(Ảnh: Kbizoom)

Phát biểu trên chương trình YouTube "Vương Tinh Nhìn Vào Thế Giới Giải Trí" cùng con gái Vương Tử Hàm, nhà làm phim kỳ cựu tiết lộ rằng sự chia tay của cặp đôi chủ yếu xuất phát từ tính cách không hợp nhau. Vương Tinh chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cuộc ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, tiết lộ sự xung đột về tính cách của họ là nguyên nhân chính dẫn đến sự chia tay.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, Vương Tinh cũng đề cập điến nguyên nhân vì sao Tạ Đình Phong và Vương Phi yêu nhau nhưng lại chia tay lần đầu tiên.

Từ tình yêu đến hôn nhân

Tạ Đình Phong lần đầu tiên được công chúng chú ý nhờ mối tình đình đám với nữ ca sĩ Vương Phi vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài hai năm, như Vương Tinh đã chia sẻ: "Lúc đó, cả hai đều còn quá trẻ và chưa đủ chín chắn để duy trì tình yêu".

Ngay sau đó, Tạ Đình Phong gặp Trương Bá Chi trên trường quay phim "Old Master Q" (2001). Tình bạn của họ dần phát triển thành tình yêu, và cuối cùng họ kết hôn, chào đón hai con trai.

Vương Tinh nhớ lại rằng Trương Bá Chi đã rất yêu thương Tạ Đình Phong trong những ngày đầu cả hai quen biết nhau: "Khi Tạ Đình Phong bị thương ở ngón tay trong quá trình quay phim, Trương Bá Chi đã đích thân bôi thuốc cho anh ấy mỗi tối".

Gia đình Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi trước khi ly hôn. (Ảnh: Kbizoom)

Căng thẳng gia tăng sau khi kết hôn

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi cả hai tổ chức đám cưới và sống chung nhà. Khi làm việc với Trương Bá Chi trong Truy Tìm Kho Báu (2011), Vương Tinh nhận thấy những dấu hiệu căng thẳng trong hôn nhân của cô và Tạ Đình Phong. Ông nói trên phim trường, Trương Bá Chi tỏ ra là một người mẹ tận tụy với con cái nhưng lại thường xuyên mắng Tạ Đình Phong trước mặt mọi người.

"Nghe những lời phàn nàn liên tục của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất oán giận" - Vương Tinh nhớ lại - "Việc công khai nói ra những điều như vậy khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân của họ sẽ không bền vững".

Đúng như dự đoán, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn vào cuối năm đó, trước khi bộ phim ra mắt. Vương Tinh thừa nhận rằng ông chưa bao giờ chia sẻ những quan sát này với công chúng cho đến tận bây giờ.

Điều thú vị là đạo diễn Vương Tinh cũng tiết lộ rằng ông đã tránh chọn Tạ Đình Phong vào vai chồng của Trương Bá Chi trong phim, thay vào đó chọn nam diễn viên Trịnh Y Kiện, vì những căng thẳng trong hôn nhân của cả hai quá rõ ràng trên phim trường.

Cuộc sống sau ly hôn

Trái ngược với suy nghĩ của công chúng, Vương Tinh khẳng định vụ bê bối ảnh nóng của Trần Quán Hy liên quan đến Trương Bá Chi không phải là nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng sự xung đột về tính cách và việc không thể giải quyết những khác biệt giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong mới là lý do thực sự dẫn đến chia tay.

Mặc dù đã chia tay, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn duy trì mối quan hệ khá thân thiện, tránh bị công khai bôi nhọ.

Cho đến nay, Trương Bá Chi vẫn được biết đến là một bà mẹ đơn thân tận tụy sau khi cô chia tay Tạ Đình Phong - mặc dù cô đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo về sự ra đời của con trai thứ ba vào năm 2018. Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính của người cha con thứ 3 của Trương Bá Chi vẫn còn là một bí ẩn.

Trong khi đó, sau khi chia tay Trương Bá Chi, tạ Đình Phong đã nối lại tình cảm với Vương Phi vào năm 2014. Cặp đôi từng được mệnh danh là "mối tình chị em" đỉnh cao của làng giải trí Trung Quốc, bắt đầu hẹn hò vào những năm 1990, chia tay, kết hôn với người khác, rồi tái hợp. Tạ Đình Phong đã tuyên bố rằng "Vương Phi là tình yêu của đời tôi". Vào tháng 5 vừa qua, Tạ Đình Phong đã gây bão khi bày tỏ tình cảm của anh với Vương Phi trong concert của mình.

(Ảnh: 8Days)

Trong đêm hòa nhạc đầu tiên, Tạ Đình Phong đã sử dụng hình ảnh 3D để tái hiện những khoảnh khắc thời trẻ của anh và Vương Phi. Anh đã thay đổi lời bài hát thành "Người tôi yêu và trân trọng giống như Vương Phi" và dành tặng một bài hát với những lời cảm động: "Bài hát này phản ánh cuộc sống, đó là bức thư tình của tôi gửi đến bạn gái tôi".

Đêm hôm sau, Tạ Đình Phong hát "Jade Butterfly" với đôi mắt ngấn lệ, trong khi Vương Phi, rõ ràng là rất xúc động, tháo kính râm ra và lau nước mắt khi cô lắc lư theo điệu nhạc. Khoảnh khắc đó đã lan truyền, thu hút hàng tỷ lượt xem. Bản ballad, được nhiều người tin là bản tình ca của họ, được đệm bằng 2.800 ánh đèn tạo ra hiệu ứng giống như thiên hà trên sân khấu - một "vũ trụ" riêng tư chỉ dành cho Vương Phi.

Mặc dù đã có thời gian dài bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi không có kế hoạch kết hôn, họ thích một mối quan hệ tự do, ít áp lực. Ngôi sao người Hong Kong đã đề cập đến việc anh thích nấu ăn cho Vương Phi và thậm chí còn nhận nuôi mèo cho cô mặc dù bản thân bị dị ứng.