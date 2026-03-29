Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP.HCM. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Những ngày đầu chập chững theo đuổi nghệ thuật, Lan Ngọc phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ áp lực tài chính đến việc tự mình xoay xở để bám trụ với đam mê diễn xuất.

Không chỉ ghi dấu qua loạt vai diễn ấn tượng, Lan Ngọc còn được xem là một trong những “ngọc nữ” hiếm hoi của Vbiz giữ được sức hút ổn định suốt nhiều năm. Sau thành công từ bộ phim Cánh đồng bất tận, tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng bứt phá, trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh. Trong gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô không ngừng làm mới hình ảnh qua nhiều dạng vai khác nhau và luôn giữ vị trí riêng trong lòng khán giả.

Bước ra từ bộ phim đình đám Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng khẳng định thực lực diễn xuất và trở thành cái tên được săn đón.

Ngoài phim ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc trong các gameshow như Running Man Vietnam, 7 Nụ cười xuân, Quý ông đại chiến, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng... Ảnh: FBNV

Không chỉ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, đời sống cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dù hiện tại vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, nữ diễn viên lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản đáng kể.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc tích lũy được khối tài sản khủng. Năm 2023, cô từng hé lộ căn biệt thự rộng khoảng 200m² tọa lạc tại khu vực có giá trị cao ở TP.HCM. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn sở hữu thêm hai căn hộ khác tại thành phố này.

Căn biệt thự của Ninh Dương Lan Ngọc được thiết kế gồm 4 tầng, nằm ở vị trí đắc địa với hai mặt tiền. Tổng diện tích khoảng 210m², trong đó phần xây dựng chiếm 140m², phần còn lại dành cho sân vườn rộng rãi, thoáng đãng.

Cô được cho là đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng thuộc khu vực đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, với không gian sống hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là bất động sản. Cô hiện là chủ của một tiệm spa, một quán chè và cả nhà hàng ẩm thực Thái Lan.

Nói về độ giàu có của Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy từng chia sẻ rằng cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị, thậm chí gọi vui là “đại gia” trong lĩnh vực này. Nam nghệ sĩ còn tiết lộ từng chứng kiến Lan Ngọc ký hợp đồng một mảnh đất trị giá hơn 60 tỷ đồng. Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ cũng từng cho biết trên sóng truyền hình rằng thu nhập hằng năm của nữ diễn viên có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

