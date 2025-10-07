Phương Oanh hiện đang là cái tên nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn từ khán giả bởi sự xuất hiện trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Ở những diễn biến gần đây nhất, nhân vật Mỹ Anh của cô khiến người xem khó chịu khi liên tục áp đặt lên chồng và con trai. Mỹ Anh vốn là một người cầu toàn, tỉ muốn, muốn gì là phải làm cho bằng được.

Hiện tại, cô muốn thay đổi chồng con nên liên tục áp đặt lên họ đủ thứ nguyên tắc, ngay cả việc ăn uống. Đăng, giám đốc tối ngày làm việc không ngơi nghỉ và Minh - cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn vì những nguyên tắc của Mỹ Anh mà nửa đêm phải lén lút trùm chăn ăn vụng với nhau. Những cảnh phim này khiến khán giả rất mệt mỏi, mất kiên nhẫn với Mỹ Anh, thậm chí là chê bôi sang cả Phương Oanh.

Mỹ Anh quá tham vọng, quá cầu toàn khiến gia đình mệt mỏi

Giữa lúc Mỹ Anh đang bị nhiều khán giả ghét thì ở đoạn clip giới thiệu tập phim mới nhất, một nhân vật nữ bất ngờ xuất hiện và được dự đoán chính là tiểu tam trong bản gốc, người đã khiến gia đình Mỹ Anh tan nát. Nhân vật này do Lan Phương đảm nhận, ngay trong phân cảnh xuất hiện đầu tiên, cô ta đã tỏ ra thân thiết với Đăng, thậm chí còn mời Đăng anh ngay trong lần đầu gặp mặt. Đã thế cô gái này còn tích cực mời Đăng ăn đồ dầu mỡ, điều mà Mỹ Anh cấm anh suốt thời gian qua. Và Đăng có vẻ sẽ phá lệ, mở ra những lần phá lệ dài hơn ở phía sau.

Thực tế từ khi Lan Phương mới nhá hàng thông tin góp mặt trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả đã đoán ngay cô vào vai tiểu tam. Và quả nhiên chỉ bằng một phân cảnh ngắn giới thiệu màn ra mắt, mối quan hệ của nhân vật này với Đăng đã bất bình thường. Đáng nói hơn khi không chỉ là mối nguy hại lớn với Mỹ Anh mà sự xuất hiện của Lan Phương còn được dự đoán sẽ chiếm spotlight của Phương Oanh. Lý do là bởi Lan Phương vốn từng đóng cặp với Doãn Quốc Đam, hai người được khán giả cực kỳ yêu thích bởi chemistry quá đỉnh, điều mà Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không thực sự làm được trong tác phẩm lần này.

Khán giả cực kỳ thích Lan Phương và Doãn Quốc Đam diễn chung

Bình luận của khán giả:

- Phim bây giờ mới hay đây. Tiểu tam lại từng là vợ của Đăng à. (ý chỉ việc hai người từng đóng vợ chồng)

- Lan Phương đến để gánh phim.

- Mới ngồi ăn hàu với nhau thôi mà chemistry đã tung giời thế này thì Phương Oanh lo đây.

- Tôi sai trái quá nhưng tôi thích hai người này thành một cặp cơ, vẫn lậm vợ chồng Thành - Hà năm nào.

- Hai người này mới hợp vibe diễn xuất, Phương Oanh không hợp đâu.

Một điểm thú vị là trong quá khứ, Phương Oanh - Lan Phương cũng từng vào vai chính thất - bà cả trong một bộ phim. Ở lần đó, Phương Oanh lại vào vai tiểu tam kiêm tình cũ rắc rối khiến Lan Phương suýt mất gia đình. Còn lần này, nếu câu chuyện diễn biến đúng như những gì khán giả dự đoán cũng như bản gốc thì nhân vật của Lan Phương chắc chắn sẽ khiến bộ phim náo loạn trong tương lai gần, là sấm chớp, giông tố chứ không còn trời xanh!