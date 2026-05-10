Nhiều người cho rằng rau diếp hay xà lách khi ăn sống sẽ giữ được trọn vẹn vitamin và thanh mát hơn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng những kẽ lá xanh mướt lại là nơi ẩn náu lý tưởng của các loại trứng ký sinh trùng siêu nhỏ. Với trẻ em có hệ miễn dịch yếu, thói quen ăn rau sống không chỉ gây đau bụng mà còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Một bé trai 6 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cậu bé 6 tuổi bầm tím khắp người sau khi ăn rau sống cuốn thịt nướng

Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa số 7 thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Thâm Quyến, Trung Quốc) đã tiếp nhận bé trai Xiaoming, 6 tuổi, trong tình trạng đáng báo động. Khắp cơ thể cậu bé xuất hiện dày đặc các vết bầm tím và mảng tụ máu lớn dù không hề bị va đập mạnh. Bé cũng không ăn gì lạ hay đang dùng bất cứ loại thuốc nào.

Vết bầm tím lạ của cậu bé 6 tuổi (Ảnh từ BV)

Chứng kiến cảnh tượng này, cha mẹ Xiaoming suy sụp hoàn toàn vì cho rằng con mình đã mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu). Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích, các bác sĩ nhận thấy một nghịch lý: nồng độ hemoglobin và số lượng tiểu cầu vẫn bình thường, nhưng các chỉ số về kết tập tiểu cầu lại giảm sút nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là tiểu cầu của cậu bé vẫn tồn tại nhưng đã mất đi "bản năng" đông máu.

Trưởng khoa Nhi cửa bệnh viện, bác sĩ Xue Hongman lập tức chỉ định xét nghiệm bạch cầu ái toan và nuôi cấy phân để tìm nguyên nhân. Kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng khi phát hiện rất nhiều trứng và ấu trùng giun móc đang ký sinh trong cơ thể bệnh nhi. Cậu bé được chẩn đoán mắc hội chứng APDE (viết tắt của Acquired Platelet Dysfunction with Eosinophilia). Đây một dạng rối loạn chức năng tiểu cầu do nhiễm ký sinh trùng gây ra.

Lúc này, cha mẹ mới bàng hoàng nhớ lại: Một tuần trước đó, gia đình có đi ăn thịt nướng và đã để cậu bé thoải mái ăn rau diếp và xà lách cùng vài loại rau sống khác để cuốn thịt. Bác sĩ cho biết, chính những lá rau chưa được nấu chín này là "phương tiện" đưa ấu trùng giun móc vào máu, từ đó giải phóng các độc tố làm vô hiệu hóa chức năng của tiểu cầu.

Ảnh minh họa

Giun móc vốn sinh sản trong đất và dễ dàng bám chặt vào các loại rau mọc sát mặt đất như rau diếp qua nước tưới hoặc phân bón. Khi đi vào cơ thể người, chúng không chỉ hút máu mà còn gây ra những phản ứng dị ứng nội tạng phức tạp. May mắn là Xiaoming đã được điều trị bằng thuốc tẩy giun đặc hiệu thay vì phải can thiệp các liệu pháp hóa trị hay cầm máu nặng nề.

Sau một tuần điều trị, lượng bạch cầu ái toan của cậu bé đã giảm từ mức nguy hiểm 46,2% xuống còn 9,6%, các vết bầm tím cũng dần biến mất. Ca bệnh là lời cảnh tỉnh cho những ai vẫn tin rằng rau chỉ cần rửa qua nước là có thể ăn sống một cách an toàn.

Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ bị nhiễm ký sinh trùng

Bác sĩ Xue Hongman khuyến cáo phụ huynh tốt nhất không bao giờ để trẻ ăn thực phẩm sống. Việc ăn rau sống có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhưng với hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ em, "ăn chín uống sôi" vẫn là nguyên tắc vàng để bảo vệ tính mạng.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt nhạy bén với những tín hiệu bất thường từ cơ thể con trẻ. Nếu trẻ đột ngột xuất hiện các vết bầm tím không rõ lý do, thường xuyên đau bụng quanh rốn, chán ăn hoặc da mặt trở nên xanh xao, hãy đưa trẻ đi xét nghiệm máu ngay lập tức. Đừng đợi đến khi các triệu chứng trở nên tồi tệ mới đi cầu cứu y tế.

5 lưu ý sống còn để ngăn chặn ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

- Nói không với thực phẩm sống và tái tận gốc: Không chỉ rau lá xanh, mọi người nên hạn chế tối đa việc ăn thịt tái, gỏi cá, nem chua hay tiết canh. Ký sinh trùng và ấu trùng giun sán chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ ở nhiệt độ cao. Nếu ăn rau sống, phải rửa thật kỹ.

Ảnh minh họa

- Vệ sinh tay và móng tay sau khi tiếp xúc đất cát: Ấu trùng ký sinh trùng bám rất chặt vào móng tay khi chúng ta làm vườn hoặc chơi đùa; cần rửa tay bằng xà phòng thật kỹ trước khi chạm vào thức ăn để cắt đứt đường lây truyền trực tiếp.

- Cảnh giác cao độ với các món cuốn tại hàng quán: Quy trình sơ chế rau sống tại hàng quán thường khó đảm bảo sạch từng kẽ lá, đồng thời nguy cơ nhiễm chéo từ dao thớt dùng chung cho đồ sống và đồ chín là rất cao.

- Thực hiện tẩy giun định kỳ cho cả gia đình: Ký sinh trùng có thể lây lan âm thầm giữa các thành viên qua tiếp xúc hàng ngày. Cần thực hiện tẩy giun 6 tháng một lần theo hướng dẫn y tế để triệt tiêu nguồn lây trong môi trường sống.

- Vệ sinh dụng cụ chế biến trong nhà bếp: Nên dùng riêng dao thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Việc dùng chung dụng cụ là nguyên nhân hàng đầu khiến trứng ký sinh trùng từ rau quả, thịt sống bám sang thức ăn đã nấu chín.