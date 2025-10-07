Vương Phi trong một cảnh phim Chuyến tàu Trùng Khánh.

Trong hơn ba thập kỷ, Vương Phi - "Thiên hậu" của nhạc pop Trung Quốc - đã thống trị như một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng và bí ẩn nhất châu Á. Nổi tiếng với giọng hát trong trẻo, nghệ thuật tiên phong và thần thái bí ẩn, cho đến nay, Vương Phi vẫn là một biểu tượng văn hóa vượt thời gian.

Và giờ đây, một câu chuyện chứng minh sự hiện diện của cô vô giá như thế nào đang được lan truyền: Jack Ma, tỷ phú sáng lập Alibaba, từng được cho là đã trả cho cô 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 22 triệu USD) cho một buổi biểu diễn.

Nữ danh ca không bao giờ thất bại

Sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, Vương Phi lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, không chấp nhận ước mơ âm nhạc của cô. Mẹ của Vương Phi là một nữ ca sĩ giọng nữ cao chuyên nghiệp, bà đã phản đối việc cô theo đuổi con đường tương tự. Nhưng âm nhạc chính là sự nổi loạn và cứu rỗi của Vương Phi.

Năm 15 tuổi, cô đã ra mắt album đầu tay tại Trung Quốc đại lục. Sau khi chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc), cô lấy nghệ danh là Shirley Vương, biểu diễn các bản cover tiếng Nhật và tiếng Anh để thu hút khán giả địa phương. Bước đột phá của cô đến vào năm 1992 với album "Coming Home", với bản hit "Fragile Woman" - ca khúc đã đưa cô lên hàng siêu sao.

Năm 1994, Vương Phi đã đạt được thành tích phá kỷ lục khi phát hành ba album chỉ trong một năm: Mystery, Restless Thoughts và Sky. Giọng hát thanh thoát và những thử nghiệm âm nhạc táo bạo của cô đã định hình cả một kỷ nguyên C-pop.

Vương Phi trên trang bìa tạp chí Times. (Ảnh: Kbizoom)

Từ Nữ hoàng nhạc Pop đến Nàng thơ điện ảnh

Sự nổi tiếng của Vương Phi không chỉ giới hạn ở âm nhạc. Vai diễn cô gái bán đồ ăn nhẹ mơ mộng trong bộ phim kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ đã biến cô thành một biểu tượng điện ảnh. Diễn xuất giản dị nhưng đầy sức hút của Vương Phi, kết hợp với màn trình diễn ám ảnh ca khúc Dreams của The Cranberries, đã trở thành hình ảnh đặc trưng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1990.

Sự hoan nghênh quốc tế của bộ phim đã đưa Vương Phi đến với khán giả toàn cầu, thậm chí còn giúp cô được công nhận tại Liên hoan phim Stockholm.

Sự hợp tác trong mơ của Jack Ma

Nhiều năm sau, Jack Ma - một người hâm mộ lâu năm của Vương Phi - đã thực hiện được ước mơ được biểu diễn cùng cô. Sau hai lần bị từ chối, ông được cho là đã đề nghị 160 triệu Nhân dân tệ và đảm bảo khâu sản xuất đẳng cấp thế giới với hệ thống ánh sáng và âm thanh tốt nhất để đảm bảo sự tham gia của Vương Phi.

Bản song ca của họ đã trở thành biểu tượng cho sự giao thoa hiếm hoi giữa nghệ thuật và kinh doanh - nơi ngay cả các tỷ phú cũng phải ngả mũ trước sức hút của "Thiên Hậu" trong âm nhạc.

Cuộc sống riêng tư đầy đam mê và tự do

Mặc dù đã rút lui khỏi các hoạt động biểu diễn phần lớn thời gian, giá trị tài sản ròng của Vương Phi ước tính hơn 300 triệu USD, với các bất động sản xa xỉ ở khắp Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Những bản hit bất hủ của cô vẫn mang về nguồn thu khổng lồ, và sức ảnh hưởng của cô vẫn tiếp tục lan tỏa đến các thế hệ ca sĩ mới, những người coi cô là thần tượng của họ.

Không giống như nhiều ngôi sao khác, Vương Phi tránh xa các chương trình trò chuyện, hợp đồng quảng cáo. Cô thích sự im lặng, riêng tư hơn là sự phô trương. Mỗi lần cô xuất hiện trở lại, dù là trên sân khấu hay trong một bức ảnh đường phố, đều gây sốt trên toàn châu Á.

Nếu sự nghiệp của Vương Phi là hiện thân của sự hoàn hảo, thì chuyện tình cảm của cô lại phản ánh một cuộc phiêu lưu đầy thăng trầm như một bộ phim. Vương Phi đã kết hôn với huyền thoại nhạc rock Đậu Vỹ và cả hai có chung một cô con gái tên Đậu Tĩnh Đồng. Sau khi ly hôn, cô kết hôn với nam diễn viên Lý Á Bằng và sinh con gái Lý Yên.

(Lần lượt từ trên xuống) Vương Phi với 3 mối quan hệ được nhắc đến trong đời sống tình cảm của cô - với Đậu Vỹ, Lý Á Bằng và Tạ Đình Phong. (Ảnh: Kbizoom)

Năm 2014, Vương Phi gây chấn động châu Á khi nối lại tình xưa với nam diễn viên Tạ Đình Phong - người kém cô 11 tuổi và cũng là tình cũ đầu những năm 2000 của Vương Phi. Bất chấp sự soi mói của công chúng, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ kín đáo, thường được miêu tả là "hai tâm hồn sống tự do, nhưng không thể tách rời".

Cho đến tận bây giờ, nhan sắc và thần thái của Vương Phi vẫn quyến rũ cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu. Cô vẫn là hiện thân hiếm hoi của nét nữ tính hiện đại - phóng khoáng, bí ẩn và vô cùng cuốn hút.