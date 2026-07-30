Rời Hà Nội vào miền Tây, vợ chồng trẻ góp hơn 1 tỷ đồng mở nhà hàng sau 3 năm mất phương hướng

"Từng có lúc hai vợ chồng mình định buông xuôi. Nhưng nhìn hai con còn nhỏ, mình biết mình không có quyền bỏ cuộc".

Đó là cách Trang - một người vợ, một người mẹ 2 con, mở đầu khi kể về hành trình khởi nghiệp của gia đình sau khi rời Hà Nội. Bốn năm trước, cả nhà quyết định chuyển vào Mỹ Tho sinh sống, mang theo hy vọng bắt đầu khởi nghiệp lại từ con số 0 sau nhiều lần thất bại. Để có được thành quả như hiện tại, hai vợ chồng cô đã trải qua nhiều năm chật vật, nhiều lần thất bại và không ít đêm mất ngủ, mất phương hướng.

Hai vợ chồng rời Hà Nội và miền Tây khởi nghiệp: Dồn hết vốn liếng mở nhà hàng

Trước khi chuyển vào vào Mỹ Tho, cả nhà Trang đã vào Đồng Nai sống một thời gian ngắn. "Hai vợ chồng mình hùn vốn mở một quán ăn vặt và trà sữa nhỏ ngay cổng trường cấp 2, nghe thì có vẻ tiềm năng nhưng vừa bán được vài tháng, khách vừa quen thì học sinh lại được nghỉ hè, thế là quán vắng hoe, thất bại lần 1" - Trang chia sẻ.

Không chỉ quán ăn, công việc bất động sản của chồng cô cũng không đạt kết quả như mong muốn. Thiếu kinh nghiệm, anh không chốt được dự án nào. Có thời gian, chồng của Trang còn sang quán bún đậu của một người anh quen biết để học hỏi với hy vọng tìm được hướng đi mới, nhưng rồi mọi chuyện vẫn không khả quan.

Vào năm 2018, hai vợ chồng từng mở cửa hàng điện thoại nhưng thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu kỹ năng vận hành và cả sự non nớt trong kinh doanh khiến mô hình này nhanh chóng thất bại.

Cuối cùng, hai vợ chồng cô khi chuyển vào Mỹ Tho, và mở một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Đây là bước đi táo bạo vì họ đã dồn gần như toàn bộ vốn liếng vào đó.

"Sau khi quyết định vào miền Tây, vợ chồng mình có mở một nhà hàng nhỏ. So với thời gian ở Hà Nội thì thu nhập hiện tại cũng tốt hơn, một phần vì vợ chồng mình đầu tư khá nghiêm túc ngay từ đầu. May mắn là công việc dần ổn định nên kinh tế gia đình cũng thoải mái hơn trước" - Trang tâm sự.

Ba năm mất phương hướng cũng là 3 năm hai vợ chồng tích lũy thêm kinh nghiệm, quan sát thị trường và chuẩn bị cho lần khởi nghiệp tiếp theo. Khi quyết định mở nhà hàng, họ xác định đây sẽ là cơ hội cuối cùng nên cả hai đều chủ động học nghề từ đầu.

"Ngay từ lúc đầu hai vợ chồng đã xác định mình đầu tư rất nhiều tiền bạc và tài sản vào đây rồi thì phải có trách nhiệm vun đắp cho nó. Chồng mình học bếp chính, còn mình học thu ngân và pha chế để vận hành bên ngoài. Mình muốn khi một món ăn được đưa ra cho khách thì bản thân phải là người hiểu sản phẩm đó nhất" - Trang tâm sự.

Khởi nghiệp với số vốn hơn 2 tỷ: Mời thêm người góp vốn 50%, vừa làm vừa rút kinh nghiệm

Được những người đi trước hỗ trợ, hai vợ chồng cô dành khoảng 1 tháng trực tiếp học việc tại nhà hàng để làm quen với bếp, quy trình phục vụ và cách quản lý. Nhưng vừa giải quyết được bài toán chuyên môn thì khó khăn về vốn lại xuất hiện.

Theo Trang, để mở được nhà hàng như hiện nay cần số vốn hơn 2 tỷ đồng - một con số quá lớn với gia đình khi ấy.

"Hai tỷ đồng thời điểm đó thật sự vượt quá khả năng của hai vợ chồng. Vì vậy, mình quyết định mời thêm một người anh góp vốn với 50% cổ phần. May mắn là nhờ sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, sự hỗ trợ của những anh chị đi trước và đội ngũ nhân viên mà nhà hàng dần đi vào ổn định".

Những ngày đầu kinh doanh, quán luôn kín bàn từ sáng đến tối nhưng lại nảy sinh vô số áp lực. Là người lần đầu điều hành nhà hàng, cả hai thường xuyên lúng túng trong khâu vận hành.

