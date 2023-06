Rộ tin Song Joong Ki ở rể nhà bố mẹ vợ tại Ý dù có nhà tân hôn 300 tỷ ở Hàn, phía nam tài tử nói gì?

Tối 14/6, thông qua fancafe, Song Joong Ki thông báo bà xã Katy Louise Saunders đã hạ sinh con trai đầu lòng tại Rome, Ý. Tờ Spotv News cho biết trong nhiều tháng qua, Song Joong Ki sống ở Ý cùng vợ Tây. Sau khi hoàn tất việc ghi hình cho bộ phim My Name Is Loh Kiwan, nam diễn viên đã di chuyển ngay tới Ý.

Từ đây, tin đồn nam tài từ sẽ cư trú tại quốc gia châu Âu này trong 1 thời gian dài cũng rộ lên. Thậm chí, không ít netizen còn cho rằng Song Joong Ki ở rể nhà bố mẹ vợ để tiện chăm lo cho bà xã vừa mới "vượt cạn" thành công. Mặt khác, nhiều khán giả lại cho rằng tài tử Hậu Duệ Mặt Trời chỉ ở tạm nhà bố mẹ vợ trong thời gian đầu chăm con, rồi sau đó vợ chồng nam thần Kbiz sẽ chuyển về nhà tân hôn 15 tỷ won (275 tỷ đồng) tại Hàn Quốc.

Trong nhiều tháng qua, nam tài tử sống ở Ý cùng vợ. Nhiều lần cặp đôi được bắt gặp xuất hiện trên đường phố Rome...

... vậy nên nhiều khán giả cho rằng Song Joong Ki chọn sống ở nhà bố mẹ vợ ở Rome

Thế nhưng, tài tử họ Song và bà xã người Anh vốn có nhà tân hôn trăm tỷ ở Hàn

Theo truyền thông Hàn, căn penthouse sang trọng nhà Song Joong Ki có diện tích 243 mét vuông, nằm trong tòa nhà Eterno Cheongdam cao cấp bậc nhất ở phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Nội thất và kiến trúc của căn hộ khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc vì độ sang chảnh, xa hoa đến lóa mắt. Từ tháng 12/2023, Song Joong Ki và Katy đã chính thức chuyển về chung sống tại đây.

Nhà tân hôn của vợ chồng Song Joong Ki nằm trong tòa nhà Eterno Cheongdam cao cấp bậc nhất ở phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul

Từng ngóc ngách trong căn penthouse đều toát lên vẻ hiện đại, tinh tế

Ngay trong buổi chiều 15/6, phóng viên của Spotv News đã liên lạc với công ty quản lý Song Joong Ki để xác minh thông tin nam diễn viên đang ở rể và nhận được câu trả lời không rõ ràng: "Chúng tôi chỉ có thể xác nhận Song Joong Ki đang ở Rome, còn không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác nữa".

Ngoài thông tin về chuyện nhà cửa, chủ đề về hình ảnh đầu tiên của con trai Song Joong Ki cũng gây sốt cộng đồng mạng. Đặc biệt, đông đảo khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào kích cỡ móng tay của quý tử nhà tài tử họ Song. Theo nhiều khán giả, móng tay của em bé trông dài hơn những trẻ sơ sinh khác. Không ít khán giả dựa vào đặc điểm này để đưa ra phán đoán rằng con trai Song Joong Ki khi lớn lên sẽ sở hữu chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến suy đoán của cư dân mạng ngưỡng mộ quý tử nhà nam diễn viên họ Song.

Hình ảnh đầu tiên của con trai Song Joong Ki đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Song Joong Ki - Katy Louise Saunders công khai hẹn hò hồi tháng 12/2022. Sau đó khoảng 1 tháng, tài tử sinh năm 1985 tuyên bố đã đăng ký kết hôn với cựu diễn viên người Anh.