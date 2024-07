Sáng 27/7, netizen khắp châu Á bỗng xôn xao trước nghi vấn Kim Ji Won đã bí mật kết hôn. Tin đồn xuất phát từ 1 bài đăng vừa trở nên viral trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) trong buổi sáng 27/7.

Trong bài viết, 1 khán giả tới ăn nhà hàng Đài Loan (Trung Quốc) nơi Kim Ji Won từng ghé thăm để gọi món, đồng thời tìm hiểu về thói quen ăn uống của nữ diễn viên. Và theo chủ nhà hàng tiết lộ, mỹ nhân Queen of Tears ăn tại đó 2 lần, thường gọi món cay vừa để thưởng thức.

Đáng chú ý hơn cả, bà chủ còn khẳng định chồng Kim Ji Won cũng từng tới nhà hàng đặt chỗ trước cho tận 30 người. Đáng tiếc, ông xã nữ diễn viên lại quá bận rộn, trở về muộn vì vướng lịch trình 1 buổi họp mặt khác vào ngày hôm đó. Lúc tới nơi, nhà hàng đã đóng cửa nên chồng Kim Ji Won buộc phải thay đổi địa điểm tổ chức ăn uống. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xôn xao bàn tán, tự hỏi mỹ nhân họ Kim đã kết hôn từ bao giờ mà không ai hay biết.

Kim Ji Won bất ngờ dính nghi vấn đã kết hôn bí mật

Nhưng hóa ra chủ nhà hàng nói trên thực chất là fan cặp đôi Kim Ji Won - Kim Soo Hyun sau thành công của bộ phim Queen of Tears. Trên thực tế, bà chủ gọi Kim Soo Hyun là "chồng Kim Ji Won" do quá mê mệt cặp đôi chính của Queen of Tears và vẫn chưa thể "thoát phim". Nói cách khác, không hề có chuyện nữ diễn viên sinh năm 1992 đã bí mật kết hôn như tin đồn mới đây.

Bên cạnh đó, buổi họp mặt được bà chủ nhà hàng nhắc tới thực chất là sự kiện họp fan của Kim Soo Hyun tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu tháng này. Vào ngày hôm đó, sự kiện kết thúc muộn nên nam diễn viên phải thay đổi lịch trình ăn uống cùng ekip so với dự định ban đầu.

Thì ra bà chủ nhà hàng chưa "thoát phim" Queen of Tears, vẫn luôn xem Kim Soo Hyun như... chồng Kim Ji Won như mô tả trên phim

Kim Soo Hyun tổ chức thành công buổi họp fan tại Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm 6/7

Kim Ji Won - Kim Soo Hyun được nhiều khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" trong suốt vài tháng qua. Từ tháng 4 tới nay, cặp đôi màn ảnh cũng liên tục vướng tin đồn hẹn hò bí mật, "phim giả tình thật" sau khi Queen of Tears đóng máy.



Hồi giữa tháng 4, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc "sống ảo" y hệt Kim Ji Won. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng bằng chứng "lovestagram" này chưa đủ sức thuyết phục do 2 nghệ sĩ cùng quay phim ở 1 địa điểm.

Tới hôm 15/5, "thánh soi" phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won. Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp.

2 ngôi sao khiến netizen "loạn cào cào" khi lộ bằng chứng lovestagram hồi tháng 4

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào 1 vệ sĩ hộ tống Kim Ji Won trong lần trở lại Hàn Quốc vào hôm 15/5. Người này trước đó đã đi theo hỗ trợ Kim Soo Hyun khi tài tử tới Indonesia dự sự kiện. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên cử vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ bạn gái tin đồn Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Hồi tháng 5 năm ngoái, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện. Và vào hôm 15/5 năm nay, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Nguồn: X, Naver