Khi "hit tỷ view" không còn là đặc quyền của sao hạng A

"Lấy cây kim may đồ (la la la la la)/ Rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô/ Muốn cua anh làm bồ (uh chu chu chu chu)/ Nhìn mình trong gương em đây cũng xinh hơn nhiều cô"; "Một sương hai nắng dãi dầu cùng nhau/ Một trước hai sau như trầu với cau/ Nếu sông có cạn nếu đá có mòn/ Thì ta vẫn giữ một tấm lòng son"... Chắc hẳn năm 2025, bạn đã từng một lần lắng nghe những giai điệu thân quen này.

Chỉ sau 1 năm phát hành, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, Giám đốc công ty TD Network) cho biết, ca khúc của anh kết hợp ca sĩ Yến Nhị đã đạt 4 tỷ vỉew với hàng nghìn lượt cover, hàng triệu lượt sẻ trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc công ty TD Network cùng ca sĩ Yến Nhị

Theo đó, bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2025 này không còn đi theo công thức "nghệ sĩ lớn – ekip lớn – truyền thông lớn". Ca khúc có cấu trúc gọn, đoạn hook dễ nhận diện, ca từ đơn giản nhưng sát với cảm xúc đời sống, đặc biệt là khả năng thích nghi tự nhiên với không gian sử dụng của mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, năm 2022 khi thành lập công ty TD Network, anh và đội ngũ sản xuất đã rất loay hoay khi tìm định hướng cho sự phát triển của các ca sĩ trực thuộc công ty. Mãi đến năm 2023, ca khúc Có Một Người Vẫn Đợi được ekip dàn dựng một cách đơn bất ngờ lọt top #28 Trending và tới nay đã đạt được gần 23 triệu view trên nền tảng Youtube.

"Trong giai đoạn năm 2024, chúng tôi thực hiện dự án âm nhạc Tuyệt Duyên cho ca sĩ Ngân Ngân. Ca khúc này được thực hiện với kinh phí chỉ vỏn vẹn 100 triệu đồng, ngay tại miền Tây, ngôn từ dễ nhớ nên nhanh chóng được cover, giúp tên tuổi nghệ sĩ và chúng tôi đến gần hơn với khán giả khi đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng số", anh Dũng nói.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc công ty TD Network trong 1 dịp gặp gỡ báo chí và ra mắt MV

Từ thành công bước đầu, anh Dũng đã nhận ra công thức cho những bản hit ở thời điểm hiện tại không còn dựa vào nghệ sĩ hạng A, hay đầu tư quá nhiều tiền vào quảng bá… mà yếu tố then chốt chính là sự mộc mạc, tự nhiên, gần gũi với đời sống của mỗi người.

"Với hình thức Shorts và Reels của nền tảng mạng xã hội, nhạc miền Tây, nhạc tình cảm đời thường, ca từ mộc mạc bất ngờ trở thành "chất liệu vàng". Những đoạn nhạc ngắn, dễ ghép, dễ gợi cảm xúc xuất hiện dày đặc trong video gia đình, chuyện tình cảm, hồi ức cá nhân – điều mà các bản pop được sản xuất theo công thức cũ khó cạnh tranh", anh Dũng cho biết thêm.

Bản hit 4 tỷ view gây bão suốt năm 2025 và sự thay đổi thói quen nghe nhạc của người dùng mạng

Sang năm 2025, anh Dũng và ekip tiếp tục đầu tư thực hiện ca khúc "Có mình và ta" do nữ ca sĩ Yến Nhị thể hiện. Ca khúc vẫn giữ nguyên công thức ngôn từ đậm chất miền Tây, giản dị, đặc biệt là đoạn hook luôn dễ nhớ, dễ thuộc lòng.

"Ngay sau khi ca khúc phát hành đã thu hút hàng trăm lượt xem trên Youtube. Qua 1 năm đến nay Có mình và ta đã đạt hơn 4 tỷ view qua các nền tảng mạng xã hội", anh Dũng nói.

Sự lan tỏa của các bản hit tỷ view trong năm qua cho thấy những chuẩn mực từng được xem là "an toàn" của thị trường nhạc Việt đang dần thay đổi. Với thời lượng video ngắn, nơi người dùng quyết định ở lại hay lướt qua chỉ trong vài giây, âm nhạc không còn được tiếp nhận như một sản phẩm thưởng thức trọn vẹn, mà trở thành chất liệu để gắn vào đời sống cá nhân và chia sẻ trên mạng xã hội.

"Thói quen nghe nhạc vì thế cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì một ca khúc dài vài phút, khán giả chỉ cần 10–20 giây "đúng mood" để ghép vào video gia đình, câu chuyện tình cảm hay một khoảnh khắc đời thường. Những bài hát không thể "được dùng" trong các tình huống này rất khó tạo vòng lặp chia sẻ", anh Dũng nói.

Thực tế cho thấy, các ca khúc lan tỏa mạnh do anh Dũng thực hiện không được xây dựng theo tư duy "bài hát hoàn chỉnh" ngay từ đầu, mà tập trung làm rõ một đoạn cao trào có khả năng kích hoạt cảm xúc. Với Có mình có ta, phần điệp khúc mang ngôn ngữ quen thuộc, hình ảnh đời sống và tiết tấu vừa phải đã nhanh chóng được cộng đồng mạng lựa chọn làm âm thanh nền cho video gia đình, tình cảm và hồi ức cá nhân. Ca khúc không cần kể một câu chuyện lớn, mà để người dùng tự gắn câu chuyện của họ vào đó.

"Thay vì ưu tiên kỹ xảo hay sự hoàn hảo, ê-kíp tập trung vào ca từ dễ nhớ, giai điệu vừa đủ để lặp lại nhiều lần và hình ảnh không tạo cảm giác "được sản xuất quá tay". Ở TikTok, sự gần gũi quan trọng hơn sự hoàn hảo. Nếu khán giả thấy mình trong bài hát, họ sẽ tự lan tỏa nó", anh Dũng nhận định thêm.