Cách dạy con khác biệt của Trương Bá Chi và Vương Phi

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trương Bá Chi và Vương Phi không chỉ nổi tiếng vì tài năng và đời sống tình cảm ồn ào với Tạ Đình Phong mà còn thường xuyên bị đem ra so sánh ở nhiều khía cạnh. Trương Bá Chi là vợ cũ, Vương Phi là người yêu hiện tại, vì thế ngay cả chuyện dạy con của hai người cũng trở thành đề tài khiến dư luận bàn tán không ngừng. Đặc biệt, sự khác nhau trong cách nuôi dạy của họ thể hiện rất rõ qua hành trình trưởng thành của các con.

Trương Bá Chi và Vương Phi bị so sánh về cách nuôi dạy con

Vương Phi: "Để con là chính mình"

Là một nữ hoàng nhạc nhẹ nổi tiếng với phong thái tự do, Vương Phi mang tinh thần ấy vào cách làm mẹ. Con gái cô là Đậu Tĩnh Đồng từ nhỏ đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ, không ngại thử nghiệm nhiều phong cách. Đậu Tĩnh Đồng từng gây tranh cãi khi chia sẻ hình xăm, thói quen hút thuốc hay những phát ngôn thẳng thắn về tình cảm.

Điều đáng chú ý là Vương Phi chưa bao giờ áp đặt con gái: "Con người ai cũng có lối sống riêng, chỉ cần con vui vẻ và khỏe mạnh là được". Chính sự khoan dung ấy giúp Đậu Tĩnh Đồng có không gian tự do để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ngày nay, Đậu Tĩnh Đồng không chỉ phát hành album, tổ chức liveshow mà còn trở thành một biểu tượng thời trang trẻ và luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Thành công của cô phần nào phản ánh cách nuôi dạy của Vương Phi khi khuyến khích sự độc lập, dám sống thật với bản thân dù phải đối mặt với thị phi.

Trương Bá Chi: "Kỷ luật tạo nên thành công"

Ngược lại với sự phóng khoáng của Vương Phi, Trương Bá Chi lại nổi tiếng là một bà mẹ nghiêm khắc và có kế hoạch rõ ràng cho con cái. Sau khi hôn nhân với Tạ Đình Phong tan vỡ, cô một mình nuôi 2 con trai, trong đó Lucas Tạ Chấn Hiên là người được chú ý nhiều nhất.

Lucas sở hữu thành tích học tập nổi bật và còn thi đỗ vào khoa Vật lý của Đại học Cambridge danh giá. Đằng sau kết quả ấy là sự chỉn chu và kiên trì của Trương Bá Chi: "Cha mẹ có trách nhiệm định hướng cho con, chỉ cho con biết cái đúng và cái sai".

Cô thường xuyên sắp xếp thời gian kèm con học, lập kế hoạch và kiểm tra tiến độ. Không chỉ học tập, Trương Bá Chi còn chú trọng đến việc rèn luyện tính cách và lối sống. Vì thế, Lucas luôn được đánh giá là lễ phép, tự tin, đồng thời năng động trong thể thao và hoạt động xã hội.

2 con đường, 2 kết quả khác biệt

Nếu như Đậu Tĩnh Đồng là hiện thân của tinh thần tự do, phóng khoáng, dám phá vỡ chuẩn mực thì Lucas lại trở thành hình mẫu "con nhà người ta" khi học giỏi, tính cách tốt và đầy triển vọng. Một bên chú trọng phát triển cá tính, một bên đặt trọng tâm vào kỷ luật và học vấn, cả 2 đều phản ánh rõ nét phong cách làm mẹ của Vương Phi và Trương Bá Chi.

Điều thú vị là dù khác biệt, cả 2 đứa trẻ đều tìm được hướng đi cho mình. Đậu Tĩnh Đồng khẳng định chỗ đứng trong nghệ thuật còn Lucas mở ra cánh cửa học thuật rộng lớn. Điều này cho thấy, không có công thức chung cho việc nuôi dạy con, quan trọng là cha mẹ có thể thấu hiểu và đồng hành với con theo cách phù hợp.

Sự đối lập trong quan niệm nuôi con của hai ngôi sao nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận. Có người ngưỡng mộ sự thoải mái mà Vương Phi dành cho con, cho rằng đó mới là "giáo dục hạnh phúc". Ngược lại, không ít ý kiến đồng tình với Trương Bá Chi bởi trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, học vấn và kỷ luật vẫn là nền tảng vững chắc để con thành công.

Dù cách dạy con khác nhau, điểm chung giữa Vương Phi và Trương Bá Chi vẫn là tình yêu dành cho con. Một người chọn sự tự do, một người chọn sự nghiêm khắc nhưng họ đều mong muốn con cái tìm được hạnh phúc và chỗ đứng vững chắc trong xã hội.