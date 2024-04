Khó đánh bại Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là cái tên quen thuộc đối với những ai yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Cơ quan Xúc tiến Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc suốt 11 năm qua về làn sóng hallyu (Hàn lưu), Song Hye Kyo đều nằm trong danh sách top 5 diễn viên được yêu thích nhất tại nước ngoài.

Năm 2024, Song Hye Kyo xếp hạng 3, sau Lee Min Ho và Hyun Bin và là nữ diễn viên duy nhất có mặt trong top 5. Nhiều năm cô giữ hạng nhất về độ nổi tiếng của diễn viên nữ Hàn Quốc tại quốc tế.

Song Hye Kyo.

Kể từ khi ra mắt cho đến nay, mỹ nhân họ Song giữ vững phong độ, xây dựng sự nghiệp huy hoàng hơn hai thập kỷ qua.

Chọn kịch bản mát tay dẫn lối hào quang

Lớn lên với mong muốn trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật, Song Hye Kyo bất ngờ được bố mẹ đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu SunKyung và giành chiến thắng, khi đó cô 14 tuổi. Mối duyên này đã giúp cô bén duyên với showbiz , được nhận vai phụ trong phim One of a Pair (1997) và First Love (1996-1997).

Bốn năm sau, cô giành được vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập Trái tim mùa thu (2000), kể về thiếu nữ mắc bệnh máu trắng, phải lòng anh trai nuôi. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thời điểm đó, khởi động đưa làn sóng Hàn lưu vươn xa khắp châu Á, đồng thời giúp tên tuổi các diễn viên vụt sáng lên hàng sao hạng A.

Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ những bộ phim truyền hình tình cảm.

Song Hye Kyo củng cố vị thế khi nhận lời đóng All In (2003) với Lee Byung Hun và bộ phim hài lãng mạn Full House (2004) đóng cùng ngôi sao Kpop Bi Rain. Cô lần đầu đảm nhận vai diễn màn ảnh rộng phim My Girl and I (2005).



Gia tài phim ảnh của mỹ nhân nới rộng với nhiều dự án vươn tầm quốc tế, hợp tác với các đồng nghiệp nam hàng đầu của điện ảnh xứ kim chi, phải kể đến: Rain, Cha Tae Hyun, Song Seung Hun, Jo In Sung, Hyun Bin, Kang Dong Won, Song Joong Ki, Park Bo Gum, Lee Do Hyun… Cô cùng Kim Tae Hee và Jun Ji Hyun tạo thành bộ ba huyền thoại thúc đẩy khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Ngoài thị trường nội địa, Song Hye Kyo từng hợp tác với các đạo diễn lớn của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) như Vương Gia Vệ phim The Grandmaster và dự án phim Thái Bình Luân của Ngô Vũ Sâm.

Cơn sốt toàn châu Á Hậu Duệ Mặt Trời (2016) mốc son trong sự nghiệp của nữ diễn viên với vô số giải thưởng lớn nhỏ. Từ tác phẩm, Song Hye Kyo có bước ngoặt trong cuộc đời khi phải lòng và kết hôn với bạn diễn kém tuổi Song Joong Ki. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài gần 2 năm với nhiều lời đồn thổi gây xáo động dư luận.

Mỹ nhân họ Song có gia tài phim truyền hình ấn tượng hơn hai thập kỷ làm nghề.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nữ diễn viên trở lại rực rỡ trong hai phần phim The Glory của Netflix năm 2022, nhờ đó vực dậy sự nghiệp, để lại ấn tượng ngay cả với những người chỉ trích cô. Trong bộ phim báo thù đen tối này, cô vào vai Moon Dong Eun - người phụ nữ lạnh lùng, quyết tâm hủy hoại cuộc sống của kẻ đã bắt nạt và tra tấn cô ở trường trung học.

Ngọc nữ màn ảnh dường như đánh mất niềm đam mê diễn xuất cho đến khi tham gia The Glory. “Tôi đã đóng rất nhiều phim tình cảm. Tôi muốn thử sức với thể loại kinh dị, ly kỳ và tôi cũng muốn đóng vai phản diện”.

