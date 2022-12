Nguyên nhân nữ diễn viên 32 tuổi qua đời bí ẩn ngay sau khi thắng giải Cannes

Trang People ngày 22/12 đưa tin, Văn phòng Giám định Y khoa New York đã công bố nguyên nhân tử vong của Charlbi Dean sau 4 tháng điều tra. Theo đó, ngôi sao Triangle of Sadness được cho rằng đã qua đời do biến chứng của cuộc phẫu thuật từ 10 năm trước.

Ngày 29/8, Charlbi Dean đột ngột qua đời khi chỉ mới 32 tuổi. Theo điều tra, nữ diễn viên bị nhiễm khuẩn Capnocytophaga, dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong. Theo CDC, Capnocytophaga là một loại vi khuẩn có trong miệng chó và mèo. Đây là một loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch kém và không có lá lách, điển hình là Charlbi Dean. Bởi sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2009, nữ diễn viên đã phải cắt bỏ hoàn toàn lá lách. Ngoài ra, cô còn bị gãy xương cổ tay, gãy 4 xương sườn, vỡ xương khuỷu tay và bị xẹp phổi, dẫn đến sức khoẻ kém hơn người bình thường.

Charlbi Dean qua đời ở tuổi 32 do nhiễm trùng máu

Alex Jacobs – anh trai của Charlbi Dean cho biết ngay sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nữ diễn viên nhanh chóng nhờ vị hôn phu đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngôi sao 32 tuổi đã qua đời chỉ vài giờ sau đó. "Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng có một ngày" – Alex xót xa chia sẻ.

Hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây khiến nữ diễn viên bị nhiễm khuẩn Capnocytophaga. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi và sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

Charlbi Dean sinh năm 1990, được biết tới qua một số vai diễn trong các bộ phim như Black Lightning, Blood in the Water, Don't Sleep… Không chỉ là nổi tiếng với vai trò diễn viên, cô còn biết đến với tư cách là người mẫu. Tên tuổi của cô vụt sáng khi xuất hiện trong bộ phim đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes - Triangle of Sadness. Thế nhưng việc nữ diễn viên bất ngờ qua đời trước khi bộ phim ra rạp vào tháng 10/2022 và ngay sau khi phim thắng giải cao nhất ở Cannes, điều này không khỏi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối và xót xa.

Nữ diễn viên người Nam Phi được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao đình đám của Hollywood