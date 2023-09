Rosé Blackpink và hàng loạt sao nữ được Vogue Singapore vinh danh

Trong suốt tháng 8 vừa qua, công chúng đã được chiêm ngưỡng một lễ hội tràn ngập những khoảnh khắc xinh đẹp từ các ngôi sao biểu diễn nổi tiếng. Đại nhạc hội Lollapalooza 2023 với vô vàn ánh hào quang tỏa ra từ Sabrina Carpenter, những cô nàng đáng yêu NewJeans, người đẹp cá tính Rina Sawayama… Và cả động thái gây chấn động internet từ Billie Eilish: Sự trở lại với tóc nhuộm màu cực cá tính của nàng ca sĩ nhạc pop nổi tiếng “When We Fall Asleep, Where Do We Go”. Sau đây là danh sách những khoảnh khắc đẹp tiêu biểu của tháng 8:

Rosé

Chuyến lưu diễn thế giới “Born Pink” của Blackpink đang dần đi đến những chặng cuối nhưng các cô gái vẫn không ngừng mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc tuyệt vời của mình. Giọng ca chính của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu trung thành với phong cách indie-louche cả trên sân khấu và cuộc sống thường ngày, kiểu tóc thắt bím kết hợp với những dải ruy băng xinh xắn của Rosé nhận được nhiều sự yêu thích đến bất ngờ.

Ariana Grande

Gần đây, Ariana Grande đang gây chú ý vì nhiều lý do, nhưng điều khiến công chúng hào hứng nhất lại là sản phẩm kem nền mới nhất từ thương hiệu R.E.M Beauty của cô. Trong chiến dịch quảng bá cho sản phẩm mới, cô nàng doanh nhân kiêm ngôi sao nhạc pop như đang đội một chiếc vương miện khổng lồ, khoe trọn bờ môi bóng mềm quyến rũ.

Karina (Aespa)

Lông mày đính hạt cườm trang trí, bộ móng độc đáo với những bông hoa 3D khiến cho tạo hình của Karina trong MV “Better Things” trở nên cực kỳ nổi bật.

Umi

Chuyến lưu diễn châu Á của Umi thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đáng để bạn theo dõi - với cách trang điểm tinh tế bằng những hạt cườm khác nhau cho mỗi đêm diễn. Trong lần xuất hiện gần đây nhất tại Singapore, cô nàng trông thanh lịch nhưng cũng đầy thời thượng chỉ với một chút hạt cườm lấp lánh điểm lên sống mũi và khóe mắt.

Joy (Red Velvet)

Joy luôn biết cách trở nên thu hút với phong cách soft-goth, đặc biệt là trong video quảng bá cho chuyến lưu diễn “R to V” gần đây. Bộ cánh mang phong cách dark academia kết hợp hoàn hảo với chiếc bờm màu đen tuyền, tạo ra sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài tươi sáng của cô, tạo hình càng thu hút hơn với điểm nhấn là đôi môi bóng nhẹ ửng hồng.

Rina Sawayama

Rina Sawayama ghi thêm cột mốc mới vào danh sách những lần xuất hiện lộng lẫy nhất của mình với sân khấu đầy thu hút và cá tính trong lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago năm nay. Cô chinh phục khán giả bằng năng lượng cực kỳ “cool ngầu”, đôi mắt sắc sảo, gai góc, tô điểm bởi đôi lông mày được tẩy nhẹ và viền mắt kẻ đậm chất “nhạc kim loại”.

SZA

Trong video âm nhạc cho “Snooze” của SZA, nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng Deanna Paley đã làm nổi bật khuôn mặt của cô bằng cách dùng một chút phấn highlight theo chiều dọc xuống sống mũi và làm khiến đôi môi của cô ấy trở nên cực kỳ quyến rũ chỉ bằng một chút son bóng.

Haerin (NewJeans)

Kể từ khi ra mắt, các cô nàng NewJeans đã luôn mang đến làn gió tươi mới cho giới làm đẹp và sân khấu Lollapalooza 2023 của họ cũng không ngoại lệ. Điều đó được thể hiện qua tạo hình trên sân khấu cực cuốn hút của Haerin: Các dải nhũ lấp lánh trên mí mắt và vòng hạt cườm đeo ở cánh tay.

NIKI

Niki đang bước vào thời kỳ bùng nổ sự cá tính và sành điệu đậm chất rock, thể hiện rõ rệt nhất trong lần xuất hiện gần đây tại đại nhạc hội Lollapalooza 2023. Làm chủ sân khấu với giai điệu R&B đặc trưng của mình, ca sĩ - nhạc sĩ người Indonesia đã mang đến cho khán giả tạo hình cực kỳ hút mắt với những đường kẻ mắt trừu tượng độc đáo.

Sorn

Ca sĩ K-pop người Thái Sorn đã trở lại cùng cựu thành viên CLC Han Seung-yeon với bài hát “Rowdy” và khiến người xem không thể rời mắt khỏi tạo hình độc đáo của mình. Những hạt cườm lấp lánh được đính trên mí mắt, phấn mắt chuyển màu mượt mà giữa tím và xám, hoàn toàn tạo ra được màu sắc âm u và buồn bã cho MV.

Kylie Jenner

Phong cách của Kylie Jenner luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những đêm hẹn hò. Bắt kịp làn sóng trang phục Dilara Findikoglu đặc biệt trên internet, Kylie Jenner đảm bảo rằng cách trang điểm của cô ấy sẽ cực kỳ phù hợp: má hồng rạng rỡ, đôi môi quyến rũ và mái tóc mượt mà mang lại cảm giác mùa hè dịu mát.

Billie Eilish

Khuấy động cả internet chỉ với một bài đăng “Remember me?” (“Còn nhớ tôi không?”), Billie Eilish trở lại thời kỳ tẩy tóc của mình. Thay vì màu xanh lá cây đặc trưng mà chúng ta từng được thấy trong suốt năm 2019 và 2020, Billie tô điểm cho vương miện của mình bằng màu đỏ rực lửa tại sân khấu Lollapalooza.

Chisa (XG)

XG chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng với phong cách làm đẹp của mình và họ chắc chắn là nguồn cảm hứng cho những ai luôn khao khát thay đổi. Hãy chiêm ngưỡng kiểu tóc đuôi ngựa được uốn xoăn nhẹ nhàng, màu má hồng rám nắng và phấn mắt hai tông màu của Chisa.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter luôn biết cách nhắc nhở công chúng nhớ rằng cô ấy chính là búp bê Barbie ngoài đời thực. Sử dụng phong cách trang điểm rám nắng quyến rũ, nữ ca sĩ nhạc pop nổi bật với khuôn mặt ửng đỏ rạng rỡ, kết hợp với phấn mắt lấp lánh màu tím đinh hương.