Rời khỏi phòng khám nội tiết với tập kết quả, cảm giác lúc này của tôi chỉ có hai từ: Hối hận.

Năm nay 30 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình tràn đầy sức sống và "bệnh tật là chuyện của người già", nên đã sống một cuộc sống... khá chủ quan.

"Cái bẫy" mang tên đồ ăn nhanh và trà sữa

Suốt những năm đại học, rồi ra đi làm, bị cuốn vào guồng quay công việc, thực đơn của tôi gói gọn trong: Gà rán, burger, mì cay và đặc biệt là trà sữa "full topping" mỗi ngày. Mình coi trà sữa như nước lọc, coi đồ ăn nhanh là sự tiện lợi. Không có nhiều thời gian rảnh nên tôi cũng lười vận động, thích nằm một chỗ lướt điện thoại mỗi khi rảnh rỗi và thường xuyên thức khuya đến 2-3 giờ sáng để "cày" phim.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ ở cổ. Cổ tôi cứ đen dần lại, rất xấu. Tưởng là do "ghét" nên ra sức kỳ cọ nhưng dù làm thế nào cũng hết. Thậm chí, nó càng ngày càng đen hơn. Sau đấy, tôi cũng bỏ qua và thường chọn áo có cổ cao một chút để che đi.

Đến kỳ khám sức khỏe của công ty, khi cầm kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và cho làm thêm một vài xét nghiệm nữa. Kết quả, tôi bị tiểu đường loại 2.

Lúc đó tôi chết lặng. 30 tuổi, tôi còn chưa kết hôn, không thừa cân quá mức, tại sao lại mắc căn bệnh mãn tính cả đời này? Bác sĩ bảo: "Chị có biết không, cứ phát hiện tiểu đường sớm trước tuổi 40, tuổi thọ có thể bị rút ngắn tận 14 năm nếu không kiểm soát tốt không".

Câu nói đó như một bản án nặng nề khiến mình bật khóc ngay tại chỗ. Tôi thực sự hối hận, hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bệnh. Hóa ra, dấu hiệu nguy hiểm nhất của bệnh tiểu đường hóa ra không phải là khát nước hay tiểu nhiều mà còn là những bất thường khác nữa.

Nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn nghĩ tiểu đường là "bệnh người già", thế là cứ vô tư ăn gà rán, trà sữa, cơm hộp mỗi ngày. Để rồi đến khi cầm tờ kết quả chẩn đoán trên tay mới ngỡ ngàng: "Tại sao mình trẻ thế này mà đã mắc bệnh?". Thực tế, tiểu đường đang âm thầm "tấn công" thế hệ trẻ với tốc độ đáng báo động.

Con số giật mình: Tiểu đường không chỉ là "đường huyết hơi cao"

Theo báo cáo mới nhất, tính đến năm 2023, số người mắc tiểu đường đã tăng vọt. Đáng ngại hơn, nhóm dưới 24 tuổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Với nam giới từ 20-24 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh đã tăng từ 1.99% lên tận 7.42%.

Tiểu đường đáng sợ ở chỗ nào?Nó không chỉ là một chỉ số trên giấy, mà là khởi đầu của một cuộc "khủng hoảng toàn thân". Các biến chứng của nó không chừa một bộ phận nào:

Mắt: Gây bệnh võng mạc, dẫn đến giảm thị lực hoặc mù lòa.

Thận: Suy thận, chạy thận nhân tạo.

Tim mạch & Não: Đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Chân: Nhiễm trùng sâu, tổn thương thần kinh, thậm chí phải đoạn chi (bàn chân tiểu đường).

Đặc biệt, nghiên cứu trên tạp chí The Lancet (2025) chỉ ra rằng: Cứ phát hiện tiểu đường sớm 10 năm so với thông thường, tuổi thọ có thể bị rút ngắn từ 3-4 năm.

"5 tín hiệu lạ" đừng bao giờ ngó lơ - Hãy tự kiểm tra ngay!

Thông thường chúng ta hay nghe về triệu chứng "3 nhiều 1 ít" (uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều, sụt cân nhanh). Nhưng thực tế, khi những dấu hiệu này xuất hiện rõ rệt thì bệnh thường đã nặng. Hãy chú ý 5 dấu hiệu sớm sau:

- Lúc nào cũng thấy đói: Do cơ thể không chuyển hóa được đường thành năng lượng, khiến bạn dù ăn nhiều vẫn thấy đói cồn cào.

- Ngứa da khó hiểu: Đường huyết cao làm cơ thể mất nước, da khô ráp, đặc biệt là vùng bắp chân thường xuyên bong tróc và ngứa ngáy.

- Đau răng hoặc dễ sâu răng: Lượng đường trong nước bọt tăng cao là "môi trường thiên đường" cho vi khuẩn phát triển, gây viêm lợi và sâu răng dù bạn vệ sinh rất kỹ.

- Vùng da nếp gấp bị đen (Gai đen): Nếu thấy vùng cổ, nách hoặc khuỷu tay có những vết thâm đen, sần sùi dù không đau không ngứa, đó có thể là dấu hiệu của kháng insulin.

- Thị lực mờ đột ngột: Không phải do cận thị tăng độ, mà là do áp suất thẩm thấu trong mắt thay đổi. Nếu không can thiệp kịp thời, tổn thương này có thể trở nên vĩnh viễn.





"Bí kíp" 4 việc cần làm để giữ đường huyết ổn định

Đừng đợi đến khi phải "đeo gọng kìm" tiểu đường mới hối hận. Hãy bắt đầu ngay hôm nay:

Ăn uống có thứ tự: Thử áp dụng quy tắc: Rau củ - Protein (thịt, cá, trứng) - Tinh bột. Cách ăn này giúp đường huyết tăng từ từ chứ không bị "vọt" lên đột ngột. Hãy ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay vì gạo trắng, bánh mì trắng.

Cảnh giác với "Đường ẩn mình": Không phải cứ không ngọt là không có đường. Nước hoa quả đóng chai, bánh quy, snack, và thậm chí các loại nước sốt đều chứa lượng đường cực lớn. Ngay cả đồ "không đường" (sugar-free) cũng thường chứa chất tạo ngọt, dùng lâu dài vẫn có rủi ro.

Vận động điều độ: Ít nhất 150 phút mỗi tuần (khoảng 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần) với các bài tập như đi bộ nhanh, bơi lội hoặc đạp xe. Đừng ngồi một chỗ quá lâu!

Giải tỏa áp lực: Khi bị stress, cơ thể tiết ra hormone khiến đường huyết bất ổn. Hãy học cách yêu bản thân và thư giãn đầu óc nhé.

Tiểu đường không phải bệnh nhẹ, nhưng nó hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát nếu chúng ta quan tâm đến cơ thể sớm hơn một chút. Đừng để tuổi thanh xuân bị đánh đổi bởi những thói quen ăn uống vô độ!

Nguồn: 39 Health Net (2026)