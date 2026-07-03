"Người đẹp Obsession" Inde Navarrette diện đồ cá tính, trở thành tâm điểm tại sự kiện đình đám

Trong bối cảnh Marc Jacobs bước vào một chương mới sau thương vụ với WHP Global và G-III, buổi trình diễn Xuân/Hè 2027 không chỉ đánh dấu cột mốc của thương hiệu mà còn trở thành sân khấu để những gương mặt cá tính nhất khẳng định dấu ấn riêng. Không còn là nơi phô diễn những bộ cánh hào nhoáng nhất, hàng ghế đầu của Marc Jacobs lần này giống một cuộc hội ngộ của những cá tính độc lập.

Mỗi ngôi sao mang đến một cách diễn giải khác nhau về tinh thần thương hiệu, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: không mặc để hòa vào đám đông, mà mặc để kể câu chuyện của chính mình.

Inde Navarrette

Tâm điểm chú ý thuộc về Inde Navarrette, nữ diễn viên trẻ đang lên nhờ vai diễn gây ám ảnh trong bộ phim kinh dị đình đám Obsession (tựa Việt: Ám Ảnh) của đạo diễn Curry Barker. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở hàng ghế đầu một show thời trang, với hình ảnh tươi sáng khác hẳn vai diễn đáng sợ đã làm nên tên tuổi.

Cô chọn set denim đồng bộ gồm áo khoác và quần ống rộng phủ kín họa tiết quả cherry đỏ, lấy từ bộ sưu tập Xuân 2026 của chính Marc Jacobs. Áo khoác được mặc mở khuy, xắn tay áo khéo léo để đối phó cái nóng mùa hè, bên trong là áo bandeau đen tối giản. Sandal quai mảnh màu đen và chiếc túi Scene vừa ra mắt của hãng, phiên bản da đỏ rượu vang với khóa vàng cong, hòa nhịp hoàn hảo với tông đỏ của trang phục. Tổng thể trẻ trung, năng động và đúng chất một "fashion darling" mới của mùa mốt.

Đáng chú ý, Navarrette không phải gương mặt duy nhất từ Ám Ảnh được làng thời trang săn đón. Đầu tháng 6, đạo diễn Curry Barker cũng đã xuất hiện tại show menswear Xuân 2027 của Thom Browne ở Paris.

Julia Fox

Julia Fox, người từng hẹn hò rapper Kanye West đầu năm 2022, tiếp tục chứng minh vì sao cô là khách mời ruột của Marc Jacobs. Cô chọn bản phối gợi cảm mang cảm hứng "lingerie dressing" với váy slip lụa điểm chi tiết ren mềm mại, kết hợp quần tất màu nổi bật và giày cao gót hồng bóng tạo hiệu ứng color-block táo bạo, trong khi túi xách mini tông nude giúp cân bằng tổng thể.

Diễn viên Rowan Blanchard mặc áo khoác dáng A màu đen được diện như váy ngắn, kết hợp khăn lụa buộc đầu, kính mắt retro và tất sọc đầy tinh thần preppy pha vintage. Điểm nhấn dưới chân là đôi slingback Pop J Marc màu đen với chi tiết khóa J Marc đặc trưng của thương hiệu, kiểu giày mà "chị đại" Jemima Kirke cũng lựa chọn trong cùng buổi tối. Túi da burgundy hoàn thiện bản phối sang trọng.

Diễn viên Rowan Blanchard

"Bà đầm thép" Anna Wintour diện đầm maxi ôm dáng in họa tiết lớn trên nền đỏ rượu vang nổi bật với sắc xanh cobalt, kết hợp vòng cổ cỡ lớn, kính oversized và sandal màu kem, toát lên vẻ sang trọng và nghệ thuật quen thuộc.

Anna Wintour

Người có tầm ảnh hưởng Natalie Violette xuất hiện trong một thiết kế với gam đen kinh điển được tái diễn giải theo hướng sân khấu hóa. Chiếc váy cocktail có phần ngực tạo hình hoa điêu khắc, vừa là cấu trúc vừa thay thế hoàn toàn yếu tố trang trí. Những đường cắt khoét táo bạo được cân bằng bởi phom chữ A gọn gàng, tạo nên sự giằng co thú vị giữa gợi cảm và thanh lịch.

Natalie Violette

Fashionista Mary Leest chọn áo khoác lông thuần chay họa tiết da báo phối chân váy mini đồng điệu, kết hợp túi da đen, phụ kiện ánh vàng và giày cao gót đen. Đúng tinh thần tối đa đặc trưng của Marc Jacobs: táo bạo, quyến rũ và đầy cá tính.

Fashionista Mary Leest

Hào quang của những ngôi sao chỉ là lời mở đầu. Khi ánh đèn hướng về sàn diễn, Marc Jacobs đưa khán giả vào một thế giới nơi màu sắc, tỷ lệ và cảm xúc quan trọng hơn mọi quy chuẩn về cách ăn mặc. Show gồm 31 look, không có màn finale, diễn ra trên nền nhạc "Arise" của Isobel Waller-Bridge và khép lại chỉ sau khoảng 4 phút. Mở màn là người mẫu Yasmin Wijnaldum trong bộ sơ mi và quần xuyên thấu, gợi cảm, sắc sảo với bảng màu bão hòa đầy sức hút thị giác.

Như mùa trước, nhà thiết kế thẳng thắn liệt kê nguồn cảm hứng ngay trong show notes, từ bộ sưu tập Chanel Xuân/Hè 1993 của Karl Lagerfeld, Prada Xuân/Hè 2007, Junya Watanabe Xuân/Hè 1996 cho đến Yves Saint Laurent thập niên 1970 và bộ phim All That Jazz năm 1979 của Bob Fosse.

Trong ghi chú giới thiệu bộ sưu tập, Marc Jacobs gọi sáng tạo là cách ông bày tỏ lòng biết ơn với những con người và trải nghiệm đã hình thành nên cuộc đời mình. "Khi học cách nhận ra sự đủ đầy, ngay cả trong những khoảnh khắc bất định nhất của cuộc sống, giữa thử thách là mục đích, và xuyên qua thử thách là khả năng", ông viết. Thay vì khai thác những thông điệp nặng tính xã hội, nhà thiết kế lựa chọn mang đến sự lạc quan, một thứ năng lượng ngày càng quý giá trong bối cảnh thời trang liên tục biến động.

Buổi diễn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là show đầu tiên kể từ khi LVMH công bố thỏa thuận bán Marc Jacobs cho công ty quản lý thương hiệu WHP Global vào ngày 14/5/2026, khép lại gần ba thập kỷ gắn bó giữa tập đoàn xa xỉ Pháp và nhà thiết kế người Mỹ. G-III Apparel Group sẽ cùng WHP Global đồng sở hữu thương hiệu qua liên doanh 50/50 mới thành lập, với tổng số vốn huy động lên tới 850 triệu USD. Điều quan trọng nhất với giới mộ điệu: Marc Jacobs vẫn giữ vai trò giám đốc sáng tạo, và thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý III năm nay.

Nói cách khác, bốn phút rực rỡ vừa là lời chào mùa mới, vừa là tuyên ngôn rằng dù đổi chủ, tinh thần Marc Jacobs vẫn nguyên vẹn.