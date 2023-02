Rộ tin HLV "Rap Việt" hẹn hò mỹ nhân Hoa hậu Hoàn vũ, người trong cuộc phản ứng ra sao?

Trong ngày lễ tình nhân, cộng đồng fan rap sôi nổi khi B Ray lộ ảnh đang hẹn hò với rất nhiều cô gái, đúng như câu hỏi trước đó mà anh đăng tải trên trang cá nhân: "Làm cách nào để có mặt cùng lúc 4 chỗ trong 1 đêm 14 tháng 2 này đây mọi người? Hỏi giùm thằng bạn?". Tuy nhiên, dân tình nghi ngờ những bức ảnh này do chính B Ray tung ra để "pha trò" trong ngày 14/2 bởi người đẹp mà anh hẹn hò thực chất là mỹ nhân Hoa hậu Hoàn vũ - Ngô Bảo Ngọc.

B Ray lộ ảnh đang hẹn hò với nhiều cô gái, netizen nghi ngờ chính chủ tự tung hỏa mù - Ảnh: Internet

Theo đó, trong cùng ngày Valentine, netizen xôn xao khi thấy bóng dáng rapper B Ray xuất hiện trong bức ảnh mà Ngô Bảo Ngọc (Ngọc Mint) - người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ trên story. Mái tóc vàng cùng áo sơ mi đen y hệt như trang phục mà nam rapper diện trong dịp 14/2.

Ngô Bảo Ngọc khoe đi ăn Valentine cùng ai đó rất giống B Ray - Ảnh: Instagram nhân vật

Liên hệ với Ngô Bảo Ngọc để hỏi về tin đồn hẹn hò B Ray, người đẹp từ chối bình luận về vấn đề trên. Khi hỏi chính rapper B Ray, đại diện nam rapper cũng xin phép không lên tiếng. Động thái im lặng của B Ray và Ngọc Mint càng khiến người hâm mộ trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Ngô Bảo Ngọc là một trong số những người đẹp sáng giá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nằm trong hội bạn thân của Á hậu Thảo Nhi Lê - Á hậu Thủy Tiên - người đẹp Đỗ Nhật Hà. Sở hữu hình thể chuẩn cùng làn da rám nắng, Ngô Bảo Ngọc đã từng được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi sắc đẹp. Cuối cùng, mỹ nhân về đích với vị trí top 10 chung cuộc.

Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Uni Media

Trong khi đó, B Ray là rapper nổi tiếng, sở hữu nhiều bản hit hàng chục triệu lượt xem như Ex's hate me, Con trai cưng, Do for love… Anh hiện đang được dự đoán sẽ là một trong những HLV của Rap Việt khi chương trình tái xuất với mùa 3 trong năm nay. Bản thân nam rapper cũng xuất hiện trong chương trình Sóng 23 với tư cách là "hint" cho mùa 3 - theo chia sẻ của MC Trấn Thành.