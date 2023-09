Rosé tiếp tục "đút túi" thêm danh xưng đại sứ toàn cầu, fan hâm mộ được dịp nức nở tự hào

Sáng 8/9, truyền thông Hàn đã đăng tải thông tin Rosé chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Rimowa. Đồng thời, "bông hồng nước Úc" cũng góp mặt trong campaign mới nhất mang tên 'Never Still 4'.

Nhan sắc xinh đẹp của "Bông hồng nước Úc"

Mới đây nhất, Rosé đã tham gia cắt băng khai mạc triển lãm "Seit 1898" nhân kỷ niệm 125 năm của hãng tại New York. Xuất hiện tại sự kiện, Rosé ngay lập tức thu hút trọn vẹn ống kính truyền thông bởi vẻ ngoài xinh đẹp và lộng lẫy của mình. Bộ váy nhung mang lại cho Rosé vẻ đẹp sang chảnh và thời thượng.

Xuất hiện tại sự kiện với vai trò đại sứ toàn cầu bên cạnh tay đua xe Sir Lewis Hamilton và ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé, Rosé chia sẻ góc nhìn mới mẻ về ý nghĩa của tổ ấm và những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống tràn đầy những chuyến đi.

"Du hành giúp tôi có cái nhìn toàn vẹn hơn về ý nghĩa của tổ ấm. Khi du hành đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng ngôi nhà của mình giống như một trạng thái tâm hồn hơn là một địa điểm cụ thể. Đó là một bộ sưu tập những ký ức, trải nghiệm và những con người thân thuộc", Rosé chia sẻ.

Rosé hiện là đại sứ toàn cầu của 4 thương hiệu xa xỉ

Với thành tích này, Rosé đã trở thành đại sứ toàn cầu cho 4 thương hiệu khác nhau đồng thời chạy 4 campaign trong vòng 1 tháng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy fan hâm mộ của Rosé phải nức nở tự hào đến thế nào.