Những ngày đầu kinh doanh, quán luôn kín bàn từ sáng đến tối nhưng lại nảy sinh nhiều áp lực. Lần đầu điều hành nhà hàng, cả hai thường xuyên lúng túng trong khâu vận hành. Khó khăn còn đến từ sự khác biệt khẩu vị.

"Có những lúc làm sai món, lên món chậm khiến khách khó chịu. Khách ở đây ăn ngọt hơn, mình phải mất một thời gian vừa bán vừa lắng nghe góp ý của khách để thay đổi món ăn sao cho phù hợp.

"Mất một một thời gian đầu chúng mình vừa bán vừa lắng nghe khiến khách hàng thay đổi sao cho phù hợp hơn. Nhìn lại hành chính 3 năm khởi nghiệp mình còn không tin là chúng mình đã vượt qua được những khó khăn như thế" - Trang tâm sự.

Khó khăn lớn nhất khi khởi nghiệp ở miền Tây

Theo Trang, điều khiến vợ chồng cô áp lực nhất khi rời Hà Nội vào Mỹ Tho khởi nghiệp không chỉ là vốn hay kinh nghiệm, mà là cảm giác phải bắt đầu lại ở một nơi không có người thân, bạn bè hay các mối quan hệ. "Bọn mình khởi nghiệp ở một nơi mà không quen biết ai, không họ hàng, không người thân. Dù đã xác định sẵn sẽ mở nhà hàng nhưng vì còn ít tuổi nên cảm giác chông chênh, hoang hoải vẫn không tránh khỏi" - cô chia sẻ.

Bên cạnh đó là áp lực phải chứng minh bản thân khi đầu tư số tiền lớn vào một vùng đất mới. Tuy nhiên, sau nhiều năm kinh doanh, Trang nhận ra khách hàng không quan tâm mình đến từ đâu, mà chỉ quan tâm món ăn có ngon, sạch sẽ, giá cả hợp lý và phục vụ tốt hay không.

Một khó khắn nữa đến từ áp lực tinh thần và nỗi nhớ nhà. Có những thời điểm, Trang liên tục nghi ngờ năng lực của bản thân và tự hỏi liệu mình có đang đưa cả gia đình vào một quyết định quá mạo hiểm.

"Tất cả những ai khởi nghiệp đều sẽ trải qua những cái cảm giác như thế này cả. Mình thấy rằng là dù có khởi nghiệp ở miền Tây hay bất kỳ đâu thì đều sẽ có những cái khó khăn riêng và cần bản thân phải thật ý chí và bản lĩnh hơn rất là nhiều này thì mình mới trụ lại được. Làm ăn ấy, không ai nói hay được là tôi làm là sẽ thành công hay là sẽ thất bại. Nhưng mà mình không thử thì làm sao mà mình biết được".

Xây dựng thương hiệu cá nhân từ hành trình rời phố về miền Tây, khởi nghiệp kinh doanh

Hiện ngoài công việc kinh doanh, cô còn duy trì một kênh chia sẻ về cuộc sống khởi nghiệp cùng hai kênh làm affiliate. Theo Trang, trong thời đại số, thương hiệu cá nhân không còn là lựa chọn mà là điều cần thiết.

"Khi mà thời buổi công nghệ số nhà, người người lướt mạng xã hội thì mình nhận ra rằng nếu mình không nghiêm túc nhìn nhận và xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính mình thì mình của bây giờ hay là nhiều năm sau nữa vẫn không còn thành tựu hay phát triển gì nổi bật cả".

Theo cô, dù hiện nay cạnh tranh trên các nền tảng lớn hơn trước, người đi sau vẫn có lợi thế vì có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để học hỏi.

"Ngay cả khi bạn không biết gì về mạng xã hội, nếu chịu khó học thì hoàn toàn có thể xây dựng được một kênh hoàn chỉnh. Mình nhận ra bản chất của thương hiệu cá nhân là khai thác chính giá trị của bản thân. Đừng nghĩ phải làm điều gì quá lớn lao, hãy chia sẻ những gì mình đang có, đang làm. Với mình là hành trình xây dựng nhà hàng từ con số không, những lần tập nói trước ống kính, viết kịch bản để ngày càng tự tin hơn".

Không chọn cách tạo dựng hình ảnh bằng sự hào nhoáng, điều Trang mong muốn chỉ đơn giản là được mọi người nhớ đến bằng sự chân thành.

"Mình không muốn được nhớ đến vì sự khoe khoang hay nổi tiếng. Điều mình mong là mọi người nhớ đến mình bằng sự tử tế, chân thành và có thể truyền thêm động lực cho những người cũng đang bắt đầu lại từ con số 0 như gia đình mình" - Trang tâm sự.

Nguồn: @changbaoan996

