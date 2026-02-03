Quá khứ của chủ nhân ca khúc tỷ view giúp K-Pop lần đầu thắng giải Grammy

Ca khúc Golden của nhóm nhạc K-Pop Demon Hunters vừa giành giải "Bài hát hay nhất viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 . Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh này.

Trước đó, ca khúc cũng được xướng tên ở hạng mục "Nhạc phim hay nhất" tại giải Quả cầu vàng lần thứ 83. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa của một giải thưởng âm nhạc, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của K-Pop trong dòng chảy giải trí toàn cầu.

Ejae là chủ nhân của bản hit "Golden".

Người đứng sau bản hit này là Ejae - nữ ca, nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô vốn là cái tên quen thuộc trong giới sáng tác K-pop, nay bất ngờ trở thành tâm điểm của hiện tượng vượt ra ngoài khuôn khổ điện ảnh.

10 năm làm thực tập sinh vẫn bị từ chối

Ejae, tên thật Kim Eun Jae sinh năm 1991 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu nghệ thuật từ năm 11 tuổi, khi trở thành thực tập sinh của SM Entertainment - ông lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cô từng có hơn 10 năm làm thực tập sinh của công ty nhưng cuối cùng không được ra mắt.

Nói về lý do này, Ejae từng cho biết vì chất giọng của cô không phù hợp với định hướng của SM Entertainment.

“Lúc đó, SM có một phong cách rất đặc trưng, và họ muốn thay đổi cách tôi hát. Chất giọng của tôi trầm và hơi khàn, không trong và sáng như chất giọng họ muốn. Tôi cố gắng thay đổi nhưng điều này làm hại đến dây thanh quản, khiến tôi bị hát choé hoặc thậm chí là không thể hát”, Ejae nhớ lại.

Ejae từng mất 10 năm làm thực tập sinh nhưng không được ra mắt.

Năm 2011, cô tạm rời môi trường thực tập khắc nghiệt để theo học tại Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York. Ejae bắt đầu khám phá thế giới underground trên SoundCloud, chịu ảnh hưởng từ Ta-ku, Sango hay Shlohmo. Việc sản xuất beat giúp cô vượt qua trầm cảm, đồng thời mở ra lối rẽ mới hơn là sáng tác.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2014, Ejae buông bỏ ý định làm ca sĩ. Cô chuyển sang con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Lúc này, cô gặp gỡ Andrew Choi, một ca sĩ và nhà sản xuất nhạc có mối quan hệ mật thiết với SM. Học hỏi bậc tiền bối, mặc dù bị từ chối cơ hội debut bởi công ty, Ejae không bỏ qua cơ hội hợp tác với SM.

Năm 2017, cô thành công viết nên bản hit Psycho cho nhóm nhạc Red Velvet. Ca khúc trở thành một trong những bản hit lớn nhất của nhóm khi ra mắt năm 2019, đưa tên tuổi Ejae đến gần hơn với các dự án quốc tế.

Ca khúc thay đổi cuộc đời

Tài năng của Ejae được công nhận khi dự án phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters do Sony Pictures sản xuất bắt đầu hình thành. Ca khúc nhạc phim Golden được phát hành từ tháng 7/2025 nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa nhờ giai điệu giàu năng lượng, thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh.

Ngoài sáng tác, Ejae còn đảm nhận giọng hát cho nhân vật chính Rumi. Sự đồng cảm giữa Ejae và Rumi đến từ chính trải nghiệm của cô từ những năm tháng bị loại khỏi đội hình debut, nỗi ám ảnh phải luôn hoàn hảo, và sự mệt mỏi khi đấu tranh với hội chứng nghi ngờ bản thân.

Ca khúc "Golden".

Những thành tích của Golden đã vượt xa mọi kỳ vọng. Thời điểm ra mắt, ca khúc chiếm lĩnh Billboard Hot 100, đứng đầu Billboard Global 200 , dẫn đầu các bảng xếp hạng Spotify toàn cầu và trở thành bài hát từ phim hoạt hình đầu tiên đạt vị trí số 1 kể từ Encanto.

Tại Anh quốc, Golden trở thành ca khúc K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Official Singles Chart kể từ Gangnam Style năm 2012. Tại Hàn Quốc, bài hát lập nên kỳ tích Perfect All-Kill, duy trì hơn 1.000 giờ dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Nhờ hiệu ứng bùng nổ này, Netflix gửi Golden tranh giải tại nhiều lễ trao giải lớn. Ca khúc được đề cử đến 5 hạng mục trong đề cử Grammy, trong đó có "Bài hát của năm" - một trong bốn hạng mục danh giá nhất.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bên chiếc cúp của giải "Quả cầu vàng".

Đứng trên sân khấu Quả cầu vàng, Ejae nói cô muốn dành tặng giải thưởng cho những ai “từng bị đóng sập cánh cửa trước mặt mình” và khẳng định: “Tôi có thể tự tin nói rằng, bị từ chối chính là có một cơ hội mới. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ là quá muộn để tỏa sáng theo cách bạn vốn dĩ được sinh ra”.

Sau khi giành cúp tại Quả cầu vàng và Grammy , ca khúc Golden tiếp tục được đề cử tại hạng mục "Nhạc phim hay nhất" tại lễ trao giải Oscar vào tháng 3/2026.