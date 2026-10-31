5 người một nhà lần lượt phát hiện viêm gan vì suy nghĩ "ăn gì bổ nấy"

Cả nhà viêm gan vì nghĩ "ăn gì bổ nấy"

Ban đầu, ông Lộc (Quảng Châu, Trung Quốc) gặp phải các triệu chứng tương tự như bệnh cúm gồm sốt, ớn lạnh và mệt mỏi. Tưởng bệnh vặt tự mua thuốc uống nhưng một tuần sau, nước tiểu của ông chuyển sang màu trà sẫm kèm theo chán ăn, yếu ớt và buồn nôn tăng lên. Quá lo lắng, ông đã đến khám tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Châu. Kết quả kiểm tra cho thấy, mức transaminase tăng vọt, ông Lộc bị viêm gan E cấp tính.

Người đàn ông tưởng bị cảm cúm, hóa ra mắc viêm gan E (Ảnh minh họa)

Ông Lộc rất ngạc nhiên vì cho rằng mình ăn uống lành mạnh, gần đây còn rất chăm bồi bổ. Đến khi bác sĩ hỏi kỹ hơn về kiểu bồi bổ của ông thì bí mật mới bị lộ ra.

Hóa ra, gia đình ông Lộc đều thích ăn nội tạng động vật với suy nghĩ "ăn gì bổ nấy". Đặc biệt, họ rẩ thích ăn gan heo vì thường xuyên xem vô tuyến và thấy cảnh báo bệnh gan là "bệnh của thời đại". Gan heo thường xuất hiện trên mâm cơm gia đình ông với các món như xào rau củ, luộc, kho hay băm nhỏ chưng với thảo mộc.

Gần một tháng trước đó, ông Lộc vô tình xem được một clip dạy cách chế biến món gan heo sống rất giàu dinh dưỡng, chủ yếu chỉ ướp gia vị rồi ăn cùng vài loại rau củ. Nghĩ là ăn như vậy càng giữ được nhiều dinh dưỡng, càng bổ gan, bổ khí huyết nên ông vào bếp trổ tài làm cho cả nhà ăn. Từ già đến trẻ, gia đình ba thế hệ nhà họ vừa ăn gan heo sống vừa vui vẻ trò chuyện mà không hay đang "nuốt bệnh" vào người.

Đến khi đổ bệnh, ông cũng chỉ nghĩ là cảm cúm so thời tiết vì vài thành viên khác trong nhà cũng có triệu chứng tương tự. Nghe đến đây, bác sĩ khuyên ông gọi tất cả các thành viên trong gia đình đến khám. Không ngoài dự đoán, tất cả những người ăn gan heo sống ngày hôm đó bao gồm vợ, con gái, con rể và một cô cháu gái của ông Lộc cùng dương tính với viêm gan E. Hai đứa cháu nhỏ hơn không được cho ăn đồ sống nên "bình an vô sự".

Gia đình ông Lộc ăn găn heo sống vì nghĩ "ăn gì bổ nấy", tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Năm người cùng một nhà cùng mắc viêm gan E vì ăn gan heo sống, cùng vào bệnh viện rồi cùng điều trị. Sau hơn 1 tuần, tình trạng của ông Lộc đã dần cải thiện, con gái, con rể và cháu gái của ông vốn bị bệnh ở mức độ nhẹ hơn thì đã trở lại bình thường. Vợ của ông thì vốn có bệnh nhẹ về gan nên bệnh chồng bệnh, cần điều trị chuyên sâu hơn.

Ông Lộc ngồi trên giường bệnh, liên tục thở dài, nói thương nhất là đứa cháu gái mới học cấp 3. Ông thấy có lỗi với cả nhà và hứa sau này sẽ không bồi bổ bừa bãi, ăn chín uống sôi tuyệt đối.

Viêm gan E nguy hiểm thế nào?

Trao đổi về trường hợp của gia đình ông Lộc, các bác sĩ điều trị cho biết lợn là vật chủ tự nhiên chính của virus viêm gan E, và việc ăn gan heo sống hoặc nấu chưa chín kỹ là con đường lây nhiễm phổ biến nhất.

Không chỉ riêng gan lợn, loại virus này còn có thể lây truyền từ nhiều nguồn khác trong đời sống như thịt của các loài động vật hoang dã hoặc gia súc khác nếu không được nấu chín kỹ. Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm phân chứa virus, các loại động vật có vỏ sống dưới nước như hàu, sò đánh bắt từ vùng nước nhiễm bẩn, hay việc tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh cũng là những con đường lây truyền viêm gan E mà chúng ta dễ chủ quan.

Viêm gan E có thể gây biến chứng tử vong, không được xem nhẹ (Ảnh minh họa)

Hầu hết người mắc viêm gan E có thể tự khỏi sau 2 - 6 tuần. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể tiến triển nặng thành suy gan cấp tính và gây tử vong ở một số trường hợp hiếm gặp. Phụ nữ mang thai (đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba) đối mặt với nguy cơ sảy thai hoặc tử vong lên tới 20 - 25%. Người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc sẵn bệnh nền về gan cũng có nguy cơ chuyển sang viêm gan mạn tính và xơ hóa gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Điều đáng lo là thời gian ủ bệnh dài 2 - 9 tuần, các triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt (dễ nhầm với cảm cúm thông thường) nên bệnh thường khó phát hiện sớm. Vì vậy, đừng bao giờ chủ quan với các dấu hiệu viêm gan E được bác sĩ nhắc nhở dưới đây:

- Sốt không kèm dấu hiệu hô hấp: Bị sốt nhưng không có biểu hiện nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau họng hay ho.

- Mệt mỏi bất thường: Cơ thể luôn kiệt quệ, thiếu năng lượng dù đã nằm nghỉ ngơi cả ngày do gan bị tổn thương làm suy giảm quá trình trao đổi chất.

- Khó chịu tiêu hóa: Buồn nôn, nôn mửa hoặc cảm giác sợ đồ ăn nhiều dầu mỡ do ảnh hưởng từ quá trình bài tiết mật của gan.

- Vàng da: Khởi phát theo tiến trình từ nước tiểu sẫm màu như nước trà, chuyển sang vàng lòng trắng mắt và cuối cùng là vàng da toàn thân.

Ngoài viêm gan E, nước tiểu đậm màu có thể là dấu hiệu nhiều bệnh lý khác, phải đi khám ngay (Ảnh minh họa)

Bác sĩ điều trị của ông Lộc chia sẻ thêm, bản thân gan động vật rất giàu sắt, protein và vi chất bổ máu. Tuy nhiên, để bồi bổ an toàn, tuyệt đối không áp dụng các công thức ăn sống hay tái. Luôn tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, sơ chế rửa sạch, ngâm nước muối và tách biệt dao thớt giữa thực phẩm sống và chín để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Đặc biệt, gan heo chỉ bổ khi ăn vừa phải, mỗi lần chỉ nên dùng khoảng 50g - 70g và ăn 1 - 2 lần mỗi tuần. Lưu ý, phụ nữ mang thai, người có mỡ máu cao, tăng huyết áp, mắc bệnh gút hoặc đang có bệnh lý về gan nên hạn chế hoặc tránh ăn thực phẩm này.

Nguồn và ảnh: The Paper, iFeng