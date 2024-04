Theo Allkpop, ekip phim mới của Song Hye Kyo đang trong quá trình bàn bạc để mời Gong Yoo đóng chính chung với cô ở dự án này. Management SOOP - công ty quản lý của nam diễn viên Yêu Tinh - xác nhận thông tin và cho biết đang xem xét kịch bản. Ekip tiết lộ bộ phim hiện chưa có tên chính thức, được đầu tư khoảng 80 tỷ won, thuộc thể loại cổ trang.

Biên kịch dự án là Noh Hee Kyung, người từng được biết đến với It's Okay That's Love, Dear My Friends, Live, Our Blues... Anh từng hợp tác với Song Hye Kyo trong Thế Giới Người Ta Sống (2008) và Gió Mùa Đông Năm Ấy (2013). Lee Yoon Jung (được biết đến với Coffee Prince) giữ vai trò đạo diễn.

Song Hye Kyo và Gong Yoo gây chú ý khi được mời đóng chung phim.

Thông tin Gong Yoo và Song Hye Kyo sắp hợp tác khiến nhiều netizen háo hức, đặc biệt khi 2 ngôi sao này trước đó từng hụt cơ hội đóng cùng trong Hậu Duệ Mặt Trời. Năm 2015, ngôi sao Yêu Tinh được mời nhận vai đại uý Yoo Shi Jin của Song Joong Ki nhưng đã từ chối. Kết quả, bộ phim trở thành hiện tượng của làng truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, Song Hye Kyo và Song Joong Ki sau đó bén duyên, trở thành cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích cho đến khi ly dị năm 2019.

Gong Yoo từng từ chối vai Yoo Shi Jin của Song Joong Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời.

Một số bình luận của khán giả về việc Song Hye Kyo và Gong Yoo có thể hợp tác chung:

- Diễn xong yêu nhau luôn nha, cưới nhau ngoài đời luôn cũng được!

- Đang hóng phim của chú với Seo Huyn Jin. Đã chuẩn bị lên thuyền rồi không lẽ giờ tôi một chân đạp 2 thuyền sao. Ôi cái tổ hợp visual này cháy quá!

- Hai người này đóng phim, yêu đương rồi cưới nhau đi nữa là một cái kết đẹp.

- Tôi mong cặp này đóng chung từ lâu lắm rồi, lỡ nhau từ thời Hậu Duệ Mặt Trời để rồi làm cuộc đời chị tui dở dở ương ương.

- Mê Goblin và The Glory. Các anh chị tới bến.

- Mặc dù không thích phim cổ trang nhưng 2 anh chị đóng thì nhất định phải xem.

- Nhà đài nào mà tranh được quả này thì rating lên đỉnh Everest chứ chẳng đùa.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang có một dự án phim khác là Dark Nuns cùng Jeon Yeo Bin. Trong khi đó, Gong Yoo dự kiến sẽ tái xuất trong phần 2 của bom tấn Squid Game sắp ra mắt.