Rộ thú chơi cắm quýt cả cành, chị em say sưa lùng mua

Trong những ngày thu se lạnh, việc trang trí nhà cửa bằng những cành quýt trĩu quả đang trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Với dáng buông tự nhiên cùng những quả quýt tròn xoe treo trên cành, thú chơi này không chỉ mang đến vẻ đẹp độc đáo mà còn tỏa hương thơm dịu mát, tạo cảm giác thư thái cho cả căn phòng.

“ Mùa thu đến, không khí se lạnh cùng những cơn gió heo may mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây thì còn gì tuyệt vời hơn. Đặc biệt là mùi quýt rất dễ chịu, phù hợp với sự hanh khô của thời tiết lúc này ”, chị Thanh Tâm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Những bình quýt được chị em đua nhau khoe trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Chị Tâm cho biết, chơi cành quýt có ưu điểm nổi bật đó là rất dễ chăm sóc. Chỉ cần cắm bình đầy nước, tỉa bớt lá để lộ những quả quýt xinh xắn là bạn đã có ngay một bình hoa độc đáo và bền lâu.

“Lúc chưa chín thì quả quýt có màu xanh, tràn đầy sức sống. Còn khi chín lại có màu vàng tươi tắn cùng hương thơm dịu nhẹ giúp không gian sống trở nên thơm mát, dịu nhẹ. Đặc biệt, những quả quýt vàng ươm cũng tạo nên không khí rất thu” , chị vui vẻ chia sẻ.

Một số người còn quan niệm rằng, quýt tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Vì vậy, việc trưng bày cành quýt trong nhà được cho là sẽ mang đến những điều tốt lành cho gia chủ. Người chơi cũng có thể tự do sáng tạo, kết hợp cắm cành quýt với các loại hoa, lá khác để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

" Nếu chỉ cắm quýt theo phong cách tự nhiên, giữ nguyên dáng vẻ mộc mạc của cành cây thì sẽ tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần tinh tế. Còn nếu hợp cành quýt với những bình hoa độc đáo cùng phụ kiện trang trí lạ mắt sẽ tạo nên phong cách rất hiện đại và trẻ trung ", chị Vân Hồng, một người yêu thích cắm hoa nhận xét.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, hiện rất nhiều người đồng loạt rao bán càh quýt trên "chợ mạng", với mức giá khá phải chăng, chỉ từ 98.000 đồng/set cành quýt nặng từ 3kg trở lên.

Cảnh quýt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất đông khách khi được rao bán trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện một shop chuyên bán hoa tươi trên Facebook cho biết, so với hoa tươi thông thường, cành quýt chơi được rất lâu. Tính từ lúc còn xanh cho đến khi chín ít nhất phải được hai tuần. Khách hàng nên chọn những cành có nhiều quả, quả tròn đều, màu sắc tươi sáng.

Tuy nhiên, việc mua cành quýt cũng không dễ. Các shop bán online thường nhận đơn từ khách, sau đó dựa trên số lượng để nhập về bán. Do vậy, nếu không đặt trước thì khách hàng sẽ khó nhận hàng sớm. " Chúng tôi phải vào tận vườn ở Sơn La để chọn những cành quýt có dáng đẹp và chặt mang về. Hơn nữa, do đây cũng là mặt hàng mới nên không phải ai cũng biết để đặt mua. Do vậy, khi nào khách đặt hàng thì chúng tôi mới nhập về, thường không có hàng trước để bán bất cứ lúc nào ", một người bán nói.