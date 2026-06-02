Ngày 1/6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị cùng lúc nhiều khối u phụ khoa rất nguy hiểm.

Bệnh nhân là bà N.T.H. (64 tuổi). Theo bệnh sử, nhiều tháng trước, bà H. bắt đầu xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài. Do đã mãn kinh nhiều năm, bà cho rằng đây chỉ là biểu hiện thay đổi sức khỏe ở tuổi già nên chủ yếu nghỉ ngơi, theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng ra huyết chẳng những không giảm mà còn kéo dài. Cơ thể bà H. ngày càng xanh xao, mệt mỏi, suy nhược do mất máu kéo dài. Khi đến bệnh viện thăm khám, kết quả siêu âm cho thấy, bà cùng lúc mắc đa u xơ tử cung và có khối u buồng trứng trái kích thước lên tới 15x15cm.

Ê kíp các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh

BS-CKII Nguyễn Trung Đương, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện cho biết, trường hợp này trở nên phức tạp không chỉ ở kích thước các khối u mà còn do nhiều bệnh lý cùng tồn tại trong ổ bụng suốt thời gian dài.

Theo đó, u xơ tử cung và u buồng trứng khi cùng phát triển có thể gây áp lực lên vùng chậu, làm thay đổi cấu trúc tử cung, từ đó dẫn đến tình trạng rong kinh hoặc xuất huyết kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng thiếu máu mạn tính, cơ thể suy nhược nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, u buồng trứng ở phụ nữ lớn tuổi thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với người trẻ. Các khối u xuất hiện sau mãn kinh cần được theo dõi chặt chẽ bởi nguy cơ biến chứng hoặc nguy cơ ác tính có thể cao hơn. Trong khi đó, bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện đặc hiệu nên dễ bị bỏ sót.

“Người bệnh và gia đình thường chỉ chú ý đến tình trạng ra huyết kéo dài mà không nghĩ bên trong còn có thêm bệnh lý khác đang tiến triển. Khi các khối u phát triển lớn, chúng có thể chèn ép lên bàng quang, trực tràng và các cơ quan lân cận, làm tăng nguy cơ biến chứng” - bác sĩ Đương cho hay.

Theo bác sĩ điều trị, việc can thiệp cho bà H. gặp không ít thách thức do người bệnh lớn tuổi, thể trạng suy nhược, đồng thời mắc tăng huyết áp và đái tháo đường. Khó khăn lớn nhất là các khối u đã tồn tại trong thời gian dài, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng. Quá trình bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương bàng quang, trực tràng và các cấu trúc lân cận.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức tiến hành hội chẩn, xây dựng phương án điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh nhằm kiểm soát huyết áp, đường huyết cũng như hạn chế nguy cơ mất máu trong quá trình can thiệp.

Sau nhiều giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã bóc tách hoàn toàn hai khối u, các cơ quan xung quanh được bảo tồn. Tình trạng xuất huyết kéo dài được kiểm soát, sức khỏe người bệnh dần ổn định, hiện đã có thể tự đi lại.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau mãn kinh tuyệt đối không nên chủ quan với tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, u buồng trứng, tăng sinh nội mạc tử cung hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác cần được phát hiện sớm.

Người dân nên đi khám chuyên khoa ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như xuất huyết âm đạo sau mãn kinh, đau tức hoặc nặng bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường, mệt mỏi, xanh xao không rõ nguyên nhân, tiểu nhiều lần, tiểu khó hoặc cảm giác tức nặng vùng chậu... Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn thuận lợi cho điều trị mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm khả năng phải thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp.