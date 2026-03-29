Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rần rần trước loạt khoảnh khắc xuất hiện chung của Gil Lê và Xoài Non. Điều khiến dân tình đứng ngồi không yên không chỉ là việc cả hai đứng cạnh nhau, mà còn nằm ở visual quá đỗi đặc biệt.

Cả Gil Lê và Xoài Non đều diện trang phục trắng ton-sur-ton. Xoài Non chọn váy trắng trễ vai, makeup nhẹ nhàng, tóc búi gọn, tổng thể toát lên vibe nàng dâu trong trẻo. Trong khi đó, Gil Lê diện suit trắng lịch lãm, kết hợp phụ kiện tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật.

Đứng cạnh nhau, cả hai liên tục tươi cười, tạo dáng và tương tác thoải mái trước ống kính. Những khoảnh khắc này vô tình khiến netizen liên tưởng ngay đến một đám cưới thật sự, thậm chí có người còn đùa rằng "đây là ngày cưới bí mật bị lộ".

Hình ảnh Gil Lê và Xoài Non làm rộ tin cả hai tổ chức đám cưới

Tuy nhiên, thực tế lại không như những gì mạng xã hội đang xôn xao. Những hình ảnh gây bão này thực chất được ghi lại trong khuôn khổ một sự kiện, nơi các khách mời xuất hiện theo concept đã được định sẵn.

Việc Gil Lê và Xoài Non cùng diện đồ trắng, lại đứng cạnh nhau với thần thái rạng rỡ, chỉ là sự trùng hợp khiến tổng thể giống như một cặp đôi đang đón khách trong ngày trọng đại.

Dù đã rõ thực hư, cư dân mạng vẫn không ngừng bàn tán và thể hiện sự thích thú trước những khoảnh khắc này. Không ít người để lại bình luận mong chờ ngày cả hai thực sự có một cái kết đẹp như những gì visual đang thể hiện. Bởi lẽ, từ lâu, Gil Lê và Xoài Non đã là một trong những cặp đôi được quan tâm trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện chung đều tạo hiệu ứng mạnh, và lần này cũng không ngoại lệ.

Thực chất đây là outfit mà cả hai xuất hiện trong một sự kiện

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau kể từ khi bị bắt gặp khóa môi trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ khi công khai, Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hot girl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động riêng tư của gia đình Xoài Non như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu.

Vào dịp Tết vừa qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại nhà riêng. Cả hai đứng cạnh nhau trước bàn thờ, chắp tay thành kính. Sau đó, cả hai ngồi sát bên, trò chuyện tự nhiên trong không gian gia đình.

Đây không phải lần đầu Gil Lê và Xoài Non về nhà nhau. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình hai bên. Tuy nhiên, việc cùng nhau thắp hương gia tiên dịp Tết, thời điểm mang ý nghĩa sum vầy và ra mắt chính thức khiến dân mạng chú ý hơn. Hình ảnh cả hai xuất hiện trong không gian gia đình, tham gia nghi thức truyền thống như một thành viên thực thụ, được xem là bước tiến rõ ràng hơn so với những lần tụ họp thông thường.

Ai cũng trông ngóng ngày Gil Lê và Xoài Non sẽ chính thức về chung một nhà

