡng massage từ dưới lên trên ở vùng bắp chân và đùi, vừa dưỡng ẩm cho da vừa giúp thư giãn.

Trước khi đi ngủ, cô còn thực hiện các động tác nâng chân hoặc đạp xe trên không ngay trên giường, nhằm duy trì sự săn chắc của đôi chân và hoàn thiện thói quen vận động cuối ngày.

Với phụ nữ trung niên, massage nhẹ nhàng và các động tác vận động phù hợp có thể giúp thư giãn cơ bắp sau một ngày dài. Việc nâng chân cũng có thể hỗ trợ giảm cảm giác nặng chân hoặc phù nhẹ do ứ dịch ở một số người.

Dù vậy, những phương pháp này không thể loại bỏ mỡ thừa tại một vùng cụ thể hay thay thế việc tập luyện toàn thân. Nếu chân sưng đau bất thường, đặc biệt khi chỉ sưng một bên, cần đi khám thay vì tự xử lý bằng massage.