Rời xưởng dệt đi đóng phim ở tuổi xế chiều, người phụ nữ 60 tuổi trở thành "bà hoàng tỷ view" của dòng phim ngắn

Trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt, nơi các ngôi sao trẻ đổ hàng triệu đô la để tranh giành một khoảnh khắc tỏa sáng, có một kịch bản đổi đời khó tin vừa xảy ra ở tuổi lục tuần.

Đề Ái Dân (sinh năm 1965) một cựu công nhân nhà máy dệt với ngoại hình đậm chất "bà thím nông thôn" bỗng chốc vụt sáng thành bảo chứng doanh thu cho hàng loạt dự án phim ngắn màn hình dọc tại Trung Quốc.

Câu chuyện của bà không chỉ là hiện tượng mạng, mà còn là minh chứng cho thấy: Không bao giờ là quá muộn để tỏa sáng, miễn là bạn xuất hiện đúng thời điểm khán giả cần sự chân thật.

Nửa đời cơ cực và những vai diễn "vô danh"

Sinh ra tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Đề Ái Dân không có xuất phát điểm từ bất kỳ trường lớp nghệ thuật danh giá nào. Thanh xuân của bà gắn liền với xưởng dệt xập xệ. Khi nhà máy thu hẹp sản xuất, bà mất việc, phải bôn ba làm đủ nghề từ mở tiệm tạp hóa nhỏ đến làm MC đám cưới ở quê để mưu sinh.

Mãi đến sau tuổi 50, khi đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời, bà mới gom góp chút dũng khí đến phim trường Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng. Trong suốt nhiều năm ròng rã sống ở khu nhà trọ chật chội, cơ hội dành cho bà chỉ là những vai lướt qua màn ảnh: một vú em câm lặng, một bà hàng xóm nhiều chuyện, hay người mẹ nghèo khổ làm nền cho các nam thanh nữ tú. Không ai nhớ tên bà, và cũng chẳng ai nghĩ người phụ nữ sương gió này lại có ngày đứng ở vị trí trung tâm của poster phim.

Phim ngắn và cú lật ngược thế cờ ngoạn mục

Bước ngoặt kinh điển đến với Đề Ái Dân khi trào lưu phim ngắn màn hình dọc bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Lúc này, tệp khán giả trung niên thế lực vung tiền mạnh tay nhất cho dòng phim này bắt đầu chán ngấy việc xem các cô gái trẻ đẹp, da trắng bóc cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo trong các cảnh quay chịu khổ. Họ khao khát những gương mặt "đời" hơn, chân thực hơn. Các đạo diễn lùng sục một người có nét mặt từng trải, khắc khổ nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiên cường.

Đề Ái Dân chính là viên ngọc thô hoàn hảo nhất.

Từ vị trí chạy cờ, người phụ nữ U60 được đôn lên làm "Đại nữ chủ" (nữ chính trung tâm). Bà liên tục chạy show với cường độ mà ngay cả diễn viên trẻ cũng phải kiệt sức, có những ngày quay từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya để kịp tiến độ lên sóng.

Trong các bom tấn mạng như "Không thể bù đắp thiệt thòi" hay "Mẹ nhờ con gái mà phú quý", Đề Ái Dân thường vào vai người mẹ tần tảo, nhẫn nhịn vì gia đình nhưng cuối cùng mạnh mẽ vùng lên bảo vệ các con khỏi nghịch cảnh.

Không cần kỹ thuật diễn xuất cao siêu, chính những nếp nhăn, dáng vẻ tần tảo và ánh mắt ngấn lệ đầy cam chịu của bà đã chạm đến tận cùng nỗi đồng cảm của hàng triệu khán giả. Người xem, đặc biệt là những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh vừa khóc cùng bà, vừa hả hê bấm nút nạp tiền để xem nhân vật của bà lật ngược tình thế.

Đỉnh cao của sự công nhận đến vào đầu năm 2024, từ một diễn viên quần chúng vô danh, Đề Ái Dân được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mời tham gia một chương trình văn hóa giờ vàng.

Sự vươn lên của Đề Ái Dân là một lời khẳng định mạnh mẽ: Nếp nhăn và tuổi tác không phải là dấu chấm hết. Trong kỷ nguyên nội dung mới, sự sương gió lại trở thành chất liệu đắt giá nhất để lay động lòng người.

Hơn thế nữa, thành công của bà còn đến từ những kịch bản tôn vinh tình mẫu tử và sự gắn kết gia đình.

Giữa nhịp sống hối hả, những thước phim chân thực của bà chính là liệu pháp chữa lành, nhắc nhở khán giả rằng dù giông bão có ập đến, thì gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc nhất.