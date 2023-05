Rosé (BLACKPINK) sẽ tham dự LHP Cannes 2023

Sau buổi khai mạc LHP Quốc tế Cannes lần thứ 76, Rosé - thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK - bất ngờ chia sẻ hình ảnh về món quà mà cô nhận được từ Giám đốc sáng tạo Saint Laurent Anthonny Vaccarello và lời mời tham dự liên hoan phim năm nay.

Cụ thể, trong tấm thiệp do đích thân giám đốc nhà mốt Saint Laurent gửi ghi rõ: "Rất vui được đồng hành cùng em tại LHP Cannes".

Rosé thực chất đã là đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp này từ năm 2020 và từng được đồng hành cùng chính giám đốc sáng tạo khi tới tham dự Met Gala 2021. Do đó, việc cô tiếp tục nhận được lời mời của nhà mốt để tới tham dự Liên hoan phim danh giá Cannes là một vinh dự lớn mà chỉ đại sứ như cô mới có được.

Tấm thiệp viết tay do chính Giám đốc sáng tạo Saint Laurent Anthonny Vaccarello gửi tới cho Rosé. (Ảnh: Instagram/ Rosé)

Mặc dù vậy, khán giả vẫn rất tò mò nữ thần tượng sẽ bước lên thảm đỏ LHP Cannes vào ngày nào trong tuần lễ.

Trước đó, một thành viên khác của BLACKPINK là Jennie cũng đã xác nhận tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay. Khác với Rosé, Jennie được mời với tư cách là diễn viên trong bộ phim truyền hình của HBO The Idol. Đây là bộ phim do cô tham gia cùng hàng loạt tên tuổi Hollywood nổi tiếng như The Weeknd, Lily-Rose Depp, Troye Sivan...

Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2023 chính thức diễn ra từ ngày 16/5 đến hết 27/5. Tại mùa giải lần thứ 76, có tổng cộng 52 phim được lựa chọn trình chiếu ra mắt. Trong đó, có 21 phim tham gia tranh giải.