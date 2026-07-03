Rò rỉ ảnh cưới của Taylor Swift gây náo loạn mạng xã hội?

Đám cưới thế kỷ của Taylor Swift - Travis Kelce đang là sự kiện được hóng chờ nhất hiện nay. Cặp đôi tổ chức đám cưới kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ và được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Chính vì vậy, cư dân mạng không khỏi ngóng chờ những bức ảnh hiếm có rò rỉ từ đám cưới này.

Lúc này, nam diễn viên hài Bert Kreischer bất ngờ đăng ảnh của chính mình và Taylor Swift - Travis Kelce trong trang phục cô dâu chú rể. Việc bạn thân Travis Kelce đăng hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về gần 100 ngàn lượt like. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng xác định đây là ảnh được tạo bởi AI. Đích thân Travis Kelce đã để lại bình luận nhưng icon mặt cười ra nước mắt để hưởng ứng trò đùa của bạn thân.

Bức ảnh "cưới" do nam diễn viên hài Bert Kreischer đăng tải gây xôn xao MXH. Ảnh: Instagram

Travis Kelce vào bình luận hài hước. Ảnh: Instagram

Như vậy là cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào từ đám cưới bị rò rỉ ra ngoài. Lễ cưới như trong truyện cổ tích của cặp đôi sẽ bắt đầu vào ngày 2/7 (giờ Mỹ) với bữa tiệc tối trước lễ cưới dành cho 100 người, tiếp theo là một buổi lễ lớn hơn vào ngày 3/7 với 1.000 khách mời - và các màn trình diễn của Stevie Knicks và Tim McGraw. Page Six được biết bữa tiệc trước lễ cưới sẽ diễn ra từ 6h đến 10h30 tối. Vào ngày cưới chính (4/7 giờ Mỹ), cửa sẽ mở lúc 3h30 chiều, và tiệc cocktail sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại sảnh tầng 6. Lễ cưới sẽ diễn ra lúc 5h30 chiều tại sàn đấu, tiếp theo là tiệc chiêu đãi từ 6h30 chiều đến 2h sáng.

Đám cưới của Taylor Swift kéo dài liền 3 ngày. Ảnh: X

Hollywood Reporter cho biết 1.000 khách mời và không biết bao nhiêu thành viên ekip quay phim, nhà tạo mẫu và nhân viên hỗ trợ khác đã bị buộc phải ký các thỏa thuận bảo mật “nghiêm ngặt”. Ban đầu, khách mời chỉ được yêu cầu dành thời gian trống trong 2 ngày và chờ hướng dẫn thêm, như thể họ là những điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

1 nguồn tin cho biết đã có một số khách mời nổi tiếng thất vọng: “Taylor và Travis đang giữ bí mật quá mức. Ai cũng hiểu việc muốn có sự riêng tư, nhưng đến một lúc nào đó, họ bắt đầu cảm thấy như thể họ không tin tưởng chính những người mà họ đang mời”. Một nhân viên đã bị sa thải vì cố gắng chụp ảnh phần trang trí là một lâu đài cổ tích lớn đang được dựng trong Madison Square Garden. Điều này khiến Hollywood Reporter bức xúc chỉ trích: "Một đám cưới với 1.000 khách mời nổi tiếng, được tổ chức tại một sân vận động thể thao ở thành phố lớn nhất cả nước, mà không ai được phép bàn luận? Gọi nó là gì cũng được, nhưng quả thực là quá lố bịch!".

Ảnh: X

Cặp đôi muốn bảo mật đám cưới tuyệt đối. Ảnh: X

Mặc dù Madison Square Garden đã có cơ sở hạ tầng bảo mật cao, nhưng Taylor Swift - Travis Kelce vẫn đang làm mọi cách để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Vào ngày 1/7, đã có những xe tải cỡ lớn được bố trí 1 cách chiến lược bên ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra khu vực bốc dỡ hàng chính ở đường 33. Có vẻ như xe của nhà cung cấp đã bắt đầu lùi vào khu vực bốc dỡ hàng để giữ bí mật hơn về quá trình dỡ hàng. Các nhân viên cũng quây bạt đen ở các lối đi khác để bảo mật.

Tất cả những người tham gia chuẩn bị không gian sự kiện đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, phải đeo vòng tay được chỉ định và không được mang điện thoại bên mình. Được biết hơn 130 cảnh sát - bao gồm cả cảnh sát tân binh và thám tử từ các đồn cảnh sát thành phố New York - sẽ có mặt tại hiện trường theo giấy phép sự kiện đặc biệt của cặp đôi này. Việc bố trí lực lượng cảnh sát được cho là sẽ tiêu tốn của họ một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn USD, con số này vẫn chẳng thấm vào đâu so với 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng) mà họ được cho là đã chi để thuê Madison Square Garden trong 3 ngày liên tiếp.

Taylor Swift - Travis Kelce chi mạnh tay cho công tác an ninh. Ảnh: X

Nguồn: DailyMail, Instagram