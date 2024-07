Kim Soo Hyun tự đăng ảnh hôn 1 cô gái, người ấy là Kim Ji Won?

Sáng 14/7, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng trước hình ảnh nghi Kim Soo Hyun vừa tự tay đăng ảnh hôn 1 cô gái lên tài khoản Instagram có tích xanh. Đáng chú ý, nhiều khán giả đặt nghi vấn cô gái này chính là Kim Ji Won nhờ ngoại hình có nét tương đồng.



Hơn nữa, tài tử họ Kim cách đây không lâu được cho là vô tình để lộ bằng chứng "lovestagram" trên trang cá nhân nhưng đã vội xóa đi. Vậy nên, nhiều fan tin nam diễn viên mới đây sẵn sàng công khai ảnh hôn Kim Ji Won sau 1 thời gian hẹn hò bí mật.

Cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh nghi Kim Soo Hyun tự công khai ảnh hôn 1 cô gái trên trang Instagram cá nhân

Ngay lập tức, Kim Ji Won được réo gọi trên mọi mặt trận. Nhiều khán giả đặt nghi vấn mỹ nhân họ Kim chính là cô gái trong bức hình nói trên

Tin đồn Kim Ji Won hẹn hò Kim Soo Hyun bùng lên mạnh mẽ cách đây gần 2 tuần xuất phát từ bằng chứng "lovestagram" của 2 ngôi sao. Đáng nói, tài tử họ Kim bất ngờ xóa 3 tấm hình của bản thân trong vòng 1 nốt nhạc, khiến người hâm mộ càng thêm nghi ngờ

Nhưng trên thực tế Kim Soo Hyun không hề đăng lên trang Instagram cá nhân hình ảnh nào trong vòng 4 ngày qua. Và tấm hình được lan truyền mới đây hóa ra chỉ là sản phẩm photoshop bức ảnh 1 cặp đôi ngoài showbiz trên nền tài khoản có tích xanh của Kim Soo Hyun. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào liên quan tới hình ảnh thân mật của Kim Soo Hyun trong 1 ngày qua. Nói tóm lại, hoàn toàn không có chuyện tài tử Queen of Tears tự công khai khoảnh khắc tình tứ trên tài khoản Instagram có tích xanh.

Kim Soo Hyun chia sẻ hình ảnh cuối cùng lên trang Instagram cá nhân cách đây 4 ngày

Kim Soo Hyun duy trì độ nổi tiếng trên toàn châu Á suốt hơn 1 thập kỷ qua nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Vì Sao Đưa Anh Tới, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Điên Thì Có Sao, Queen of Tears... Trong quá khứ, tài tử sinh năm 1988 dính nhiều nghi vấn tình ái với loạt mỹ nhân đình đám như Suzy, Dara, Nana...

Năm nay, anh liên tục vướng tin đồn hẹn hò Kim Ji Won sau màn hợp tác ăn ý trong Queen of Tears. Vài tháng qua, cặp đôi tin đồn chiếm sóng truyền thông với loạt bằng chứng tình cảm, khiến cộng đồng mạng phát sốt. Hồi giữa tháng 4, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc "sống ảo" y hệt Kim Ji Won. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng bằng chứng "lovestagram" này chưa đủ sức thuyết phục do 2 nghệ sĩ cùng quay phim ở 1 địa điểm.

Tới hôm 15/5, "thánh soi" phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won. Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp.

2 ngôi sao khiến netizen náo loạn khi lộ bằng chứng lovestagram hồi tháng 4

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào 1 vệ sĩ hộ tống Kim Ji Won trong lần trở lại Hàn Quốc vào hôm 15/5. Người này trước đó đã đi theo hỗ trợ Kim Soo Hyun khi tài tử tới Indonesia dự sự kiện. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên cử vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ bạn gái tin đồn Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Hồi tháng 5 năm ngoái, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện. Và vào hôm 15/5 năm nay, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Nguồn: X, Naver