Bỏ phố về miền Tây, gia đình 4 người chia sẻ: "Chi phí sinh hoạt, tiền ăn không giảm nhiều như kỳ vọng, nhưng cuộc sống đáng giá hơn hẳn"

Sau 4 năm chuyển từ Hà Nội vào miền Tây (cụ thể là Mỹ Tho) sinh sống, gia đình 4 người của Lê Trang (sinh năm 1999, kênh TikTok @trangmocomientay) dần quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây.

Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến khi ổn định công việc, mua được nhà và gắn bó lâu dài với cuộc sống ở miền Tây, điều khiến Trang nhận ra rõ nhất là: Chi phí sinh hoạt ở đây không hẳn rẻ như nhiều người vẫn nghĩ.

"Nhiều người nghĩ miền Tây rẻ, nhưng sống rồi mới thấy không hẳn như vậy"

Theo chia sẻ của Trang, điều khiến cô bất ngờ nhất khi sống ở miền Tây là mức chi tiêu không quá thấp như tưởng tượng ban đầu.

Nhiều người thường nghĩ các tỉnh miền Tây có chi phí sinh hoạt rẻ hơn nhiều so với Hà Nội hay TP.HCM, nhưng thực tế Mỹ Tho là một thành phố phát triển khá nhanh ở miền Tây mức sống hiện nay cũng không chênh lệch quá lớn.

"Rau củ, trái cây ở đây rất rẻ vì đa phần là người dân tự trồng. Có những lúc cam chỉ khoảng 6.000 - 10.000 đồng/kg, các loại chè hay bánh ngọt cũng rất rẻ, thậm chí có bánh chỉ 1.000 đồng/chiếc. Nhưng thịt, cá hay đồ ăn đi chợ nói chung thì giá cũng khá cao, không khác Hà Nội là mấy" - mẹ 2 con chia sẻ.

Theo cô, lợi thế lớn nhất khi sống ở miền Tây là nguồn trái cây tươi và dễ mua. Chỉ cần đi chợ gần nhà là có thể tìm được rất nhiều loại rau, trái cây theo mùa với giá mềm hơn thành phố lớn. Tuy nhiên, những mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày như thịt heo, thịt bò hay hải sản vẫn chiếm khoản đáng kể trong chi tiêu của gia đình.

Gia đình 4 người sống ở miền Tây, chi phí ăn uống khoảng 12-15 triệu đồng/tháng

Hiện tại, gia đình Trang chủ yếu nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo sức khỏe cho hai con nhỏ. Cô cũng thường xuyên đi chợ mua thực phẩm nên chi tiêu cũng tiết kiệm hơn. Dù vậy, tổng tiền ăn uống mỗi tháng của cả nhà vẫn dao động khoảng 12-15 triệu đồng.

Khoản chi này bao gồm thực phẩm hàng ngày, sữa và đồ ăn cho trẻ nhỏ, thỉnh thoảng ăn ngoài hoặc mua thêm đồ ăn vặt. Theo Trang, mỗi gia đình có một mức chi tiêu riêng, 12-15 triệu/tháng không quá thấp nhưng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhỏ có 2 con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ngoài tiền ăn uống, gia đình còn có thêm các khoản cố định khác như điện nước, học hành cho con, xăng xe và chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, so với quãng thời gian còn ở Hà Nội, Trang cho rằng cuộc sống hiện tại vẫn "dễ thở" hơn vì tinh thần thoải mái và ít áp lực hơn trước.

Điều giữ chân gia đình 4 người ở lại miền Tây suốt 4 năm

Sau nhiều năm sống tại Mỹ Tho, điều khiến Trang cảm thấy hài lòng nhất không chỉ nằm ở chuyện kinh tế mà còn là môi trường sống phù hợp với gia đình nhỏ.

Cô thích cảm giác buổi chiều miền Tây luôn mát mẻ, nhịp sống không quá vội vàng và con người sống tình cảm, gần gũi. Không khí mỗi buổi đi chợ cũng rất thoải mái và vui vẻ, thậm chí cô còn nấu nước sâm (một loại nước giải khát ở miền Tây) để mang đi chợ chia sẻ với bà con hàng hàng ở chợ.

Chính vì vậy mà mỗi khi có hoa quả ngon rẻ, hay có món gì ngon là bà con ở chợ lại nhắn cô, tạo nên những mối quan hệ thân thiết từ chính những người xa lạ. Hơn nữa hai con của cô cũng khỏe hơn, ít ốm vặt hơn so với trước kia.

Với gia đình Trang, cuộc sống ở miền Tây không phải là "rẻ để sống", mà là nơi mang lại cảm giác cân bằng hơn giữa công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày. Và sau 4 năm gắn bó, gia đình cô hiện không còn nghĩ đến chuyện quay lại Hà Nội hay chuyển đến một nơi khác phù hợp hơn như thời gian trước.

(Nguồn: @trangmocomientay)