Nữ blogger 39 tuổi qua đời sau một tháng bị côn trùng cắn: Cảnh báo căn bệnh nguy hiểm dễ nhầm với cảm cúm

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 39

Theo thông tin từ truyền thông và xác nhận từ người thân, nữ blogger Hani Xiaowei - người sở hữu trang mạng xã hội với hơn 32.000 lượt theo dõi chuyên chia sẻ về cuộc sống vùng nông thôn Vân Nam - đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 27/5.

Em trai của nạn nhân đau buồn chia sẻ, trước đó chị gái có khoảng thời gian dài cảm thấy không khỏe trong người. Tuy nhiên, do chủ quan và không muốn làm phiền đến người thân, cô đã không chủ động nói với gia đình hay đi khám sớm. Đến khi cơ thể suy kiệt, chuyển biến nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cô đã mắc bệnh sốt mò. Do phát hiện quá muộn, tình trạng nhiễm trùng đã tiến triển đến giai đoạn nguy kịch, suy đa tạng khiến bác sĩ cũng phải tiên lượng việc cứu chữa là cực kỳ khó khăn. Những ngày cuối đời, Hani Xiaowei hầu như không thể ăn uống bình thường.

Sự ra đi của nữ blogger chỉ trong vòng một tháng kể từ khi nhiễm bệnh khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Trên mạng xã hội, dòng trạng thái cuối cùng được cô đăng tải vào ngày 20/5 trước đó càng khiến nhiều người xót xa: "Muốn kết hôn, muốn một cuộc sống bình yên, muốn một cảm giác an toàn và có một bờ vai để tựa vào. Mong rằng giữa vạn ánh đèn đêm, có một ngọn đèn luôn vì tôi mà thắp sáng...".

Sốt mò: Căn bệnh dễ bị "bỏ quên" và nhầm lẫn với cảm cúm

Sự ra đi của "Hani Xiaowei" một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh sốt mò (hay còn gọi là bệnh do ấu trùng mò, ban ký sinh trùng trùng bụi rậm) - một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua vết cắn của ấu trùng mò (mạt cát).

Các chuyên gia y tế cho biết, ấu trùng mò thường trú ẩn ở những nơi ấm áp, ẩm ướt như ven bụi rậm, bãi cỏ phẳng, bờ bờ suối, bờ ao, ven rừng hoặc rìa đất canh tác. Những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc thích đi cắm trại, dã ngoại, leo núi có nguy cơ tiếp xúc với loại ấu trùng này rất cao.

Đáng chú ý, bệnh có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần sau khi bị cắn và rất dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu do các triệu chứng ban đầu rất giống với cảm cúm thông thường hay mệt mỏi do làm việc quá sức, bao gồm:

Sốt cao liên tục

Đau đầu mãnh liệt, đau mỏi toàn thân

Mệt mỏi, chán ăn, viêm họng.

Chính vì nghĩ là "bệnh vặt", nhiều người trưởng thành có thói quen "ráng nhịn vài ngày", tự mua thuốc uống hoặc nghỉ ngơi tại nhà mà không biết rằng mầm bệnh đang âm thầm hủy hoại cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh đặc hiệu, bệnh sốt mò sẽ nhanh chóng biến chứng dẫn đến suy đa tạng, xuất huyết nội tạng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Dấu hiệu nhận biết đặc trưng và cách phòng tránh

Dù dễ nhầm lẫn ở triệu chứng toàn thân, nhưng theo các bác sĩ, bệnh sốt mò có một dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết: đó là vết loét có đóng vảy đen (vết hoại tử) ở vị trí bị đốt. Vết cắn này thường xuất hiện ở những vùng da mềm, ẩm như nách, bẹn, vùng thắt lưng, quanh hậu môn hoặc các nếp gấp da. Đặc biệt đối với trẻ em, vết cắn hầu như không gây đau đớn nên rất dễ bị các bậc phụ huynh bỏ sót.

Để phòng ngừa bệnh sốt mò, người dân cần lưu ý các biện pháp sau:

Trang bị khi ra ngoài tự nhiên: Khi đi vào vùng bụi rậm, bãi cỏ, rừng cây để dã ngoại hoặc làm việc, nên mặc quần áo dài tay, bo kín ống quần, ống tay áo và cổ áo. Tránh đi dép lê hoặc đi chân trần trên cỏ.

Sử dụng thuốc chống côn trùng: Bôi các loại kem, thuốc xua đuổi côn trùng hợp pháp lên các vùng da hở trước khi ra ngoài.

Vệ sinh sau khi đi dã ngoại: Sau khi từ vùng hoang dã, rẫy hoang trở về, nên thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ ngay để loại bỏ ấu trùng bám trên người.

Cảnh giác với các dấu hiệu bất thường: Nếu gần đây có tiền sử đi vào vùng cỏ, rừng núi hoặc nghi ngờ bị côn trùng cắn, sau đó xuất hiện triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân, nổi hạch, phát ban hoặc phát hiện vết vảy đen trên da, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Sự việc đau lòng của nữ blogger là minh chứng cho thấy cuộc sống đôi khi rất mong manh trước những chủ quan về sức khỏe. Đừng bao giờ phớt lờ những "tín hiệu cầu cứu" của cơ thể, dù chỉ là từ một vết côn trùng cắn nhỏ bằng hạt đỗ.