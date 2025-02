Vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 17/2 (giờ địa phương), một chuyến bay của Delta Airlines đã gặp nạn và lật ngược khi đang hạ cánh tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, Canada. Trước đó, máy bay đã cất cánh từ Minneapolis, Minnesota (Mỹ). Rất may, toàn bộ 76 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. Tuy nhiên, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 18 người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Đoạn ghi âm từ kiểm soát không lưu đã tiết lộ khoảnh khắc một nhân viên thông báo về vụ tai nạn trên đường băng số 2. Theo chia sẻ của ABC News, đoạn ghi âm cho thấy một kiểm soát viên thông báo có "những người đang đi bộ xung quanh máy bay". Một giọng nói khác xác nhận: "Vâng, chúng tôi có một chiếc máy bay đang lật úp và bốc cháy."

Một đoạn ghi âm khác thu được bởi 'LiveATC.net' tiết lộ cuộc trò chuyện giữa kiểm soát không lưu và phi công của máy bay Delta Airlines trước khi xảy ra tai nạn. Kiểm soát viên không lưu hướng dẫn: "Endeavor Air 4819. Rẽ phải hướng 210. Hạ xuống 3.000. Được phép tiếp cận ILS 23." Phi công trả lời: "Được rồi, hướng 210. Xuống 3.000. Được phép tiếp cận ILS 23. Endeavor 4819."

Đoạn video ghi lại ghi âm từ kiểm soát không lưu

Tuy nhiên, kiểm soát không lưu sau đó đã cảnh báo về sức gió mạnh 27 và gió giật 33. Họ cho biết thêm rằng mặc dù máy bay "được phép hạ cánh xuống đường băng 23" nhưng "có thể gặp một chút xóc" và "sẽ có một máy bay ở phía trước". Sau một lời xác nhận khác cho phép máy bay hạ cánh, phi công đã thông báo: "Chúng tôi cần đội cứu hộ khẩn cấp trên đường băng."

Một giọng nói khác xác nhận máy bay đã "gặp nạn" và "cần các dịch vụ khẩn cấp". Kiểm soát không lưu trấn an: "Vâng, chúng tôi đang xử lý. Chúng tôi đã cử người đến." May mắn thay, tất cả 80 người trên máy bay đã được giải cứu an toàn.

Vụ việc hiện đang được điều tra bởi Ủy ban An toàn Giao thông Canada. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "NTSB đang dẫn đầu một nhóm điều tra viên Hoa Kỳ để hỗ trợ Ủy ban An toàn Giao thông Canada điều tra vụ tai nạn hôm nay của máy bay Bombardier CRJ900 của Delta Air Lines tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson. Theo quy định quốc tế thuộc Phụ lục 13 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, mọi thông tin về cuộc điều tra sẽ do Ủy ban An toàn Giao thông Canada công bố."

