Nữ diễn viên 2 lần bị đại gia ruồng bỏ, hơn 10 lần xem mắt thất bại, giờ có cuộc sống khó tin

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Liêu Bích Nhi được xem là Hoa hậu có đường tình duyên thị phi nhất. Đời sống tình ái của người đẹp này chưa từng được lòng công chúng, thậm chí khiến cô mang tiếng xấu "tham phú phụ bần".

Nàng hậu mang tiếng bạc tình, "đào mỏ" đại gia

Liêu Bích Nhi sinh năm 1979, bước vào đời với khí chất của một cô gái sinh ra để tỏa sáng. Năm 2000, Liêu Bích Nhi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Vancouver nhờ sở hữu chiều cao 1,71m nổi bật, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ.

Một năm sau, vận mệnh của cô rẽ sang trang mới. Sau khi ghi dấu ấn tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế, cô ký hợp đồng với đài truyền hình hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) TVB, chính thức đặt chân vào thế giới giải trí hào quang và khắc nghiệt. Với nhan sắc kiêu sa và thần thái cuốn hút, Liêu Bích Nhi được truyền thông ưu ái gọi là "bản sao của Norika Fujiwara" vì vẻ ngoài na ná Hoa hậu, nữ hoàng quảng cáo hàng đầu showbiz Nhật Bản một thời.

Những năm 2000 là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Liêu Bích Nhi. Cô trở thành “con cưng” của đài TVB, phủ sóng màn ảnh nhỏ giờ vàng với các tác phẩm như Gia Đình Vui Vẻ, Bàn Tay Nhân Ái 3, Quy Luật Sống Còn, Hành Động Đột Phá, Tranh Quyền Đoạt Vị...

Liêu Bích Nhi từng là hoa đán hàng đầu đài TVB. Ảnh: HK01.

Có sự nghiệp thành công, nhan sắc rực rỡ, nhưng Liêu Bích Nhi lại sớm rời ngành giải trí vì bị công chúng ghét bỏ. Cô bị mang tiếng là "mỹ nhân tham lam", "đào mỏ đại gia" khi luôn bỏ bồ nghèo để chạy theo đàn ông giàu, có danh tiếng cao hơn. Theo đó, Liêu Bích Nhi từng có mối tình phim giả tình thật với tài tử Lưu Khải Uy sau khi quay bộ phim Gia Đình Vui Vẻ. Nam diễn viên từng nhiều lần cầu hôn Liêu Bích Nhi nhưng đều bị từ chối và cuối cùng họ chia tay sau 3 năm bên nhau.

Dứt tình với Lưu Khải Uy chưa bao lâu, Liêu Bích Nhi công khai hẹn hò với tài tử Trần Hào. Các nguồn tin trong giới cho biết chính nàng hậu 7X là người bỏ rơi Lưu Khải Uy vì chê bạn trai là diễn viên hạng C, nghèo và không có tương lai.

Scandal phụ bạc Lưu Khải Uy (ảnh phải) để chạy theo Trần Hào khiến hoa đán sinh năm 1979 mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Ảnh: On.

Cuối năm 2010, Liêu Bích Nhi "đá" Trần Hào để ở bên doanh nhân Lâm Trung Hào. Tuy nhiên, Lâm Trung Hào đã ruồng bỏ Liêu Bích Nhi chỉ sau nửa năm hẹn hò. Cuộc chia tay này không chỉ làm tan vỡ giấc mơ hào môn mà còn kéo sự nghiệp của Liêu Bích Nhi tuột dốc. TVB dần lạnh nhạt và không còn đặt mỹ nhân này vào hàng ưu tiên vì đời tư quá thị phi. Từ “con cưng màn ảnh", cô trở thành nhân vật ngoài lề.