Mát tay trong việc lựa chọn kịch bản giúp Song Hye Kyo vươn tầm châu Á, độ nổi tiếng khó bị suy suyển. Ngôi sao 8X từng chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã rất may mắn và biết ơn khi có thể tham gia những tác phẩm tuyệt vời như vậy từ khi còn trẻ. Những tác phẩm đó có sức ảnh hưởng giúp tôi nhận được tình yêu của mọi người, đó là lý do tôi có được ngày hôm nay”.

Song Hye Kyo đang trong quá trình ghi hình Black Nuns - bộ phim về hiện tượng siêu nhiên. Trong phim, cô vào vai tu nữ trừ tà. Truyền thông Hàn mới đây đưa tin cô được mời đóng chính trong tác phẩm mới của biên kịch Noh Hee Kyung. Trước đây, cả hai từng hợp tác trong Worlds Within (Thế giới họ đang sống năm 2008) và That Winter the Wind Blows (Ngọn Gió Đông Năm Ấy năm 2013).

Scandal không thể nhấn chìm

Vết nhơ trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Song là ồn ào trốn thuế năm 2024. Tổng cục Thuế Hàn Quốc mở cuộc điều tra về thu nhập của diễn viên Trái tim mùa thu, kết quả Song Hye Kyo khai thiếu hơn 2,5 tỷ won (khoảng gần 2,5 triệu USD) tiền thuế trong ba năm. Cô đã thừa nhận và xin lỗi khán giả. "Tôi vô cùng hối tiếc vì những rắc rối về thuế gây ra do sự thiếu hiểu biết của mình" - diễn viên nói trên Korea Herald.

Song Hye Kyo vướng nhiều tin đồn tình ái, từng gây mất hình ảnh vì ồn ào trốn thuế. Tuy vậy, scandal không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki từng khiến Song Hye Kyo chịu nhiều tai tiếng. Cô từng đối diện với cáo buộc ngoại tình từ truyền thông Trung Quốc. Tờ Sohu lan truyền vụ ly hôn, cho biết nguyên nhân hai ngôi sao ly dị do Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum khi hợp tác trong Encounter (2018). Tuy nhiên phía Song Joong Ki đã phủ nhận lời đồn thất thiệt này.

Bỏ túi hàng chục dự án phim tình cảm đình đám khiến Song Hye Kyo nhiều lần vướng tin yêu đồng nghiệp. Thị phi tình ái bủa vây nữ diễn viên trong suốt nghiệp diễn và chịu nhiều chỉ trích. Trước khi cưới Song Joong Ki, cô từng công khai yêu tài tử Lee Byung Hun và Hyun Bin.

Trải qua những sóng gió, Song Hye Kyo vẫn đứng vững, giữ ngôi vị là nữ diễn viên Hàn Quốc được nổi tiếng nhất tại nước ngoài.

Nhiều “tiểu Song Hye Kyo”, mấy ai qua được bản gốc

Xuất hiện nhiều phiên bản “tiểu Song Hye Kyo” trên màn ảnh như Trương Vũ Kỳ, Han So Hee được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng vẫn chưa ai đủ sức nặng vượt qua bản gốc.

Ngoài vị thế là minh tinh được săn đón ở châu Á, Song Hye Kyo còn là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Giá trị tài sản ròng của cô cuối năm 2023 ước tính khoảng 37 triệu USD.

Ở lĩnh vực thời trang, nữ diễn viên lọt vào mắt xanh Fendi, Chaumet và Bottega Veneta, trở thành đại sứ thương hiệu, được truyền thông quốc tế nhiệt tình săn đón mỗi khi xuất hiện công khai.

Hào quang của Song Hye Kyo vẫn rực rỡ ở tuổi 42.

Sao nữ chưa có ý định đi bước nữa trong tương lai gần và đang phân chia thời gian cho các công việc, sống tận hưởng cuộc sống bên những chú cún cưng. Khi được hỏi “Nếu được tái sinh, bạn có muốn trở thành Song Hye Kyo không?", diễn viên quả quyết “Không”. Cô giải thích: "Tôi đã sống cuộc đời của Song Hye Kyo rồi, tôi muốn thử tái sinh thành người khác".



Sống trong ánh hào quang danh hiệu “ngôi sao Hallyu”, Song Hye Kyo cho rằng điều này giúp cô quảng bá hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc. “Danh xưng đáng tự hào nhưng cũng là gánh nặng không nhỏ với tôi” - nữ diễn viên nói.