Đến năm 2018, Liêu Bích Nhi công khai hẹn hò đại gia Lư Khải Hiền. Chưa đầy 4 tháng yêu, Liêu Bích Nhi thông báo chia tay với Lư Khải Hiền vì bị bạn gái cũ của đại gia này tố cáo là "tiểu tam". Hai năm sau, Liêu Bích Nhi và Lư Khải Hiền tái hợp. Họ được cho là đã tính đến chuyện hôn nhân, nhưng cuối cùng Liêu Bích Nhi đã bị Lư Khải Hiền hủy hôn, bỏ rơi giữa đường.

Thấy Liêu Bích Nhi lận đận tình duyên, bạn bè đã liên tục giới thiệu đối tượng mới cho cô. Từ năm 2019 đến năm 2021, cô đã đi xem mắt hơn chục lần, nhưng tất cả đều dừng lại ở… 1 bữa ăn tối cùng nhau, không có người đàn ông nào muốn tiến xa hơn với nàng hậu đình đám. Việc cô thất bại trong việc tìm nửa kia ở tuổi trung niên bị không ít người đàm tiếu đây là cái giá mà Liêu Bích Nhi phải trả cho sự tham lam, mưu cầu vật chất thái quá và không trân trọng tình yêu lúc trẻ.

Liêu Bích Nhi bị 2 đại gia Lâm Trung Hào và Lư Khải Hiền bỏ rơi. Ảnh: On.



Cuộc sống không cần đàn ông ở tuổi tứ tuần của nàng hậu đình đám

Sau 4 cuộc tình tan vỡ, sự nghiệp nghệ thuật sa sút, Liêu Bích Nhi quyết định bay sang Pháp bắt đầu lại và hiện có cuộc sống giàu sang khó tin. Cô đã đăng ký học hàng loạt khóa học nếm rượu chuyên nghiệp, thi lên đến cấp cao nhất được quốc tế công nhận - WSET Level 3 để từ người ngoại đạo trở thành chuyên gia am hiểu kỹ thuật, hương vị và thị trường kinh doanh rượu vang.

Khi nền tảng đã vững, Liêu Bích Nhi đưa ra quyết định mạo hiểm dốc hết tiền tiết kiệm để mua 1 trang trại nho, xưởng sản xuất rượu vang ở Bordeaux (Pháp). Sau đó, cô còn mua thêm xưởng rượu ở Chile và thành lập thương hiệu, xây dựng đế chế rượu vang cho riêng mình. Đầu năm 2025, Liêu Bích Nhi được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương danh dự để ghi nhận đóng góp của cô trong việc quảng bá văn hóa rượu vang. Không chỉ kinh doanh rượu vang, Liêu Bích Nhi còn sản xuất cà phê đóng lon dưỡng sinh có thêm nghệ, tiêu đen và thảo mộc.

Liêu Bích Nhi trở thành chuyên gia nếm rượu vàng và mở xưởng sản xuất rượu ở Pháp, Chile. Ảnh: Instagram.

Song song với việc kinh doanh, Liêu Bích Nhi đã quay lại giảng đường, đăng ký học MBA tại Đại học British Columbia (Canada) và tốt nghiệp vào năm 43 tuổi. Nhờ nền tảng học thuật vững chắc, Học viện Minh Đức thuộc Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đã mời cô làm giảng viên thỉnh giảng, dạy môn đầu tư rượu vang.

Hiện tại, Liêu Bích Nhi 47 tuổi, vẫn độc thân. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô không cần đàn ông trong cuộc sống. Nếu gặp may tìm được nửa kia, người đẹp cũng không cần người đó phải chu cấp tiền bạc bởi cô đã là "đại gia" sở hữu khối tài sản kếch xù và trang trại sản xuất rượu vang đa quốc gia. Năm 2024, Liêu Bích Nhi từng đến Vịnh Hạ Long và Hà Nội du lịch.

Liêu Bích Nhi khoe ảnh khi đến Vịnh Hạ Long và Hà Nội du lịch vào năm 2024. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ, HK01